A spanyol bajnokságról álmodik az U17-es válogatott hőse

Három bombagóljával egy csapásra berobbant a magyar futballba Szoboszlai Dominik, a Salzburg támadó középpályása, aki az U17-es válogatottat Oroszország és Norvégia ellen is győzelemhez, illetve továbbjutáshoz segítette. Szerinte a csapat a májusi Eb-n akár az öt közé is bekerülhet, számára a fő cél a Salzburg nagy csapata, az álma pedig egy spanyol első osztályú szerződés.

Fél éve az ismeretlenségből robbant be a köztudatba Szoboszlai Dominik, aki egy hónap alatt két korosztályos válogatottal is sikeres Eb-selejtezőt vívott meg. A csapat az U17-esekkel Liechtensteint (3-0) és Dániát legyőzve (3-1), a hollandoktól viszont 4-0-s vereséget szenvedve továbbjutott a magyarországi előselejtezőről, a támadó középpályás Dánia ellen gólt is szerzett.

Alig ért haza, máris jött a telefonhívás, hogy Michael Boris szövetségi edző számítana rá az U19-esek között is. A válogatott egy hónappal később Jerevánban egy olaszok elleni 1-0-s vereséggel nyitott, majd 2-1-re verte Svájcot, és 4-0-ra az örményeket, utóbbi mérkőzésen az első gólt Szoboszlai szerezte.

Szoboszlaira két korosztályos csapatban is vezérszerep hárult Forrás: Mlsz.hu

A múlt héten következett az újabb U17-es kör, ahol ismét kulcsszerep jutott az immáron Salzburgba szerződött játékosnak. A válogatott egy Izrael elleni 1-0-s vereséggel nyitott, majd előbb az oroszokat verte úgy, hogy a 74. és 84. percben szerzett két Szoboszlai-szabadrúgásgóllal fordított 2-1-re, majd a vasárnapi, Norvégia elleni meccsen ugyancsak a középpályás volt eredményes - a ráadás harmadik percében.

„Az első meccsen nagy hibát követtünk el azzal, hogy az utolsó tíz percben kiengedtünk, de nem volt sok időnk keseregni, gyorsan túl kellett tenni magunkat a vereségen" – mesélte az Origónak a 2000. október 25-én született középpályás. „Előzetesen semmit sem tudtunk az izraeliekről és az oroszokról, annyit sejtettünk, hogy utóbbiakat és a norvégokat kell majd valószínűleg legyőznünk a továbbjutásért."

Szoboszlai és a társak gólöröme Forrás: Mlsz.hu

Azt nem állítja, hogy nem volt ideges a meccsek hajrájában, mégis higgadt bombái eredményezték a továbbjutást. Elmesélte, nagyon sokat gyakorolja a szabadrúgásokat, amikor van egy kis szabadideje, kimegy a pályára. Kérdésünkre, hogy szakértőként mi a véleménye Cristiano Ronaldo magyaroknak lőtt szombati találatáról, annyit mondott, a 16-os sarkáról nem szabad gólt kapni a hosszú sarokba.

„Korábban csak tornákon és felkészüléseken vettem részt, de január óta vagyok kint Salzburgban, és nagyon jól érzem magam. A meccsek után írt nekem az edzőm, és gratulált, de Bernd Storck is megtette ugyanezt a norvégok legyőzését követően" – mesélte büszkén.

Ezt a mostani bravúrt pályafutása egyik nagy sikereként értékeli, és bár beszéltek a csapattársakkal az Eb-döntőről, úgy véli, Európa legjobb 16 csapata között már mindegy, ki lesz az ellenfél. Úgy érzem, mindenre megvan az esély, szeretném, ha a májusi Eb-n a legjobb öt közé kerülnék" – mondta.

A magyar válogatott így ünnepelte az Eb-kijutást érő gólt Forrás: mlsz.hu

Klubszinten a fő célja, hogy felkerüljön a Salzburg első csapatába, aztán a végleges álom egy spanyol első osztályú csapat lenne.

Az U17-es Európa-bajnokság 16-os döntőjének sorsolását április 3-án, Zágrábban rendezik, a tornának május 3-19-e között Horvátország hat városa ad otthont.