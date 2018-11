Milák Kristóf két arannyal nyitott a rövidpályás úszó-ob-n

Milák Kristóf duplázott, Gyurta Gergely a világranglista 4. legjobb idejével nyerte meg az 1500 gyorsot, míg a hölgyeknél Szilágyi Liliána és Jakabos Zsuzsanna úszott világranglista Top 10-es időt a százhalombattai rövidpályás országos bajnokság nyitónapján.

Miák Kristóf Honvéd-mezbe öltözve is folytatta a 2018-as aranyhalmozást: negyven perc leforgása alatt behúzta a 100 méteres hátúszás és a „trademark" számaként ismert 200 pillangó aranyérmét. Három világversennyel – junior Eb, felnőtt Eb, ifjúsági olimpia – a háta mögött az ideje ezúttal „nem zúzta le" a világranglistát kétszázon, sőt, 150-nél az igencsak biztatóan úszó Cseh László vezetett, Milák azonban belobbantotta a motorokat, és simán megvédte elsőségét. Mindezt azok után, hogy száz háton is győzött – pályafutása hajnalán még ez volt a fő úszásneme, nosztalgia gyanánt az egyes pályán sikerült megelőznie a jelen „szerspecialistáit".

A többi számban sem született meglepetés: ötven gyorson Lobanovszkij Maxim igen meggyőző úszással lett első, Földházi Dávid száz vegyesen remekelt, míg Szilágyi Csaba száz mellen diadalmaskodott. Az utolsó egyéni számban, 1500m gyorson Gyurta Gergely győzött, ami megint csak megfelelt a várakozásoknak, ideje azonban annál nagyobbra kerekítette a szemeket: a világranglista idei 4. legjobbja. Avagy látszik, hogy az ifjabbik Gyurta az ősszel ismét a francia Riviérára költözött, hogy a világhírű – és kőkemény – francia mester, Philippe Lucas csapatában készüljön.

A hölgyeknél Szilágyi Liliána és Jakabos Zsuzsanna produkciói kívánkoznak az élre, hiszen mindketten világranglista Top 10-es időt értek el. Zsu 100 vegyesen parádézott, míg Lilu kétszáz pillén egyéni csúccsal, önmagát is igencsak meglepő, könnyed úszással lett magyar bajnok – Jakabos emellett a mixed váltókat megnyerő győri kvartett tagjaként is a dobogó tetejére állhatott.

Az uszonyokkal a világ legjobbjának számító Senánszky Petra a nagypályás ob után huszonötösben is elvitte az aranyat a „profi" medencés úszók elől ötven gyorson. Száz háton a helyi szurkolók nagy örömére Ilyés Laura Vanda tizedekkel Burián Kata előtt érintette meg a falat, ugyanakkor száz mellen Sztankovics Anna, nyolcszáz gyorson pedig az ifjúsági olimpia másik magyar hőse, Késely Ajna rajt-cél győzelmet aratott.

A Kőbánya SC kiválóságának ezzel véget is ért a battai fellépése, minthogy holnap nem akármilyen eseményre utazik: az Európai Olimpiai Bizottság marbella-i ünnepségén jó eséllyel elnyerheti az Év ifjúsági női sportolója díjat. Mindenesetre a legjobb öt között ott van – most ismét lehet izgulni, holott nem is lép rajtkőre.