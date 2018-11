Kapás Boglárkáék 350-nél megálltak a 400 gyors döntőjében - videó

Ritkán látható jelenet zajlott le az úszók világkupa-sorozatának szingapúri versenyén. A rövidpályás versenyen a 400 méteres női gyors versenyzői, köztük Kapás Boglárkával, 350-nél megálltak, miközben még két hossz hátra volt.

A holland Femke Heemskerk hatalmas előnnyel csapott be, de akkor még csak 350 méternél tartott. Kapás a második helyen érkezett, és annyira megbízott a hollandban, hogy ő is megállt. Mire Heemsker észbe kapott, többen is lehagyták.

A versenyt így a német Reva Foos nyerte, Kapás viszont hatalmas hajrával visszajött a második helyre, a holland Heemskerk viszont a dobogóról is lemaradt.