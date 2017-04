Feczesin Róbert csapata átharapta az ulszani tigris torkát

Nagy formába lendült a bajnokságot rosszul kezdő Csonnam Dragons, amely a koreai bajnokság (K-League) 6. fordulójában hazai pályán 5-0-ra kiütötte az Ulszan együttesét. Egy hét alatt három meccset nyert a Csonnam, a hétközi 4-0-s kupadiadal után az edző ezúttal pihentette Feczesin Róbertet, aki a cserepadról nézte végig társai parádés játékát. Ám Dél-Koreában a futball egy picivel több, mint szimpla sport. Ebben a közegben sportolni valóban felemelő. Az Origo helyszíni riportja a Csonnam-Ulszan labdarúgó-mérkőzésről.

Szombaton délben, három órával a mérkőzés kezdete előtt csak a stadion tetején lévő zászlók utaltak arra, hogy nem sokkal később meccs lesz errefelé. Másfél órával a kezdő sípszót megelőzően kezdett éledezni a környék, megjelentek az első árusok, majd kezdetét vette az ebédfőzés koreai módra.

Ekkor azt gondoltam, hogy egy esetleges hazai győzelemnél nagyobb sikert semmi nem arat ezen a délutánon. Hogy mekkorát tévedtem, arra bizonyság a következő videó:

A két főszponzor - a jégkrémgyár és a steak house munkatársai alaposan kitettek magukért. Az ingyenebédnek csak a közelben lévő árusok nem örültek, mert innentől kezdve senki nem akart náluk vásárolni.

Hosszú sor áll az ingyenebédért Forrás: Lantos Gábor

Egy órával a kezdés előtt a Csonnam öltözője mellett futottam össze Feczesin Róberttel. Már az megér egy külön misét, hogy a szigorú tekintetű biztonsági őrök mennyire udvariasan és profin kezelték azt a számukra is szokatlan helyzetet, hogy egy Magyarországról idetévedt újságíró be akart menni mindenhova. A biztonságiak először mélyen meghajoltak, majd utána azt kérdezték, miben segíthetnek. A kommunikáció érdekesen zajlott, mert én angolul beszéltem, amit ők vélhetően nem értettek, de Feczesin Róbert nevét igen. A január óta itt futballozó magyar játékos ekkor adta tudtomra, hogy erre a meccsre nem nevezte őt a kezdőbe az edző.

Feczesin Róbert január óta a Csonnam játékosa Forrás: Lantos Gábor

"A hétközi kupamérkőzésen 4-0-ra vertük a Csondzsut, azon játszottam" - mondta a magyar focista.

Jó lett volna ma is pályára lépni, de a mester azt mondta, inkább pihentet. Amúgy nagyon kellene a győzelem, mert hazai pályán nem nyertünk még bajnokit. Viszont az is igaz, hogy ebben a kissé hektikus bajnokságban bárki bárki ellen győzhet. Meg fogod látni, hogy mindkét csapat nagy lendülettel futballozik majd. A taktikai elképzeléseket gyakran felülírják a játékosok, de egy biztos, hogy itt kiengedni egyetlen percet sem lehet."

Feczesin ekkor az öltözőbe ment, én meg körbejártam a stadiont. Nem ért meglepetésként, hogy a pálya mögött egy elkerített részen a baseballnak hódoltak.

Egy kis baseball a futball árnyékában Forrás: Lantos Gábor

Ez a sportág elképesztően népszerű errefelé. Nem csak itt, hanem Japánban is. Amíg élek, nem felejtem el, hogy a 2002-es dél-koreai-japán közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon a tokiói Sindzsuku pályaudvar éttermében a derék nipponok videóról nézték a japán baseballbajnokság tíz évvel korábbi nagy pillanatait, miközben Dél-Koreában az olasz labdarúgó-válogatott kiesésre állt a házigazdákkal szemben. Csak a három magyar újságíró enyhe ordítása után voltak hajlandóak a felvételt megállítani, így nézhettük meg Itália búcsúját a vb-ről. De az sem mindennapos, hogy a dél-koreai Hanwha Eagles baseballcsapatának vezetősége robotszurkolókat vetett be, hogy az elmaradó drukkereket helyettesítsék a dedzsoni stadionban. Ez az ország baseballban nem ismer tréfát.

A baseball elképesztően népszerű Dél-Koreában Forrás: Lantos Gábor

Elnézegettem volna még a remekbeszabott ütéseket, de mennem kellett, hiszen vészesen közeledett a meccskezdés. A főbejáratnál a Csonnam menedzsere és sajtófőnöke közösen mutatta meg a sajtóhelyet, majd kezembe vehettem az összeállítást is. Fájdalom, ezt csak koreai nyelven tették közzé, úgyhogy ezzel nem sokra mentem. Kezdetben az Ulszanból érkezett tucatnyi drukker csapott nagyobb zajt, de a Csonnam hamar lecsendesítette őket ezzel a góllal.

Az első tizenegyest a második félidőben egy újabb követte, a brazil Jair Eduardo Britto da Silva mindkettőt magabiztosan értékesítette. A második megadott büntető után az Ulszan összeomlott, a bajnokságban eddig bukdácsoló Csonnam Dragons viszont olyan lendülettel futballozott, hogy a meccs végéig berámolt még három gólt Yong-Dae Kim kapujába. Ebből a háromból az egyiket az eszéki születésű Vedran Jugović lőtte. Feczesin Róbert az egész második félidőt végigmozogta, de az edző ezen a napon tényleg pihentetni akarta a magyar futballistát.

Feczesin Róbert melegítés közben Forrás: Origo

Azt azért jó volt látni, hogy a Csonnam csapata mennyire összetartó játékosokból áll. Az ötödik gólt szerző, a dél-koreai válogatottban is bemutatkozó Heo Yong-joon a magyar játékoshoz szaladt oda először, és vele járt valamilyen furcsa táncot. A stadionban ekkor már nem volt olyan, aki ülve nézte volna a kwangyangi csapat parádés játékát. Amikor egy héttel ezelőtt az együttes menedzserével üzenetet váltottunk, azt jósoltam neki, hogy ezt a meccset 4-0-ra nyerik meg. Jó, volt ebben az üzenetben némi kockázat és udvariasság, de a mérkőzés után a sportvezető nem felejtette mindezt el. Csak annyit kérdezett, nem akarok-e maradni, mert meghoztam a szerencsét nekik.

A Csonnam Dragons leglelkesebb szurkolói Forrás: Lantos Gábor

Nem véletlenül tartott sokáig a mérkőzés utáni ünneplés a stadionban. Ami viszont a magyar labdarúgáson nevelkedő tudósítónak egyszerűen elképzelhetetlen volt, az a mérkőzés után, a klubház előtt következett. A biztonságiaknak előbb kordont kellett húzniuk a klubháztól a buszig, annyi szurkoló jelent meg ott egy perc alatt. A gyerekek aláírásra áhítoztak, meg arra, hogy megérintsék a labdarúgókat. Bár Feczesin Róbert ezen a meccsen nem játszott, őt is szinte elsöpörte a nagy szeretethullám.

A meccs után nem győzte osztani az aláírásokat a magyar játékos Forrás: Lantos Gábor

Felvetésemre, mely szerint jó lett volna, ha játszik, elnézően mosolygott. "A csapat ma nagyon jól futballozott, megértem a mestert, hogy nem akart változtatni. Ez a győzelem roppant fontos volt nekünk, mert sikerült elmozdulnunk a kieső helyről, és jelenleg két pontra vagyunk az 5. helyezett Gangwontól.

Ma hibátlanul küzdöttünk, minden bejött, de aki látta a meccset, az egyetért velem, hogy az Ulszan is nagyon veszélyesen futballozott. 1-0-s vezetésünknél kapufát lőttek, ha az bemegy, lehet, hogy minden másképpen alakul. Ami pedig itt van, arra tényleg nincsenek szavak."



Ez a kép többet mond minden szónál Forrás: Origo

Feczesin talán még most is az aláírásokat osztaná, ha a csapat vezetése nem jelzi, hogy indul a busz. 5-0 ide vagy oda, a Csonnam játékosai ilyenkor nem széledhetnek szét, hanem közös vacsorán kell részt venniük az klubközpontban. De a vasárnap szabad lesz számukra, úgyhogy ezt a történetet innen folytatjuk Feczesinnel Kwangyangban.

Az ulszani tigrisek szomorú ábrázattal mentek a csapatbusz felé. Itt nem ismerik az odahaza oly népszerű "Indul a busz" nótát. Ha ismernék, akkor koreai nyelven is énekelnék a boldog Csonnam-drukkerek.

Az Ulsan autóbusza, rajta a csapat címerállata, a tigris Forrás: Lantos Gábor

Már elment mindkét busz, amikor egy koreai fiatalember lépett oda hozzám. Pár szót beszélt csak angolul, azt kérdezte, honnan jöttem. Mikor kiderült, hogy Magyarországról, annyit kért, fotózzam le a hátát.

Ennek a Csonnam szurkolónak a kedvence Feczesin Róbert. A fiatalember a magyar légiós mezét viseli Forrás: Lantos Gábor