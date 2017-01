Stewardesseket tapogattak a Rangers szurkolói

2012-es csődje óta először játszott nemzetközi mérkőzést a Glasgow Rangers labdarúgócsapata, amely a német bajnokság második helyén álló RB Leipzig otthonában lépett pályára, és súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett.

A mérkőzésre 6000 skót szurkoló is érkezett, és már az Edinburgh-Berlin repülőjáraton botrányt okoztak azzal, hogy tapogatták és sértegették a stewardesseket, és az ülésekben is kárt tettek. A Bild úgy tudja, a rendőrség három embert őrizetbe is vett, de később szabadon engedte őket.

Skót szoknyában a német hóban Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Jan Woitas

A mérkőzésen már nem volt okuk az örömre a Rangers drukkereinek, az első félidőben Gulácsi Péterrel felálló németek 18 780 néző előtt, szakadó hóesésben 4-0-ra nyertek.

Eredmény, barátságos mérkőzés:

RB Leipzig - Rangers 4-0 (2-0)

Lipcse, Red Bull Arena, 18 780 néző

v.: Henry Müller

RB Leipzig: Gulácsi (Müller, 46.) – Bernardo (Schmitz, 62.), Orban (Upamecano, 62.), Compper, Halstenberg (Franke, 76.) – Ilsanker (Forsberg, 62.), Demme (Khedira, 51.) – Sabitzer (Kaiser, 46.), Burke (Keita 46.; Gipson 83.) – Werner (Wojtkowski, 76.), Selke (Poulsen, 46.)

Rangers: Foderingham (Gilks, 46.) – Tavernier (Hyndman, 46.), Hill (Forrester, 68.), Kiernan, Wilson, Toral, Miller (O'Halloran, 68.), McKay (Waghorn, 46.), Windass (Hodson, 46.), Halliday, Holt (Senderos, 68.)

gól: Werner (21.), Burke (43.), Poulsen (63., 80.).