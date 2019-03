Bátorfi Csilla irigyli a mostani magyar pingpongosokat

Óriásinak tartja a korábbi világklasszis Bátorfi Csilla, hogy Budapest asztalitenisz-világbajnokságot rendezhet. Az április 21-e és 28-a között zajló tornával kapcsolatban az elmúlt 30 év egyik legjobb magyar női asztaliteniszője a Sportágválasztó Magazinnak azt is elárulta, egy kicsit irigyli a mostani magyar játékosokat.

A karrierje alatt öt olimpián induló, négy világbajnoki bronzérmet és kilenc Eb-aranyat begyűjtő sportoló biztos benne, hogy hatalmas siker lesz az áprilisi torna.

„Óriási dolog, hogy Budapesten lesz a világbajnokság, akikkel én beszéltem Európában, azok örülnek ennek, hiszen mindenki el van ájulva a magyar fővárostól" – kezdte a korábbi klasszis, aki az 1995-ös világbajnokságon párosban bronzérmet szerzett.

„A karrierem alatt hiányzott, hogy egy nagy versenyt Budapesten játsszak végig. Irigylem a mostani játékosokat, függetlenül attól, hogy otthon mindig nehezebb játszani. Nagy az elvárás, de óriási dolog hazai pályán versenyezni" – mondta Bátorfi Csilla, aki jelenleg edzőként dolgozik Németországban, de ideje nyolcvan százalékában a Bayern München Akadémiáján pallérozódó gyerekeket oktatja.

„A világbajnokság nagyon nehéz, ott minden fordulónak örülni kell. Tudom, hogy Póta Gina mostanában jól játszik, jó formában van és biztos jó lesz a felkészülése, de akkor is, minden meccs nagyon nehéz lesz. Nem lehet úgy odaállni, hogy én mondjuk a nyolc között leszek, mert már a 16 közé bejutni is óriási élmény és óriási eredmény a mostani erőviszonyok között, főleg a nőknél" – fejezte be Bátorfi.