Már az ügyészségen Madár ügye

A hatóságtól várja tisztázását Erdei Zsolt. A Magyar Ökölvívó Szakszövetség elnöke kedden este benyújtotta a Fővárosi Főügyészséghez azokat a dokumentumokat (számla, kimutatás, szerződés stb.), amelyektől azt reméli, tisztázzák a vádak alól - írja a Borsonline.

A szövetség az augusztusi, budapesti ifjúsági vb-gal összefüggésben 348 millió forintos adósságot halmozott fel. Madár az előző heti elnökségi ülésen kikérte magának, hogy köze lenne a hiányzó milliókhoz, és ezt dokumentumokkal is igazolni tudja. Ezeket a papírokat juttatta el kedden az ügyészséghez.

"Időbe telt, mire összeszedtük ezeket. Szeretnénk, ha kivizsgálnák az ügyet, és bebizonyosodna, nem követtünk el semmi törvénytelenséget. Rengeteg emberben csalódtam. Az én vesztemből akarnak nyerészkedni. Segítő kezek helyett inkább belém rúgnak. Az élet örökké tartó tanulási folyamat. Ebből a leckéből megtanultam, vigyáznom kell a felebarátaimmal. Sokkal bizalmatlanabb lettem, az embereket a személyes érdekeken kívül más nem érdekli" - mondta a Borsnak az egykori sportoló.

A szövetség működésképtelen, az elnöktől, vagyis Erdeitől pedig megvonták az aláírási jogot, így érdemi munka most nem folyik a MÖSZ-ben.

"Ettől függetlenül bejárok dolgozni. Azt viszont nem tudom, mikor áll talpra újra a szövetség. Most én is utasításra várok a minisztériumtól" – zárta az amatőrként és profiként is világbajnok egykori bokszoló.

A Borsonline kereste a Fővárosi Főügyészséget is, de lapzártáig nem válaszoltak kérdéseikre.