Doll marad a Fradi edzője

Thomas Doll a nyári nemzetközi kupaszerepléstől függetlenül biztosan a Ferencváros edzője marad jövőre is, állása nincs nyomás alatt, nem függ a nemzetközi csoportkörbe jutástól", mondta a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója.

Orosz szerint a Fradi változatlanul bajnok szeretne lenni, de egy ilyen szintű, költségvetésű klubnak az igazi terep és realitás az Európa Liga csoportköre.

„Oda lehet érni, a keretünk is alkalmas rá. Hogy Thomas Doll nyomás alatt van-e ezért a célkitűzésért? Nem. Ha megint nem sikerülne a nyári selejtező, az állása akkor is biztos. Nem kérdés, hogy ősztől is ő lesz a Fradi vezetőedzője."

Az FTC az OTP Bank Liga hétvégi, 24. fordulója előtt a tabella negyedik helyén áll, hat ponttal lemaradva az éllovas Videoton mögött.

A sportvezető jelezte, a jövőben is készek büntetést fizetni, és nyilvánosan elmondani kritikáikat, amelyek jogosak voltak a szövetségi kapitánnyal szemben is. A sportvezető azért mondott le az NB I-es MLSZ-bizottság vezetéséről, mert az FTC szempontjait nem lehetett érvényesíteni.

„A jövőben is elmondjuk a véleményünket az MLSZ-nek, ha nem is tetszik. Az NB I-es bizottság vezetésének nem láttam tovább értelmét, mert ütköztek a klub érdekei a feladattal, többször figyelmen kívül hagyták a kéréseinket. Legutóbb is jogos volt edzőnk kritikája a szövetségi kapitánnyal szemben a sérülten visszakapott játékosok miatt. Nem mi hozzuk el a válogatott játékosait, hanem a válogatott viszi el a klubokét. Bernd Storck dolga tehát a kezdeményezés, helyes, hogy most megtette, végre párbeszéd indulhat. Jó kérdés, miért nem volt eddig szorosabb együttműködés a két német szakember között. Nem tudom, kit szabad nyilvánosan bírálni, kit nem, de mi a jövőben is így teszünk, akármennyi büntetést is kell fizetnünk érte" – mondta el a műsorban az FTC-vezérigazgató.

Hozzáfűzte: „Nem a játékvezetőket ért kritikáink függnek össze az idei bajnoki szereplésünkkel, hanem az idei bajnoki szereplésünk függ össze a játékvezetéssel, így fordítanám meg. Vannak javaslataink a jelentések nyilvánosságára, bár ez nem szokás a nyugati bajnokságokban, de miért kéne mindig másolnunk a nemzetközi gyakorlatot."