Nem maradunk le az angol csúcsrangadóról

Már teljesen biztos, hogy négy sztárcsapat jut be az angol FA-kupa elődöntőjébe, kérdés, hogy az Arsenal, a Tottenham és a Manchester City mellett a Manchester United vagy a Chelsea lesz a negyedik. Egy-egy meccset rendeznek az olasz és spanyol bajnokságban is, az eredmények alakulását, ezúttal is követhetik folyamatosan frissülő Livescore-oldalunkon.