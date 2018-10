A Hegyvidékről Schwarzenegger versenyére vezethet az út

Gömbölyű fenekek, kőkemény hasizmok, hatalmas bicepszek - kívülálló számára erről szól a Fitparádé, pedig a Hegyvidék már tradicionálisnak mondható őszi sportrendezvénye sokkal több ennél. Vannak olyan Európa- és világbajnok fitneszmodellek, akik sokadszor is elindulnak a versenyen, hogy megszerezzék végre a régóta vágyott Fitparádé-kupát. Idén először ráadásul - sporttörténelmet írva - szombaton a legjobbak IFBB profi kártyát is szerezhetnek, amivel megválthatják belépőjüket a testépítés csúcsát jelentő megmérettetésre, az eredeti, amerikai Mr. Olympiára.

Habár maga a rendezvény már tizenhat éves, a helyszín, vagyis a MOM Sport csak tizenegy éve ad otthont a fitnesz ünnepének, ugyanis ez volt a Csörsz utcai sportközpont nyitóeseménye. Az első öt évben a debreceni Főnix Csarnokban vonultak fel a sportág kiválóságai. A promóter, Buranits Ildikó olyan büszkeséggel és izgalommal mesél a kétnapos fesztiválról, mintha csak az első Fitparádéja lenne. "Fél éve tartanak az előkészületek. Több IFBB Pro League-hoz tartozó versenyen is részt vettem az elmúlt hónapokban hivatalos promóterként, hogy sokadszor is megnézzem, hogyan csinálják mások. Mondhatom, hogy készen állunk. Hatalmas multisportfesztiválról van szó, a fitnesz és az edzőtermi sportok népszerűsítése mellett más sportágakat is bemutatunk, sokat közülük versenyekkel egybekötve. Az uszodánkban például duatlon és vízilabda-bajnokság is lesz, szabadtéren pedig funkcionális sportokra épülő StrongChallenge-t rendezünk, ahová száz versenyzőt várunk. A gyermekprogramok nem hiányozhatnak a kínálatból, valamint a vasárnapi VeloDom keretén belül újdonságként egy komoly bringa expót is tartunk a bringás brigantikkal, gyűjtünk majd hátrányos helyzetű gyerekek kerékpárfelújítására. Egyszerűen felismertük, hogy milyen népszerű a kerékpározás, és hogy szükség van ilyen programra is."

Mindezek azonban szinte eltörpülnek a hétvége legnagyobb durranása mellett, ami komoly spordiplomáciai sikernek, egyben sporttörténelmi lépésnek számít. "Ez egy hatalmas előrelépés, ami sportszakmai változásokat, a fitnesz sporttengelyének újrastrukturálását mutatja világszinten. A Fitparádé promótereként globális szerződéssel rendelkezünk ahhoz, hogy megrendezhessük a szombati IFBB pro liga kvalifikációs versenyét. Ez azt jelenti, hogy hét kategóriában, az adott kategóriák abszolút bajnokai között osztjuk ki a hét profi kártyát, ami az első profi lépést jelenti a versenyzőknek azon az úton, ami az amerikai Arnold Classicra, valamint a Mr. Olympiára vezethet."

Buranits Ildikó azt is elárulta, hogy miért nagy dolog mindez: "Mindegy, hogy egyéni versenyzőről, vagy bármelyik szövetség tagjáról van szó, a pro liga ugyanis a versenyzőre koncentrál. Vagyis ha megfelelően felkészült, és őt találják a legjobbnak a bírók, akkor nyerhet és megkaphatja a pro kártyát. Nincs többé bakterház az út mellett, hogy bizonyos szövetségek a versenyzők előtt leengedjék a sorompót és megmondják, merre mehet tovább. A Fitparádé szellemisége az első pillanattól ezt közvetíti: mi a kezdetektől open rendszerű versenyt rendezünk. Egy bodybuilding létezik, mindenki az edzőteremben készül fel, és ha mindezt a saját zsebéből teszi, ráadásul az országát népszerűsíti a kimagasló nemzetközi eredményekkel, akkor azt segíteni kell a céljai elérésében és nem akadályozni. Ez a törekvés most világszinten is visszaigazolást nyert, sőt, a legbefolyásosabb szervezet, az IFBB Pro League/NPC támogatását is elnyerte. Így Magyarországon mi, a Fitparádé megálmodói rendelkezünk elsőként kvalifikációs szerződéssel."

A bíráknak pedig bőven lesz miből választaniuk, a Fitparádé felhozatala ugyanis idén is ugyanolyan gazdag lesz, mint az elmúlt években, legyen szó a gyönyörű nők, vagy az izmos férfiak mezőnyéről. Az előzetes nevezés már kétszázötven fő körül jár, ezen belül is a legnépszerűbbnek számító fitmodell kategóriában száz fölött vannak az indulók, de a helyszíni regisztrációval mindez még bőven nőni fog. A szombati pro liga kvalifikációs verseny mellett ugyanis megmaradtak a hagyományosnak mondható vasárnapi megmérettetések: a Louie Koncz Classic és a Fitmodel World férfi és női versenyei. Ezek nemcsak tehetségkutató, kiemelő viadalnak számítanak, de komoly presztízsük is van a sportágon belül. Hogy miért, azt is büszkén meséli Buranits Ildikó: Több világ- és Európa-bajnok is regisztrált több szövetségből. Csörgő Adrienn például két világbajnoki cím birtokában indul, mert azt mondta, nem vonul vissza addig, amíg meg nem nyeri a Fitparádét.

Hogy milyen minőségű a versenyző állományunk, azt jól mutatja, hogy az itteni győzteseknek ugródeszkaként szolgál a Fitparádé a későbbi karrierjükhöz. Ez annak is köszönhető, hogy az első hellyel egyéves menedzseri szerződés is jár, vagyis személyesen én egyengetem a győztes útját és eddig kivétel nélkül minden abszolút bajnokunk a csúcsra ért.

Legendaként emlegetik Kathi Bélát, Tóth Zoltánt, Tóth Dani IFBB Profiként is megállja a helyét. Molnár Petitől - mint a világ legeredményesebb amatőr testépítője elől - pedig csak akkor lehet megszerezni az abszolút bajnoki címet, ha a felkészülésébe hiba csúszik. A fitmodellek győztesei a legismertebb hazai fitnesz sztárok: Oláh Noémi négyszer jutott ki a Mr. Olympia Miss Bikini versenyére, amivel európai csúcstartó, Toldi Zsuzsi annyira jó volt, hogy a sorozatos győzelme miatt vezettük be azt a szabályt, hogy a mindenkori győztes a következő Fitparade arca és háziasszonya lesz. Nagy Bettina háromszor nyert világbajnokságot, Czine Szilvia duplázott. Regős Lili a világ legjobbtestű nőjeként lett ismert a médiában, a Fitparade után világbajnok lett és Arnold Schwarzenegger versenyén is ezüstöt szerzett. Frits Patrícia a kitartás jó példája: háromszor indult a Fitparádén, mire végre hozzá került az abszolút győztes trófeája. Patrícia tavaly nyert, azóta nyolc versenyen győzött, idén már a pro kártya megszerzése a célja."

A Fitparádét október 13-án és 14-én rendezik a MOM Sportban.