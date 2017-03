A világ legdrágább védője mindenkinél többet hibázik

Az Everton hatalmas üzletet csinált John Stones megvásárlásával, ugyanez egyelőre nem mondható el a hátvéd jelenlegi klubjáról, a Manchester Cityről.

A 22 éves, 15-szörös angol válogatott Stones 2013-ban, 3.5 millió euróért érkezett a Barnsleytól a liverpooli Evertonhoz, ahol Roberto Martínez menedzser kezei alatt a világ egyik legjobb fiatal hátvédje lett, többek között az FC Barcelona is kiszemelte magának.

De nem a katalán klub lett a befutó, a Manchester City élére a nyáron kinevezett Pep Guardiola első igazolásai között szerezte meg Stonest, aki az érte kifizetett 55 millió euróval a világ legdrágább hátvédje lett.

Nincs nála drágább hátvéd jelenleg Forrás: AFP/Oli Scarff

Az árcédula azonban súlyos tehernek bizonyult, a még mindig nagyon fiatal Stones eddig nemcsak a piacon, hanem a pályán is sokba került a Manchester Citynek.

A futball statisztikai oldalával foglalkozó Who Scored portál világított rá, hogy augusztus óta az öt topligában egyetlen mezőnyjátékos sem vétett annyi gólt eredményező hibát, mint John Stones (6).

Stones védő létére nagyszerűen képzett technikailag, remekül lát a pályán és jók a passzmutatói is, rendelkezik azokkal a képességekkel, amelyek Guardiolának fontosak egy középhátvédnél. A hibái számát azonban le kell csökkentenie, ha tényleg be akarja járni azt az utat, amelyet az elmúlt években jósoltak neki. Ehhez egy rutinos hátvédtársra is szüksége lenne, akivel jól megérti magát a pályán és azon kívül is.

A Manchester City legközelebb vasárnap lép pályára a Premier League-ben, a tabella harmadik helyén álló együttes a kiesés elől menekülő Sunderland vendége lesz.