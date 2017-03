Alig maradt Eb-csatár Storck keretében

Kilenc helyen változott Bernd Storck válogatott kerete a tavalyi Európa-bajnokság óta, a kapitány jellemzően sérülések, formahanyatlások, visszavonulások és eltiltás miatt változtatott. Sokat fiatalodott a franciaországi torna óta a portugál–magyarra készülő csapat.

Kapusposzton három 26 éves játékos vár bevetésre, a válogatottságot az Eb után lemondó, nemsokára 41 éves Király Gábor távozásával Megyeri Balázs számára is megnyílt az út. Ezzel együtt a kezdőbe szinte biztos, hogy nem ő, hanem a Lipcsével a Bundesligában remeklő Gulácsi Péter kerülhet be a jövő szombati, portugálok elleni világbajnoki selejtezőn.

A ma már Kínában légióskodó Guzmics Richárd ezúttal sérülés miatt nem kerettag, a ma már 33 éves Juhász Roland pedig – Királyhoz hasonlóan – az Eb után szintén befejezte szereplését a válogatottságban. A védők közé bekerült a Vasas 23 éves reménysége, Hangya Szilveszter, illetve a Videoton honosított brazilja, Vinícius Paulo.

A középpályások közül nem utazhat Portugáliába a sárga lapok miatt az eltiltását töltő Kleinheisler László, de a a Diósgyőrből Kazahsztánba igazolt Elek Ákos, illetve Stieber Zoltán sem tagja most a csapatnak, utóbbi azért, mert nem szerepel klubjában, a Kaiserslauternben.

Esélyt kapott viszont a bizonyításra a debreceni Holman Dávid és a Bröndbyben szereplő Kalmár Zsolt.

A német szakember szombaton nyilvánosságra hozott keretében a támadók között volt a legnagyobb a jövés-menés, mindössze Dzsudzsák Balázs, Szalai Ádám és Priskin Tamás maradt csapattag a franciaországi Európa-bajnokság óta. A Chicagóba szerződött Nikolics Nemanját a friss klubváltás miatt mellőzi ezúttal Storck, a Katarban légióskodó Németh Krisztián megsérült, és nem kapott meghívót a ferencvárosi Böde Dániel sem.

Németh helyére a Serie B-ben futballozó, újonc Adorján Krisztián került be. Gyurcsó Ádám tavaly épphogy lemaradt az Eb-ről, az azóta már a lengyel Pogon Szczecint erősítő támadó most kerettag lett, csakúgy, mint az olasz első osztályú Palermo 19 éves csatára, Sallai Roland. Eppel Márton már korábban is volt kerettag, a mostani NB I-es idényben 9 gólnál járó Honvéd-támadót most újra behívta Bernd Storck.

Megnéztük, mennyit változott Storck-kerettagok átlagéletkora – figyelembe véve azt is, hogy több játékos az Eb és a jövő szombati, lisszaboni meccs között ünnepelte a születésnapját.

Az Eb-keret játékosai összesen 632 évesek voltak tíz hónapja, ezt azt jelenti, hogy a keret átlagéletkora 27,47 volt tavaly nyáron.

Azóta több játékos is egy évvel idősebb lett, ám Király Gábor és Juhász Roland távozásával, valamint – például – Sallai Roland és Kalmár Zsolt érkezésével sokat fiatalodott a keret. A csapat mostani átlagéletkora 25,86, azaz mintegy másfél évet fiatalodott a magyar válogatott.

Kikerült az Eb-csapatból:

Király Gábor, Juhász Roland, Guzmics Richárd, Kleinheisler László, Stieber Zoltán, Elek Ákos, Böde Dániel, Németh Krisztián, Nikolics Nemanja

Bekerült a portugálok elleni keretbe:

Megyeri Balázs, Hangya Szilveszter, Vinícius Paulo, Holman Dávid, Kalmár Zsolt, Adorján Krisztián, Gyurcsó Ádám, Eppel Márton, Sallai Roland

A magyar válogatott tavalyi Eb-kerete (zárójelben a játékosok akkori klubja és az akkori életkora):

kapusok:

Király Gábor (Haladás, 40)

Dibusz Dénes (Ferencváros, 25)

Gulácsi Péter (RB Leipzig, 26)

védők:

Bese Barnabás (MTK, 22)

Fiola Attila (Puskás Akadémia, 26)

Guzmics Richárd (Wisla Kraków, 29)

Juhász Roland (Videoton, 32)

Kádár Tamás (Lech Poznan, 26)

Korhut Mihály (DVSC-Teva, 27)

Lang Ádám (Videoton, 23)

középpályások:

Elek Ákos (DVTK, 27)

Gera Zoltán (Ferencváros, 37)

Kleinheisler László (Werder Bremen, 22)

Lovrencsics Gergő (Lech Poznan, 24)

Nagy Ádám (Ferencváros, 21)

Pintér Ádám (Ferencváros, 28)

Stieber Zoltán (Nürnberg, 27)

támadók:

Böde Dániel (Ferencváros, 29)

Dzsudzsák Balázs (Bursaspor, 29)

Németh Krisztián (al-Garafa, 27)

Nikolics Nemanja (Legia Warszawa, 28)

Priskin Tamás (Slovan Bratislava, 29)

Szalai Ádám (Hannover, 28)

A magyar válogatott Portugália elleni 23 fős kerete (zárójelben a mostani csapatuk és a mostani életkoruk)

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros, 26)

Gulácsi Péter (RB Leipzig, 26)

Megyeri Balázs (Greuther Fürth, 26)

védők:

Bese Barnabás (Le Havre, 22)

Fiola Attila (Videoton FC, 27)

Hangya Szilveszter (Vasas FC, 23)

Kádár Tamás (Dinamo Kijev, 27)

Korhut Mihály (Hapoel Beer-Seva, 28)

Lang Ádám (Dijon, 24)

Pintér Ádám (Greuther Fürth, 28)

Vinícius Paulo (Videoton FC, 27)

középpályások:

Gera Zoltán (Ferencváros, 37)

Holman Dávid (DVSC, 24)

Kalmár Zsolt (Bröndby IF, 21)

Lovrencsics Gergő (Ferencváros, 25)

Nagy Ádám (Bologna, 21)

támadók:

Adorján Krisztián (Novara Calcio, 24)

Dzsudzsák Balázs (al-Vahda, 30)

Gyurcsó Ádám (Pogon Szczecin, 26)

Eppel Márton (Budapest Honvéd, 25)

Priskin Tamás (Slovan Bratislava, 30)

Sallai Roland (Palermo, 19)

Szalai Ádám (Hoffenheim, 29).