Londonban és Nápolyban is elmaradt a csoda kedd este: a Bayern München és a Real Madrid jutott első csapatként a 2016–2017-es Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. A németek három héten belül másodszor is 5-1-re győzték le az Arsenalt, összesítésben már-már megalázó 10-2-es összesítéssel mentek tovább, de Arsène Wengert nem ez zavarta a legjobban. A Napolinak megint jutott egy jó félidő a címvédő ellen, de Sergio Ramos klasszisa túlragyogta az időnként káprázatosan futballozó délolaszokat.

Történelmi vereség

Foglaljuk össze a tényeket, mit is jelentett, hogy az Arsenal három héten belül másodszor, 16 hónapon belül pedig harmadszor kapott ki 5-1-re a Bayern Münchentől.

Forrás: AFP/Ian Kington

→ A kedd esti 1-5-ös eredmény volt az Arsenal legsúlyosabb, hazai pályán elszenvedett veresége, amióta 2006-ban megnyitott az Emirates Stadion.

→ A BEK/BL történetében egyetlen angol csapat sem esett még ki ilyen különbséggel (2-10), eddig a Wolverhamton Wanderers tartotta a negatív rekordot, 1960-ban 9-2-es összesítéssel búcsúzott a Barcelonával szemben.

→ Az Arsenal sorozatban hetedszer esett ki a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, ebből háromszor a Bayern München volt az ellenfél, kétszer a Barcelona, egyszer-egyszer a Monaco és a Milan. A párharcok összesített gólkülönbsége 32-16.

Az Arsenal BL-nyolcaddöntőinek eredményei 2010 és 2017 között Forrás: Squawka

A francia, aki kétszer változtatott meg mindent

Ahogyan Münchenben, úgy Londonban is jól játszott egy félidőn át az Arsenal, aztán jött az összeomlás. A visszavágó fordulópontja egyértelműen az 53. percben megítélt tizenegyes és Laurent Koscielny kiállítása volt. A büntető jogosságát sokan, köztük Arsène Wenger is vitatta, és valóban úgy látszik, hogy inkább Robert Lewandowski lökte magát a földre, mintsem a francia szabálytalankodott piros lapot érően.

Koscielny egy különleges figurája a mostani Bayern–Arsenal párharcnak. Az első, németországi mérkőzésen 1-1-es állásnál sérült meg, a vége 1-5 lett. A visszavágón 1-0-s Arsenal-vezetésnél állították ki, a vége 1-5 lett. Tehát, abban a 103 percben, amíg a francia a pályán volt, 2-1-re az Arsenal nyerte a párharcot. Viszont abban a 85 percben, amíg nem, 9-0-ra elveszítette.

Wenger jól rákente a bíróra

Az Arsenal a lehető legrosszabbkor kapott újabb pofont a Bayerntől. Az angolok továbbjutásában csak kevesen bíztak, de a müncheni kudarc és a Premier League-ben elszenvedett vereségek után egy önbizalom-növelő válaszra lett volna szüksége a csapatnak. Erre kaptak egy még nagyobb pofont.

Arsène Wenger lehajtott fejjel ül az Arsenal kispadján Forrás: AFP/Ian Kington

Sokan kíváncsian várták, hogyan reagál a szurkolói össztűz alatt lévő Arsène Wenger az újabb súlyos vereségre, de a francia menedzser ezúttal sem kritizálta játékosait, nem úgy a görög játékvezető, Tasos Sidiropoulos teljesítményét.

„Dühös vagyok, és frusztrált, a játékvezető megmagyarázhatatlan és botrányos döntésekkel sújtott bennünket. Lewandowski lesen állt, ráadásul nem volt büntetőt érő szabálytalanság, mégis befújta. Ennek tetejébe kiosztott egy sárga lapot, amiből piros lett, ez pedig teljesen kivégezte az álmainkat" – emlékezett vissza Wenger a Bayern büntetőjére, amely megfordította a mérkőzés menetét. Az Arsenal addig 1-0-ra vezetett, de onnantól összezuhant.

„Olyan teljesítményt nyújtottunk a Bayern ellen, amilyet elterveztünk, nyomás alá helyeztük őket, de nem volt szerencsénk. Az első félidőben 1-0-s vezetésnél büntetőt kellett volna kapnunk, nyugodtan nézzék vissza. A második félidőben a játékvezető kinyírta az esélyeinket. A Bayern egy remek csapat, de ma este köszönetet kell mondaniuk a játékvezetőnek. Sajnálom azokat az embereket, aki sok pénzt fizettek azért, hogy láthassák ezt a mérkőzést" – tette hozzá Wenger, akinek lehet, hogy ez volt az utolsó Bajnokok Ligája-mérkőzése az Arsenal élén.

Wenger szerint a görög bíró kivégezte az álmaikat Forrás: Anadolu Agency/2017 Anadolu Agency/Tolga Akmen

Az Arsenal-szurkolók már a visszavágó előtt tüntettek Wenger ellen, a távozását követelve, de nem ő volt a BL-kiesés igazán negatív hőse, hanem a klubot a nyáron szinte biztosan elhagyó Alexis Sánchez.

A chilei a pályán szinte semmit nem tett hozzá az Arsenal játékához, csereként pedig csak röhögni bírt csapata szenvedésén.

A müncheni mérkőzés után Londonban is eredményes Arjen Robben elismerte, a Bayern álmosan focizott az első félidőben, de a kiállítás és a tizenegyes sokat segített. Carlo Ancelotti, a németek olasz vezetőedzője szerint az 5-1-es eredmény nem azt tükrözi, ami valójában a pályán történt, hiszen az Arsenal remekül futballozott, de tíz emberrel nagyon nehéz helyzetbe került.

A futball már csak ilyen. A tizenegyes levette rólunk a terhet, onnantól nyugodtan játszottunk, és emberelőnyben jóval könnyebb dolgunk volt" – fogalmazott Ancelotti.

Ancelotti szerint nem érdemelt ekkora vereséget az Arsenal. Mellette fia és segédedzője, Davide Ancelotti ül Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Andreas Gebert

Sergio Ramos, a fontos gólok embere

A Real Madrid hazai pálya után idegenben is hátrányból fordítva győzte le 3-1-re a Napolit, így a címvédő 6-2-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc közé.

Az összességében simának mondható továbbjutás ellenére a spanyoloknak akadtak nehéz pillanatai a félelmetes atmoszférájú Stadio San Paolóban, az első félidőben szinte lefocizta őket a szervezetten és gyorsan futballozó Napoli, de a szünet után megszerezték azt az idegenbeli gólt, amely minden kérdést eldöntött. A létfontosságú gólt pedig ki más szerezte volna, mint Sergio Ramos, aki szinte csak akkor talál be, ha arra nagyon nagy szükség van. De akkor mindig. A spanyol hátvéd majdnem duplázott 100. Bajnokok Ligája-mérkőzésén, második fejesgólját hivatalosan Dries Mertens öngóljának írták.

Ramos félelmetes gólstatisztikáján ez sem változtat: a 2014-es BL-döntő óta 21 gólt szerzett a Real Madrid mezében, ebből 18-at úgy, hogy csapata vesztésre vagy döntetlenre állt.

Sergio Ramos: 100 BL-mérkőzés, 11 gól, ebből 7 fejjel Forrás: NurPhoto/Matteo Ciambelli/NurPhoto/Matteo Ciambelli

„Egy hete a kritikusok még a fejemet akarták. Miért lennék most hirtelen hős, mert szereztem két gólt? Én csak futballozom és próbálom a legjobbamat nyújtani minden mérkőzésen – nyilatkozta kissé ironikusan Ramos. – Az első félidőben sokat szenvedtünk, néha nem működnek úgy a pályán a dolgok, ahogyan azt előre megbeszéljük, de ha pozitívak maradunk, és bízunk magunkban, semmi sem lehetetlen" – mondta a mérkőzésről, majd hozzátette, örülne és nyugodtabban aludna, ha szerda este kikapna a Barcelona. (A katalánok 0-4-ről várják a PSG elleni nyolcaddöntő folytatását, a találkozót az Origo Sport élőben közvetíti, de megújult Livescore-oldalunkon minden eredményt élőben követhetnek.)

Zidane: Szenvedtünk!

A Napoli, akárcsak Madridban, úgy hazai pályán is megszerezte a vezetést a Real Madrid ellen, de mindkétszer kikapott 3-1-re. Érdekes, hogy a két nyolcaddöntő között a Juventus elleni Olasz Kupa-mérkőzésen is ugyanez volt a forgatókönyv, illetve az is, hogy a Napoli korábban soha nem vesztett BL-mérkőzést, ha megszerezte a vezetést, most egymás után kétszer is.

Így zengett a távolból a Stadio San Paolo a BL-himnusz alatt és után (a lényeg 00:42-nél):

A délolasz csapat fantasztikus minőségű futballt mutatott be az első félidőben, 45 perc alatt 11-szer vette célba a Real Madrid kapuját, ez a legtöbb egy játékrész alatt, mióta Zinedine Zidane irányítja a királyiakat.

„55 percig kiválóan játszottunk, de a gyorsan bekapott két gól kiölte belőlünk a lelkesedést. Onnantól nem volt esély a továbbjutásunkra, cél nélkül pedig elvesztünk. Összességében nem vagyunk messze attól, amit szeretnénk elérni, hiszen 55 percen át domináltunk a világ legjobb csapata ellen. Ha fizikálisan tudunk fejlődni, akkor még messzebb juthatunk ezen a szinten. Fiatal csapatunk van, szép jövő előtt állunk. Az utolsó lépés mindig a legnehezebb, de úgy érzem, nekünk sikerülhet. A Real Madrid egy rendkívül erős ellenfél, de egy kis szerencsével 2-0-ra is vezethettünk volna, és akkor erővel is jobban bírjuk a második félidőt" – elemezte a párharcot az 58 esztendős Maurizio Sarri, aki egy bankban dolgozott, és amatőr csapatokat edzett, amikor Zinedine Zidane még a Juventusban futballozott.

Sarri szerint csak kevés hiányzott, Ramos klasszisa döntött Forrás: AFP/Alberto Pizzoli

„3-1-re nyertünk, ennyi a lényeg, de ennek semmi köze a szerencséhez. Az első félidőben szenvedtünk, legfőképp azért, mert nem úgy játszottunk, ahogyan megbeszéltük. Ebben a stadionban nagyon nehéz futballozni" – értékelt Zidane, akivel sorozatban 47. mérkőzésén szerzett gólt a Real Madrid, ezzel pedig beérte a Benfica 1965-ben felállított rekordját.

Cristiano Ronaldo nem finomkodott a félidei szünetben, a kamerák előtt azt mondta társainak, hogy: „Nem tudunk védekezni."

De vajon mit mondott Zidane az öltözőben, hogy ennyire megváltozott a Real Madrid játéka a második félidőben?

„Sok labdát szereztek, és nagy nyomást helyeztek ránk, de minden megváltozott a második félidőben, miután elkezdtünk futballozni az ellenfél térfelén. Az öltözőben csak annyit beszéltünk meg, hogy valamit változtatnunk kell, mert sok problémát okoztak nekünk. Az első félidőben is voltak helyzeteink, tudtuk, hogy be fogunk találni, hálásak vagyunk Ramosnak, hogy a negyeddöntőbe fejelt bennünket. A futballhoz a pontrúgások is hozzátartoznak, a mérkőzés pedig 90 percig tart. A végeredmény önmagáért beszél, a különbséget a játékunk minősége teremtette meg" – tette hozzá a francia.

A királyiaknak a következő körben jobb futballra lesz szükségük Forrás: AFP/Filippo Monteforte

A Real Madrid a keddi győzelmével már 12 BL-mérkőzés óta nem talált legyőzőre, ez a klub történetének leghosszabb veretlenségi sorozata az elitligában. A Napoli ellen csak kapufáig jutó Cristiano Ronaldo nevéhez ezúttal egy negatív statisztika fűződik: a portugál immáron hat mérkőzés óta képtelen gólt szerezni a Bajnokok Ligájában, 2008 óta, azaz kilenc éve nem volt hasonló góltalansági sorozata.