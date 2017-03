A magyar szurkolóknak is figyelniük kell a terrorfenyegetettségre

A Magyar Labdarúgó-szövetség a hivatalos honlapján kérte meg a Lisszabonba utazott magyar szurkolókat, hogy a nagyobb terrorfenyegetettség miatti szigorúbb rendőri fellépés ellenére is igyekezzenek nyugodtan viselkedni a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtezőn szombaton este. Az MLSZ közleményét változtatás nélkül közöljük.

A magyar szurkolók már számtalanszor bizonyították, hogy nagyszerű szurkolásukkal akár idegenben is képesek hazai környezetet teremteni a csapat számára. A sportszerű buzdítás mellett a szervezők és az MLSZ arra kéri a szurkolókat, hogy működjenek együtt a hatóságokkal.

A magyar válogatott a szurkolók hatalmas érdeklődése mellett lép pályára Portugália ellen Lisszabonban szombat este, a városban több ezer magyar szurkoló tartózkodik.

A mérkőzés előtt

A londoni eseményekre, és az általános terrorfenyegetettségre való tekintettel a portugál rendőrség, és az egyéb hatóságok nagyobb jelenlétére, és fokozott szigorára kell számítani, ezért minden szurkolót arra kérnek a szervezők és az MLSZ, hogy viselkedésével ne vonja magára a rendőrség figyelmét, nyugodtan, megfontoltan viselkedjen a stadionon kívül.

Magyar szurkolók Lisszabonban Forrás: Origo

A mérkőzés alatt

Mivel a mérkőzés kiemelt kockázatú, így a szokásos előírások betartása mellett külön UEFA biztonsági ellenőr is jelen lesz a helyszínen, aki figyelni fogja a szurkolótáborok viselkedését, beleértve a szóbeli, sértő vagy kirekesztő megnyilvánulásokat is. A magyar drukkerek képesek csodálatos hangulatot teremteni, 12. emberként támogatva a csapatot – a magyar válogatott játékosok ezért azt kérik a szurkolóktól, hogy sportszerű, a csapatot buzdító szólamokkal szurkoljanak a mérkőzésen, és ne foglalkozzanak az ellenféllel. Már csak azért sem, mert minden sértő, kirekesztő rigmus vagy pirotechnikai eszköz használata súlyos fegyelmi szankciókat vonhat maga után, mely befolyásolhatja a válogatott soron következő vb-selejtezőit is. Így a csapat kérésével összhangban az MLSZ is felelős szurkolást, a csapat és a szurkolók javát szolgáló együttműködést kér minden, a helyszínen tartózkodó drukkertől.

Magyar és portugál szurkolók Lisszabonban Forrás: Origo

A mérkőzés után

A mérkőzés végén a hazai szurkolók hagyhatják el először a stadiont. A magyar szurkolók számára a szervezők két metrószerelvényt biztosítanak. A vendégszektorból a hatóságok minden szurkolót a stadiontól nagyjából 200 méterre lévő metróállomáshoz (Colegio Militar) kísérnek, és ott a szurkolók szabadon dönthetnek arról, hogy igénybe veszik-e a díjmentes járatot vagy sem.

A mérkőzés lefújását követően a szerelvények a rendőrség által meghatározott időben indulnak, és csak a belvárosban, a Terreiro do Paco állomáson állnak meg, innen átszállással, egyénileg folytathatja minden szurkoló az utazását.