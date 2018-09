Igazi sztárparádé lesz a budapesti úszó világkupán

Hét tavalyi világbajnok is visszatér Budapestre a jövő heti úszó világkupára.

A Duna Aréna szerdai hírlevele kiemeli, hogy az egy éve hazai medencében két vb-elsőséget (200 és 400 m vegyesúszás) begyűjtő Hosszú Katinka és a budapesti világbajnokságon szintén két aranyat szerző svéd Sarah Sjöström (50 m gyors, 50 és 100 m pillangó) várható nagy csatája mellett ott lesz a Duna Arénában az orosz Julija Jefimova (200 m mell), a spanyol Mireira Belmonte (200 m pillangó), valamint a férfiaknál a dél-afrikai Chad le Clos (200 m pillangó), a brit Bejamin Proud (50 m pillangó) és az orosz Anton Csupkov (200 m mell).

Szántó Dávid, az esemény szervezőbizottságának elnöke elmondta, a legjobb magyar úszók is rajtkőre állnak: a férfiaknál Bernek Péter, Cseh László, Kozma Dominik, Kenderesi Tamás, Németh Nándor és Verrasztó Dávid, míg a nők között Kapás Boglárka, Jakabos Zsuzsanna és Verrasztó Evelyn is indul.

A jövő csütörtöktől szombatig tartó eseményre eddig 39 ország 298 sportolója mellett 195 magyar úszó nevezett - utóbbiakat a klubok nevezték be, élve a versenykiírásnak a rendező országra vonatkozó lehetőségével.