Dél-afrikai buldog állná el a magyar bunyós címmeccs felé vezető útját

Az ősz első Felix Promotion-gáláján nem Bacskai Balázsé lesz ugyan a főmérkőzés, de hogy az egyik legizgalmasabb meccs lesz az övé a budakalászi rendezvényen az garantált. Ahogy az is, hogy a Hegyi Barnabás gyors K.O.-ihoz szokott szurkolók sem fognak sokat unatkozni a fehérvári bunyós fellépése alatt.

Szeptember 14-én, pénteken a Kalászi Sportcsarnokban teljes gázzal rajtol el a nyári szünetet követően a hazai profi bokszszezon: a Felix Promotion International első őszi gáláján lesznek kiváló külföldi bunyósok, lesz egy óriási presztízsharcot ígérő félnehézsúlyú címmérkőzés Kis Máté és Baranyi Richárd részvételével, és újra szerept kap az amatőrként Európa, világbajnok olimpikon Bacskai Balázs, aki veretlen a profik táborában (7 meccsen, 7 győzelem).

A Kis–Baranyi főmérkőzés előtt szorítóba lépő Benjire újabb nehéz feladat vár, sőt, ahogy azt már megszokhattuk, egyre keményebb, egyre képzettebb, egyre rutinosabb riválisok néznek vele szembe a másik sarokból.

Ezúttal dél-afrikai Nkululeko Mhlongo (16 győzelem, 6 vereség) próbálja majd megállítani a junior világbajnok, felnőtt Európa-bajnok és olimpikon magyar bunyóst. A hazájában Bulldog becenévre hallgató Mholongo egyáltalán nem kispályás bunyós: korábban volt a WBF interkontinentális bajnoka, valamint őrizte egy ideig a WBA egyik regionális címét is.

„Péntekig heti két edzéssel készültem, így az utolsó napokban viszont már csak egy-egy tréning lesz – mondta Bacskai a kilenc hetes felkészülés hajrájában az Origónak. – Szépen fel volt építve a program az erősítéstől a kesztyűzésig. Most már csak pörgetés van, meg iskolázás, hogy minél jobban menjenek a meccsen azok az elemek, amiket begyakoroltunk. Azt szokták mondani, hogy, ami edzésen kilencven százalékban megy, az élesben, a legjobb esetben is nagyjából harminc százalékban köszön vissza, ezt a harmincat szeretném én minél fentebb tornázni.

„Már alig várom, hogy ringbe szólítsanak, szerettek meccselni, kifejezetten motivál, amikor éles helyzetben kell ringbe lépnem" – mondta el Bacskai Balázs, aki kifejezetten jó véleménnyel van dél-afrikai riválisáról.

„Magas, normál alapállású bunyós Mhlongo, és nem csak a rekordja mutatja, hogy remek ütőerővel rendelkezik, hanem azok a felvételek is, melyeket a felkészülés során kielemeztünk. Volt olyan általam látott, egyébként vereséggel végződött mérkőzése, melynek elején még ő ütötte le ellenfelét...

Figyelnem kell rá, mert bár nem tűnik kiemelkedően gyorsnak, remek ütemérzékkel rendelkezik, és a kondíciója is jó, amit vélhetően most sem fog otthon hagyni. A gyorsaságomra és a ritmusváltásokra kell építenem. Igyekszem minél több gyors, négyes-ötös kombinációval felőrölni" – fogalmazott Benji, hozzátéve, hogy a felvételekből az nem derült ki, hogy az afrikai bunyós ellenfelei mennyire bírták az ütéseket. Bacskai elmondta, nem fog minden erővel a korai befejezésre összpontosítani a nyolc menetre kiírt találkozón, de, ha sikerül megtörni Mhlongót, akár idő előtt is véget érhet a meccs.

Ugyancsak jó szórakozásnak ígérkezik a középsúlyú Hegyi Barnabás (3-0) mérkőzése a horvát Frane Radnic (11-7) ellen. A székesfehérvári bokszoló eddigi három összecsapásán összesen nem töltött két menetet a szorítóban, hiszen valamennyi mérkőzését már az első menetben lezárta. Azaz, amikor a 24 éves bunyóst a ringbe szólítják, már senki ne induljon el a büfébe, mert félő, hogy még ki sem mondta, mit rendelne, már vége lesz a meccsnek. Hegyi Barna ugyanis ezúttal sem úgy készül, hogy hat menetet töltsön a kötelek között.

„Remélem, hogy újra kiütéssel nyerek. Én nem árulok zsákbamacskát, a taktikám a kezdő gongszótól az, hogy ráállok az ellenfelemre, és sok ütéssel nyomás alatt tartom. Most is ez a terv. Tisztában vagyok vele, hogy a karrierem során fokozatosan erősödő ellenfelekkel fogok találkozni, de sokat dolgozom azért, hogy folyamatosan fejlődjek, és mindig a feladatnak megfelelő fizikai és mentális állapotban legyek" - mondta határozottan a tehetséges fiatal bokszoló.

A Felix Promotion International gáláján a fentebb sorolt bunyósok mellett kötelek közé lép még a volt WBO nagyközépsúly volt ifjúsági bajnoka Egedi Renátó és a debütáló Urbán Ferenc is. Szintén láthatják majd az irodával szoros kapcsolatot ápoló két román klasszis, a veretlen cirkálósúlyú Cezar Juratoni és volt WBA nemzetközi bajnok Flavius Biea újabb küzdelmeit is.

A vállalkozás idei ötödik rendezvényét is a közszolgálati M4 Sport csatorna sugározza élőben pénteken (szept. 14-én), 21.50-től. Még több információért, beleértve a jegyvásárlással kapcsolatos részleteket, keressék fel a www.felixpromotion.com honlapot, az exkluzív videós tartalmakért pedig csatlakozzanak az iroda Facebook-oldalához.