Roger Federer és Novak Djokovic csak a döntőben találkozhat Londonban

Nem maradt tétje Novak Djokovic és Marin Cilic péntek esti mérkőzésének Londonban, mert az ATP Finals 6. napjának délutáni találkozóján Alexander Zverev 7:6, 6:3-ra legyőzte John Isnert így eldőlt, hogy a Guga Kuerten csoportból a világelső szerb és a fiatal német jut az elődöntőbe. Szombaton Roger Federer mérkőzik Zverevvel, míg Novak Djokovicra Kevin Anderson vár.

A pénteki első egyéni találkozónak az volt a tétje, hogy marad-e esélye Marin Cilicnek a négy közé jutásra, összekerülhet-e Roger Federer és Novak Djokovic az elődöntőben, illetve kell-e izgulnia Zverevnek az esti meccs nézése közben. Papíron az eddig nyeretlen John Isner is kvalifikálhatta magát az elődöntőbe, de erre azért nem sok esélye volt az amerikainak, két játszmában kellett volna vernie Zverevet és aztán szurkolni Djokovicnak.

Ki tudja, mi történt volna, ha az első játszmában 6:5, 40:30-nál az amerikai újonc (33 évesen jutott először a nyolcas elit mezőnyébe) megcsinálja a játszmalabdáját. Igaz, Zverev adogatott és nem is hibázott. Játszottak még egy szoros rövidítést, de a fontos pillanatokban mindig a német koncentrált jobban. Láthatóan nagyon akarta a győzelmet, a kiélezett pillanatokban látványosan hergelte magát és a közönséget is. A 2. szettben, 4:3 után a brék is összejött, így nem bízott semmit a véletlenre Alexander Zverev, nem hagyta, hogy mások döntsenek a sorsáról és biztosan nyert 1 óra 22 perc alatt 7:6, 6:3-ra – készülhet Roger Federer ellen. Novak Djokovic és Marin Cilic meccsének így csak 200 ranglistapont és 203 ezer dollár maradt a tétje.