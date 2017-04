Dárdaiék nyertek, a Bayern a bajnokságban is szenved

A BL-től a héten búcsúzó Bayern München hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Mainzcal, míg Dárdai Pál csapata, a Hartha Berlin Vedad Ibisevic góljával hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Wolfsburgot.

A Bayern München nem igazán tudta magát túltenni a hétközi BL-kudarcon, és a Real Madrid elleni kiesés kudarca rányomta a bélyegét a Mainz elleni bajnokira is. Pedig a kiesés elől menekülő vendégek ideális áldozati báránynak tűntek az Allianz Arenában.

A harmadik percben két bajor védő fegyelmezetlen passzolgatása nyomán Bojan Krkic csapott le a labdára, és elguríotta azt a Neuert helyettesítő Ulreich mellett.

Bojan Krikic a hetedik játékos lett az európai foci történetében, aki mind a négy nagy bajnokságban gólt tudott szerezni - a La Ligában a Barcelona, a Serie A-ban a Roma és a Milan, míg a PL-ben a Stoke City mezében.

Szerencsére azonban kéznél volt Arjen Robben, és alig több mint tíz perccel a gól után egy Ribérytől visszakapott labdát éles szögből vágott a vendégek kapujában.

Gondolhatták a bajor drukkerek, hogy akkor innentől minden rendben van, és valóban, Carlo Ancelotti csapata sorra dolgozta ki a helyzeteket - és sorra hagyta is ki azokat.

A 40. percben jött is a mainzi bosszú: Öztuanlit rúgta föl az első gól előtt is hibázó Rafinha, a büntetőt pedig Brosinski vágta be a jó irányba vetődő Ulreich mellett.

A második félidőt kis túlzással végig egykapuzta a Bayern, aminek eredményeképpen Thiago Alcántara a 73. percben egy szép lövéssel kiegyenlített ugyan, de a győztes gólt már nem tudta megszerezni a címvédő, maradt a 2-2.

A Bayern persze továbbra is vezeti a Bundesligát, és a tíz pont távolságra álló Leipzig legfeljebb faragni tud a hátrányából, ha ponto(ka)t szerez a Schalke otthonában.

Az előző öt bajnoki meccséből négyet elveszítő Hertha számára gyógyírként szolgálhatott volna egy Wolfsburg elleni győzelem. Erről végül Vedad Ibisevic gondoskodott, ez volt a bosnyák csatár 12. gólja az idényben.

Tegyük hozzá, hogy az első félidőben a vendégek egy fél idényre elegendő helyzetet hagytak ki. A Hertha az előző hetek gyengélkedése ellenére is megőrizte az Európa Liga-indulást érő ötödik helyet, amit most meg is szilárdított.

A többi mérkőzésen: a Hamburg megint a csúnyábbik arcát mutatta, az északiak hazai pályán kaptak ki az utolsó helyezett Darmstadtól, és csak egyetlen pontra vannak az osztályozós helyen álló Augsburgtól, amelyik ugyan hetven percen át vezetett Frankfurtban, az utolsó negyedórában viszont három gólt kapott.

A Herthát üldöző Werder Bremen viszont biztosan győzött az Ingolstadt otthonában Max Kruse mesternégyesével, és továbbra is csak egy ponttal van Dárdaiék mögött. Max Kruse az első játékos Frank Neubarth 1986-os parádéja óta, aki brémai mezben mesternégyest szerzett a bajnokságban, ráadásul tavasszal már 15 gólban volt benne a "keze", ami a legtöbb a Bundesligában.

Eredmények:

Hamburg - Darmstadt 1-2 (0-0)

gól: Holland 90. (öngól), ill. Sulu 51., Platte 53.

Eintracht Frankfurt - Augsburg 3-1 (1-0)

gól: M. Fabián 78., 87., Rebic 90+1., ill. Gouweleeuw 9.

Ingolstadt - Werder Bremen 2-4 (1-1)

gól: Lezcacon 32., Gros 62. (11-esből), ill. M. Kruse 45. (11-esből), 81., 87., 90+4.