A derbi eufóriája repíti tovább a Fradit

A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte a Haladást, és továbbra is veretlen 2017-ben. Amadou Moutari már a 11. másodpercben megszerezte a vezetést a hazaiaknak, akik ezt követően már kézben tartották a mérkőzést. Az FTC ezzel pontszámban beérte a harmadik helyen ragadó Vasast.

Vajon a derbin aratott győzelem eufóriája kitart-e a következő fordulóban, kérdezhették egymástól aggódva a Ferencváros szurkolói a Haladás elleni mérkőzés előtt. Nos, Amadou Moutari gyorsan megnyugtatta a hazai drukkereket: a nigériai szélső 11 másodperc után megszerezte a vezetést a Fradinak.

Amadou Moutarinak (elől) volt egy újabb jó meccse az FTC-ben Fotó: Mudra László - Origo

A gól után a vendégek is rákapcsoltak, és többet is birtokolták a labdát, de a második gólt is az FTC szerezte. A korábban a Fradiban is megforduló Predrag Bosnjak rántotta le Varga Rolandot a Hali tizenhatosán belül, a megítélt büntetőt pedig Gera Zoltán váltotta gólra – 2-0 a 20. percben.

Ez a gól már kicsit letette a szombathelyieket, állandósult a hazaiak fölénye, ami a lefújás előtt percekkel újabb góllá érett, a válogatott keretből ezúttal kimaradó Böder Dániel mutatta meg, hogy nincs ő annyira rossz formában: a félpályáról indulva előbb adott egy kötényt Jagodicsnak, majd lerázta Stef Wilset és 15 méterről a kapuba bombázott – 3-0.

A második játékrész első felében mindkét kapu előtt adódtak kisebb-nagyobb helyzetek, utóbbiak közül Böde hagyott ki egyet, majd a 69. percben szépítettek a vendégek, Jancsó András lőtt jó húsz méterről hatalmas gólt Dibusznak.

A Haladásnak azonban nem adott lendületet a bombagól, sőt a hajrában inkább a Fradinak voltak helyzetei, előbb Lovrencsics Gergő hagyott ki egyet, majd a lefújás előtti pillanatokban előbb Böde elől mentettek a gólvonalról, a kipattanót pedig Kleinheisler vágta a kapufára.

A vége tehát magabiztos ferencvárosi győzelem, amivel a Thomas Doll csapata pontszámban utolérte a harmadik helyen álló Vasast.