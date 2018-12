Párizs 2024: még nem véglegesítették a súlyemelést a programban

Dicséretet kapott a doppingellenes munkájáért a súlyemelés nemzetközi vezetése, de még nem véglegesítették a 2024-es párizsi olimpia programjában a sportágat a NOB tokiói kongresszusán.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) ausztrál sportigazgatója, Kit McConnell a japán fővárosban tartott sajtótájékoztatóján hangoztatta, hogy az Aján Tamás irányította Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) nagyon nagyot lépett előre doppingellenes programjának megvalósításában, ezzel együtt a NOB fenntartja a sportág ideiglenes státuszát a 2024-es ötkarikás műsort illetően, s a végső döntés előtt még további eredményeket várnak az IWF-nek a tiszta sportért meghirdetett tevékenységében.

A sportigazgató leszögezte, hogy "nagyon erős és pozitív előrelépés történt", s különösen azt méltányolja a NOB, hogy az IWF az olimpiai kvótaelosztás során jutalmazza azokat az országokat, amelyeknek súlyemelői tisztán versenyeznek. Dicsérte továbbá az IWF doppingellenes munkáját segítő, független szakértőkből álló különbizottságot, és elismerően szólt arról is, hogy a 2020-as tokiói olimpiára készülő sportág vezetése tavaly kilenc olyan IWF-tagországot is eltiltott egy évre a versenyzéstől, amelyek három vagy több pozitív esetet produkáltak a 2008-as pekingi és a 2012-es londoni doppingminták újraelemzésekor. A NOB pozitívan fogadta az IWF és az újonnan életre hívott Nemzetközi Tesztelő Hatóság (ITA) közötti partnerségi megállapodást is.

McConnell megjegyezte, hogy a NOB várja a novemberi, türkmenisztáni súlyemelő-világbajnokság doppingvizsgálatainak összeredményét, az ott gyűjtött minták elemzéséről szóló jelentést, s legközelebb márciusban születhet döntés arról, hogy a súlyemelés ott lesz-e a párizsi olimpia műsorán.