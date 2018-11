Óriási csata volt Párizsban, Federer sem tudta megállítani Djokovicot

A szezon egyik legjobb meccsét játszotta Novak Djokovic és Roger Federer Párizsban, az ATP 1000-es elődöntőben. A 2. kiemelt szerb 7:6, 5:7, 7:6-ra nyert a svájci ellen a 3 óra 6 perces csodálatos csatában. Djokovic a vasárnapi fináléban az orosz Karen Hacsanovval találkozik.

Marad-e legalább matematikai esélye Roger Federernek, hogy világelsőként zárja a 2018-as szezont? Ez volt az egyik kérdése a szombat délutáni csúcstalálkozónak Párizsban.

Az év utolsó ATP 1000-es állomása mindig izgalmas, mert itt dőlnek el a még elérhető helyek az ATP Finals nyolcas mezőnyébe, de előfordul, hogy, akik már kvalifikálták magukat, kicsit rápihennek Londonra, és sajnos a sérülés is gyakori.

Roger Federer és Novak Djokovic a 47. találkozójukra készült. A 37 éves svájci 328 különböző teniszező ellen lépett pályára több mint húsz éves profi pályafutása alatt, de a lejátszott 1435 meccséből a legtöbbet a szerbbel vívta. Az elmúlt közel három évben csak kétszer léptek pályára egymás ellen, már csak azért is, mert 2016-ban a bázeli, egy évvel később a belgrádi hagyott ki fél évet sérülés miatt.

Összességében 24:22-re vezet Djokovic kettejük csatájában, de 2011 óta – amikor a 14-szeres Grand Slam-bajnok először jutott a ranglista élére – 18:9 az állás a szerb javára. Az elmúlt nyolc évben Djokovic 2-2 alkalommal bizonyult jobbnak Federernél az Australian Openen, Wimbledonban és a US Openen, miközben a svájci a Roland Garroson (2011) és Wimbledonban (2012) tudott egy-egy meccset nyerni.

Federer három éve nem győzött riválisa ellen, legutóbb Cincinnatiban találkoztak, augusztusban, a döntőben és Djokovic viszonylag simán nyert (6:4, 6:4.)

Novak Djokovic az eredménytől függetlenül abban már biztos lehetett, hogy két év szünet után (2016. november 6.) hétfőtől megint az ő nevével kezdődik a világranglista, ami azért is elképesztő, mert július 2-án a 21. helyen állt. A teniszvilág tetejére még soha nem ugrott senki ilyen rövid idő alatt ennyire hátulról. Egyébként július 2-a óta egyetlen mérkőzést vesztett, a görög Cicipasz verte őt Torontóban (3:6, 7:6, 3:6), de 30 mérkőzést nyert, immár 21 meccs óta veretlen.

Roger Federer két győzelemre állt pályafutása 100. egyéni serlegétől, mert bázeli sikerrel érkezett a francia fővárosba. Novak Djokovic szintén kettőre attól, hogy befogja Rafael Nadalt az ATP 1000-es serlegek számát illetően. Érdekesek, izgalmasak ezek a számok, statisztikák, rekordok, de egy Federer-Djokovic párbaj minden körítés nélkül is mindig különleges. Legutóbb szeptemberben egy oldalon szerepeltek: a Laver Kupán Európa válogatottját erősítették és játszottak párost együtt. Ez most egy más jellegű összecsapás volt.

Mindig izgalmas ellene játszani. Úgy érzem, most felszabadultan, nyomás nélkül léphetek pályára, majd meglátjuk, mi történik. Elvárások nélkül jöttem Párizsba, úgy, hogy esetleg csak egy vagy két meccset fogok játszani, mert a bázeli fáradtság miatt kikapok. London a lényeg, de most, hogy az elődöntőig eljutottam, ráadásul összesen két meccset nyerve és elég könnyedén, reménykedem abban, hogy a dolgok összeállnak. Hihetetlen sorozatban van Novak újra, jól kell játszanom, amikor számít és remélem, kicsit rá tudok ijeszteni"- mondta még péntek este Roger Federer miután legyőzte Nisikori Keit (6:4, 6:4.)

Egészen elképesztő első játszmát játszottak. Egyik teniszező sem tudott igazán dominálni, Roger Federer nagyon taktikusan, pontosan, látványosan, variábilisan teniszezett. Novak Djokovic adogatóként szinte sebezhetetlen volt, a svájci egyetlen fogadóelőnyig sem jutott. Federernél kétszer rezgett a léc, a legkritikusabb a nyolcadik játék volt, amikor a szerb négy bréklabdáját kellett hárítania. Bámulatos labdamenetekben dőltek el a pontok, ami annak is volt köszönhető, hogy kölcsönösen jól olvasták a másik játékát. Folyamatosan tesztelték egymást, próbáltak valami meglepőt, extrát húzni. A szettet záró rövidítésben a bázeli 4:2-re vezetett, majd neki lett előbb játszmalabdája, de Djokovic fordított és 1 óra 13 perc alatt behúzta a szettet.

A folytatásban nem csökkent a tempó és a színvonal sem. Az elején előbb Federer jött vissza két bréklabdáról, majd Djokovic koncentrált jól 30:40-nél adogatóként. Úgy tűnt, megint rövidítés lesz a vége, de a svájci 6:5-nél lerohanta a szerbet. Az előző gémben még ő hárította Djokovic 8. bréklabdáját és szinte a semmiből lett 15:40. Rögtön, az első játszmalabdát megcsinálta a bázeli: 2 óra 10 perc után jöhetett a döntő felvonás.

Novak Djokovicnak összesen 12 fogadóelőnye volt, de egyszer sem tudta elnyerni Roger Federer adogatását. A 3. szettben, 4:4-nél a svájci 15:40-ről menekült meg, majd 6:5-nél már a szerb szervált a meccsben maradásért, az újabb tiebreakért.

A rövidítésben Federer a legrosszabbkor torpant meg: 1:2 után előbb tenyeressel rontott, majd kettőshibát ütött, így 1:5-tel fordultak és innen már nem volt vissza út. A svájci még hárított két meccslabdát, de a harmadiknál, adogatóként megoldotta a szerb a feladatot. Óriások csatáztak, remélhetőleg nem kell sokat várni a következőre, két hét múlva Londonban jöhet a visszavágó.