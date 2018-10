Birkózó-vb: Ligeti Dániel nagy csata végén búcsúzott

Ligeti Dániel közel volt a bravúrhoz, ám végül nagy csatában, 10-6-ra kikapott a szabadfogásúak 125 kilogrammos kategóriájának vigaszágán, ezzel pedig kiesett a budapesti birkózó-világbajnokságon.

A szombathelyiek nehézsúlyú versenyzőjét a georgiai Geno Petriasvili vitte magával vigaszágra, miután az ellene aratott nyolcaddöntős sikerét követően a negyed- és az elődöntőben is győzni tudott.

Ligeti így újabb esélyt kapott, ám a hihetetlenül balszerencsés sorsolás miatt vasárnap délelőtt is egy igazi klasszissal, az orosz bajnok Anzor Hizrijevvel kellett megküzdenie a bronzmérkőzés kivívásáért.

Az aréna már az első vasárnapi meccsekre szinte teljesen megtelt, így Ligeti óriási biztatás mellett kezdhette meg meccsét. A lelkes szurkolás láthatóan feldobta a 29 éves nehézsúlyú versenyzőt, aki az első menet elején biztosan állt a lábán, majd, amikor a mérkőzésvezető aktívabb birkózásra kérte, váratlanul összefogta Hizrijevet és egy gyönyörű szaltóval a hátára vágta négy pontért. Ekkor el is dőlhetett volna a meccs, ugyanis az orosz tusveszélyes helyzetbe került. Néhány másodpercig úgy tűnt, Ligeti kétvállon tartja, ám végül Hizrijev ki tudott fordulni. A folytatásban a rivális harcosabbá vált, és egy szép lábra támadás után ellenfele mögé került, így még a szünet előtt kétpontosra csökkentette hátrányát.