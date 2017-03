A Fradi századszor is megverte az Újpestet

A Ferencváros Gera Zoltán szabadrúgásgóljával 1-0-ra legyőzte idegenben az Újpestet az OTP Bank Liga 22. fordulójában.

Az NB I 22. fordulójának összes eredményét itt találja.

Örültek az Újpest-drukkerek, a focicsapat ugyanis visszaköltözött a Szusza Ferenc Stadionba, ahol 539 nap után kerülhetett sor ismét a Ferencváros elleni derbire. A két csapat a szombati meccs előtt 220. alkalommal csapott össze, és a Fradi a századik győzelmére készült - az Újpest 62-szer nyert, 59 meccs pedig döntetlenre végződött - csakúgy, mint a legutóbbi összecsapás (3-3).

Az Újpestet igencsak motiválhatta, hogy a játékosok tudták, egy győzelemmel megelőzhetik a nagy riválist, a meccs előtt ugyanis a tabellán negyedik Fradinak 32, a házigazdának 30 pontja volt.

Spannolás a 45-0-s győzelemmel

A hazai szpíker igyekezett felspannolni a már amúgy is remek hangulatban lévő hazai szurkolókat, amikor mindenkit emlékeztetett, hogy a minap az Újpest U16-os csapata 45-0-ra legyőzte a szurkolók által alapított Ferencvárosi FC hasonló korú együttesét.

Aztán arról is tudósította a nézőket, hogy az Újpest-Fradi egy felmérés szerint a világ 21. legjelentősebb derbije, megelőzve például a Barcelona-Espanyol vagy a Manchester United-Manchester City rangadókat.

Közben szomorúan tapasztaltuk, hogy a felújított médiaasztalok előtt egy 10 centis korlát akadályozta a kilátást: az első sorban ülő tudósító a kezdés előtt egymás mellett felsorakozó 22 játékosból egyet sem láthatott, aki alacsonyabb volt az átlagnál, az pedig épp a két kaput nem láthatta a sajtóhelyről.

Ezt láttuk a médiateraszról Forrás: Origo

"A gyűlölet nem pálya" - ezt a feliratot vitték be együtt a csapatok a kezdőkörbe, fájdalom, hogy a szurkolók mégis szinte végig egymás szitkozódásával voltak elfoglalva, még a Himnusz közben is egy kórusban eleresztett káromkodó rigmust lehetett hallani. A hangosbemondó fel is szólította a nézőket, hogy a fair-play szellemében biztassák kedvenceiket.

Változás az utolsó pillanatban

A Fradi kezdője az utolsó pillanatban megváltozott, a bemelegítés közben megsérülő Michal Nalepát Janek Sternberg váltotta.

Az Újpest kezdett bátrabban, Mohl például 30 méterről is rászúrta, de Dibusz könnyedén védett. A 10. percben Andrics 18 méterről alig lőtt a rövid felső mellé, két perccel később pedig Balogh fejelt centikkel mellé. Sokat kellett várni az első Fradi-helyzet(ecské)re, Gera szögletét Leandro fejelte Balajcza kezébe.

Marco Djuricin (b) és Amadou Moutari próbálják közrefogni Balázs Benjámint Forrás: MTI/Kovács Tamás

Thomas Doll nem volt elégedett a látottakkal, amikor nem volt játékban a labda, magához hívta Dilavert, és mondott neki pár taktikai utasítást, később pedig Bödének és Djuricinnek kiabált oldalról.

A meccs hangulata remek volt, a játékban azonban sok volt a pontatlanság, és a sok apró szabálytalanság miatt többször is állt a játék.

A vendégek nem nagyon tudtak építkezni, sokszor csak hátul adogatták a labdát, elöl pedig nem volt túl mozgékony a Fradi támadó alakzata, főleg Böde mozgott kissé enerváltan.

Gera becsavarta

A 34. percben aztán minden megváltozott: Djuricin a földre került, Balázs Benjámin sárgát kapott, Gera Zoltán pedig nagyon jó helyről végezhetett el szabadrúgást - pár perccel azt követően, hogy a hazai szurkolók nem túl kedves rigmust intéztek felé. Az áprilisban már 38 éves középpályás 17 méterről a kapu bal oldalába csavart - úgy, hogy a labda egy újpestin megpattant (0-1). A Fradi-ünneplés után egy hanggránát durrant a lelátón.

Gera volt a derbi hőse Forrás: MTI/Kovács Tamás

Ez a gól már csak azért is nagyon kellett a Fradinak, mert tavaly november 26 óta most szerzett ismét FTC-játékos gólt az NB I-ben. Akkor a Gyirmótot 2-0-ra verte a Fradi, azóta: Mezőkövesd 0-2, MTK 1-1 (öngól), Videoton 0-0, Debrecen 0-0.

A góltól egy csapásra jobb lett a Fradi, a félidő hátralévő részében uralta a meccset. A 39. percben egy remek akció végén Sternberg cselezte be magát a 16-oson belülre, lövését Balajcza védte. A szünetben egy újpesti drukker a pálya szélén állva megkérte a barátnője kezét, aki igent mondott - a pár óriási tapsot kapott a lelátóról.

Pörgősebb második félidő

Komoly tüzeléssel kezdődött a második 45 perc, de sajnos nem a játékosok, hanem a szurkolók révén - hang gránátok, petárdák, görögtüzek puffogtak, villogtak, füstöltek jó öt percen át. Ebből biztosan komoly büntetés lesz.

De a meccs is jobb lett ekkorra, az Újpest az életéért küzdött, de a Fradi sem állt be védekezni. Igazi helyzetet azonban nem láthattunk, ezt az újpestiek edzője, Nebojsa Vignjevic meg is elégelte, az 56-57. percben beküldte Lázokot és Herist. Három perc múlva épp ők játszottak össze, de utóbbi beadásáról előbbi centikkel lekésett.

A 66. percben Pávkovics sárgát kapott Böde lerántásáért, a megítélt szabadrúgást Leandro 20 méterről alig tekerte mellé. Aztán Doll is kettőt cserélt, Radó és Cukic érkezett.

Emir Dilaverék nem botlottak el a Szusza Stadionban Forrás: MTI/Kovács Tamás

Lázok az eddigi 11 Fradi elleni meccsén négy gólt is szerzett, és most is megvolt a lehetősége a gólszerzésre, de a 75. percben Mohl beadása után öt méterről, százszázalékos helyzetben fölé vágta a labdát. Thomas Doll majdnem dührohamot kapott.

Az Újpest-drukkerek rendületlenül biztatták kedvenceiket, akik nyomtak ugyan, de nem sok eredménnyel: Sankovic 25-ről rászúrt lökete például igencsak elkerülte a bal pipát.

Az utolsó tíz percben majdnem kiosztottak egy újabb magyar Oscar-díjat, színészkedésért kapott ugyanis sárgát Marco Djuricin és Radó András is. A 90. percben Heris 15 méterről fölé lőtt.

Az Újpest kapott még öt percet a játékvezetőtől, hogy egyenlítsen, ennyi volt ugyanis a hosszabbítás, ám nem élt az eséllyel a hazai csapat, így a Ferencváros megszerezte századik győzelmét a lila-fehérek ellen.

A mérkőzés részletei:

Tabella

Az NB I 22. fordulójának összes eredményét itt találja.