Olejnik ötödik helye és Németh hősies helytállása a birkózó-vb-n

Olejnik Pavlo nagyon közel állt ahhoz, hogy elsőként a magyar csapatból dobogóra állhasson a budapesti birkózó-világbajnokságon, de az ukrán származású sportoló végül a lehető legminimálisabb különbséggel alulmaradt a helyosztón olasz ellenfelével szemben. Németh Zsanett is kivívta a jogot a bronzcsatára, ám súlyos térdsérülése miatt esélytelennek tűnik, hogy ki tudjon állni a szerdai összecsapásra.

Átvették az uralmat a hölgyek a budapesti birkózó-világbajnokságon. A keddi versenynapon ugyanis újabb négy súlycsoport indulói kapcsolódtak be a küzdelmekbe, valamennyien a nők képviseletében.

A beszámolót azonban mégis illik fordított időrendi sorrendben kezdeni, hiszen este az utolsó két férfi szabadfogású kategória legjobbjai is szőnyegre léptek, és 97 kg-ban mi, magyarok is érdekeltek voltunk. Olejnik Pavlo korábban még Ukrajnának nyert Európa-bajnoki arany- és vb-bronzérmet, két éve azonban már a magyar színeket képviseli, és előtte adódott a lehetőség, hogy megszerezze a hazai csapat első érmét.

Olejnik a bronzmérkőzésen a dallamos nevű kubai-olasz Abraham de Jesus Conyedo Ruanóval csapott össze. A két óriás végig szoros csatát vívott egymással, az óra 2-2-es állásnál járt le, ám mivel az utolsó pontot Ruano szerezte, a szabályok értelmében ő nyerte a találkozót.

„Veszíteni mindig rossz...Nem erre számítottam, az éremért jöttem – búslakodott nem sokkal a meccs után Olejnik. - Nagyon szoros volt a mérkőzés, az döntött végül, hogy az olasz jobban megtalálta a fogást rajtam. Nehéz mit mondani, beleadtam mindent, de nem volt elég."

Gulyás István, a szabadfogásúak szövetségi kapitánya viszont nem volt elégedetlen.

„Azt gondolom, ez a vébé bebizonyította, hogy megérte idehozni Pavlót Magyarországra. Nagyon jó birkózó, és sajnálom, hogy ezt most nem tudta bebizonyítani, de amiatt is szomorú vagyok, hogy nem láthatom boldogan a dobogón állni. Az élet azonban megy tovább, és legközelebb lehet, hogy nekünk kedvez majd a szerencse" – összegzett a szakvezető.

Vissza a hölgyekhez: kellemes meglepetést szerzett a magyar szurkolóknak a 76 kilós Németh Zsanett. Kétszeres U23-as Európa-bajnokunk az első fordulóban az Európa Játékok-győztes Vaszilisza Marzalijukkal vívott elképesztően fordulatos csatát. Végül a magyar birkózó egy utolsó pillanatokban indított akcióval nyert 8-6-ra.

Kellemetlen ellenféllel küzdöttem, mindig is felnéztem rá, mert már kétszer is szerepelt olimpián, ahol helyezéseket ért el, de most végre le tudtam győzni. Véletlenül megharapta a csuklómat, ami kicsit hátráltatott, de ez semmi volt ahhoz képest, amit a közönség és a család támogatása jelentett. A hosszú végtagjai ellenére sikerült rajta fogást találnom, nagyon örülök a győzelemnek." – mondta Németh.

Ennyivel azonban nem elégedett meg, hiszen a mongol Gelegjamtson is túllépett 4-0-val. Következett az elődöntő, ahol az újpesti sportoló megpróbált visszavágni a tavalyi, újvidéki Eb-döntőn elszenvedett vereségért az amúgy vb-címvédőnek is számító török Yasemin Adarnak. Sosem tudhatjuk meg, egészségesen ez sikerült volna-e, mindenesetre Németh szinte a teljes mérkőzést pokoli fájdalmak közepette vívta meg térdsérülése miatt, Adar így megerőltetés nélkül, 9-1-re diadalmaskodott.

„Az első három percben azt gondoltam, hogy végig tudom csinálni a sérülésem ellenére – nyilatkozta a könnyeivel küszködve Németh Zsanett. - Úgy érzem, komoly a baj. Most még meleg a helyzet, ezért nem tudok mit mondani a holnapi napról. Lejöhettem volna a szőnyegről, de ez egy vébé, ráadásul itthon, úgyhogy ez meg sem fordult a fejemben. Az ellenfelem sportszerű volt, de most jön a kellemetlen várakozás."

Nos, bár a versenyző reménykedett, Ritter Árpád szövetségi kapitány hamar lehűtötte a kedélyeket az esetleges szerdai bronzmeccsel kapcsolatban.

„A tavalyi vb-győztes ellen küzdött. Az volt a taktikánk, hogy próbálja irányítani a mérkőzést. Tudtuk, hogy az ellenfél jobb kézzel indul, azt próbáltuk kizárni, hogy ne tudja megcsinálni a lerántást. Az utóbbi nem sikerült, mert ebbe sérült bele Zsanett. Az első menetben még bizakodtam, de a másodikban már elúszott a mérkőzés. Hazai közönség előtt nem akarta feladni. Az orvos azt mondta, hogy részleges keresztszalag-szakadást szenvedett, úgyhogy nagyon úgy tűnik, itt befejezte a versenyzést" – mondta a szakember.

Többi női birkózónk győzelem nélkül zárta a keddi napot. Az Egyesült Államokból hazaköltözött Wilson Vanessa a 68 kg-osoknál alig másfél percet töltött a szőnyegen, a kirgiz Zsumanazarova simán, 10-0-ra győzött.

„Meglepett az ellenfelem, mert nagyon távolságtartó volt. Nem tudom, ez mennyire látszott, de én éreztem. Sajnos nem ismerem még annyira. Mindig jó érzéssel tölt el az, hogy itthon lehetek, és Magyarország színeiben szerepelhetek. Ez a meccs most így sikerült..." – mondta kissé elszontyolodva Wilson.

65 kilóban Sleisz Gabriellának sem volt esélye a japán Gempejjel szemben. Az ESMTK birkózóját az U23-as világbajnok ázsiai 8-0-ra múlta felül.

Nagy élmény volt a család és a barátok előtt birkózni, de igyekeztem mindezeket kizárni – értékelt Sleisz. - Egy fejjel magasabb voltam, mélyre ment az ellenfelem, ezért nem tudtam elkapni. Volt egy sérülésem, ezért a felkészülésem nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de nagy öröm volt itt lenni. Remélem, nem okoztam csalódást a hazai közönségnek."

Pont nélkül maradt az első felnőtt világversenyén induló Szmolka Nikoletta is, aki egy igazi klasszissal, a kétszeres világbajnoki bronzérmes, mongol Ocsirbattal találkozott, és a papírformának megfelelően 10-0-s vereséget szenvedett.

„Kaptam egy lehetőséget, amivel nem tudtam élni – kesergett az U23-as magyar bajnok Szmolka. -Szerettem volna pontot szerezni, sajnos ez nem sikerült. Egyáltalán nem vagyok elégedett a teljesítményemmel. Nem esett jól, hogy megsérült a vállam, de sokkal jobban bánt, hogy lelkileg mélypontra kerültem. Az első menet után az edzőm úgy küldött vissza, hogy próbáljam meg élvezni a birkózást, sajnos ez sem jött össze."

Szerdán mindenképpen érdemes lesz ellátogatniuk a magyar szurkolóknak az Arénába, hiszen bár Németh Zsanett bronzmeccse erősen kérdőjelesnek tűnik, bemutatkozik a többszörös világ- és Európa-bajnoki érmes Barka Emese, a világbajnok Sastin Marianna, a kétszeres Eb-ötödik, junior vb-ezüstérmes Dénes Mercédesz, valamint a kadet Eb-bronzérmes Köteles Alexandra, és Szmolka Nikoletta is kap még egy esélyt a vigaszágon.