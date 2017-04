Ibrahimovic nem hasonlítja magát emberekhez

Parádés interjút adott a brit BT Sportnak Zlatan Ibrahimovic, a Manchester United futballistája. A 35 éves svéd csatár nem akarja magát emberekhez hasonlítani, mert ő egy oroszlán. Úgy véli, a Premier League könyörög, hogy maradjon és ma már azok is rajonganak érte, akik eddig utálták.

Nemrég egy oroszlánként jellemezte magát, most is így gondolja?

Igen, én egy oroszlán vagyok.

Vannak még a csapatában oroszlánok?

A tabella nem hazudik, a csapat azért tartott ahol, mert olyan, amilyen. Számomra az első négyben végezni is csalódás lenne. Nem is emlékszem, mikor voltam utoljára második egy bajnokságban, talán még az AC Milannal. Aki második, az csak az utolsók között első.

Azt a szezont kudarcként értékelte.

Mert kudarc is volt. Aki nem bajnok, az elbukott. Szerencsére, a Premier League mellett van még trófea, amelyért harcban állunk. Mindent tőlünk telhetőt megteszünk, de ennél is többre vágyunk.

José Mourinhót ismeri az Interből, ahol szintén az edzője volt. Mennyit változott azóta?

Még mindig egy igazi győztes, de most már türelmesebb. Mindig feszegeti a határokat, nagyon érzi, hogy mikor húzza meg a ravaszt és mikor kell visszavennie. A menedzser munkája olyan, mint a szerencsejáték, sok mindenen múlik, meddig mehet el. De ez is hozzátartozik a futballhoz. Aki oroszlánok közé megy, nem viselkedhet kiscicaként. Én 35 évesen érkeztem a Premier League-be, sokan azt hitték, kerekesszékben fogok begurulni, de mindenki láthatja, hogy mi történt. Az oroszlán még mindig életben van.

Ibrahimovic és Mourinho a 2008-2009-es szezonban dolgoztak együtt az Internél Forrás: AFP/Mark Ralston

Ki a legjobb csatár a Premier League-ben?

Én azokat a csatárokat kedvelem, aki megteremtik a különbséget a mérkőzéseken. Lukaku nagyon erős és sok gólt szerez, Sergio Agüero sem rossz.

A saját nevét nem említette.

Egy oroszlán nem hasonlítja magát emberekhez.

Ezt a választ a riporteer és Ibra sem bírta nevetés nélkül:

Mit gondol az angliai folytatásról? Amikor elhagyta Párizst, azt mondta, legendaként távozott. Ugyanez a célja Manchesterben is?

Bebizonyítottam, hogy sokan tévedésben éltek velem kapcsolatban. Már nem hallom a károgókat, se a gúnyolódást. Ma már azok is értem rajonganak, akik utáltak, sőt, a hívőim lettek. Pár hónapon belül 36 leszek, de megmutattam, hogy a kor csak egy szám. Megyek tovább, mellettem mindenki öregnek tűnik, a Premier League pedig könyörög, hogy maradjak még egy évet. Amikor Angliába jöttem, azt mondtam, egy évre szükségem lesz, de három hónap alatt elértem, amit akartam.

Mit szól ahhoz, hogy néhányan Eric Cantonához hasonlítják?

Eric az Eric, Zlatan pedig Zlatan. A Manchester United szurkolói sosem felejtik el őt és rám is emlékezni fognak. Az egyetlen, amit még nem próbáltam ki, de ő igen, az a színészkedés. Talán engem is érdekel ez a lehetőség. El tudnám képzelni magam titkos ügynökként, lehetnék mondjuk James Bond. Miért is ne?