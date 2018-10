Lindsey Vonn bejelentette visszavonulását

Lindsey Vonn, minden idők egyik legsikeresebb női alpesi sízője a 2018/19-es szezon végén visszavonul.

A 33 éves amerikai sztár csütörtökön egy New York-i rendezvényen jelentette be döntését, mely mellett akkor is kitart majd, ha nem sikerül megdöntenie Ingemar Stenmark rekordját, aki 86 világkupa-futamot nyert meg pályafutása során, néggyel többet mint Vonn.

"Ez lesz az utolsó idényem, aztán biztosan visszavonulok" - mondta határozottan a sportoló.

"Fantasztikus lenne túlszárnyalni a csúcsot, de ha nem sikerül, akkor is én maradok a legsikeresebb női síző, s azt gondolom, erre igazán büszke lehetek."

Vonn februárban, a phjongcshangi téli olimpiát követően még úgy nyilatkozott, hogy mindenképpen meg akarja dönteni a svéd legenda abszolút rekordját, s addig ott lesz a versenyeken, amíg ez sikerül.

Az amerikai síző pályafutása során rengeteg sérüléssel bajlódott, 2007-ben elszakadt a térdszalagja, s a 2014-es szocsi játékokat is sérülés miatt kellett kihagynia. A világkupákon ennek ellenére mindig nagyszerűen teljesített. Az olimpiákon és világbajnokságokon "szerényebb" az eredménysora, igaz, ötkarikás játékokon így is egy arany- és két bronzérmet nyert, míg vb-ken két aranyat, három ezüstöt és két bronzot.

Utolsó szezonját november végén Lake Louise-ben kezdi majd meg Vonn, aki az idei olimpián lesiklásban elért harmadik helyével minden idők legidősebb női olimpiai dobogósa lett.

Visszavonulását követően Vonn 2015-ben alapított alapítványára fog koncentrálni, mely oktatással foglalkozik.