Egy skótról nevezik a legjobb angol edzőnek járó díjat

Jövőre, azaz alapításának ötvenedik évfordulójától kezdve Sir Alex Ferguson-díj lesz a neve az év legjobb angol futballedzőjének járó díjnak. A névadó örül.

A hírt az angol profi ligákban (PL, Championship, League One, League Two) dolgozó edzőket tömörítő szervezet, a League Manager's Association (LMA) jelentette be. A díjat minden évben az a szakember kapja meg, aki az adott osztályban kollégái szerint a legkiemelkedőbb eredményt érte el.

A Manchester United 2013-ban visszavonult legendás menedzsere "megtisztelőnek" nevezte a kezdeményezést.

"Nagyon büszke vagyok rá, hogy az LMA rólam kívánja elnevezni a díjat. Amikor valaki ránéz erre a listára, és látja, hogy 1968 óta mennyi nagyszerű edző kapta meg a díjat, csakis az alázat töltheti el."

A korábbi díjazottak között olyan nagyságok vannak, mint Sir Matt Busby, Bill Shankly, Bob Paisley, Brian Clough, Kenny Dalglish, Arsene Wenger, vagy éppen a legutóbbi idényben a Leicester Cityvel bajnoki címet nyerő Claudio Ranieri.

Sir Alex vitán felül a szervezet legsikeresebb és legnagyobb tiszteletnek örvendő tagja, aki világszerte megbecsülésnek örvend. Rettentően örülünk, hogy a nevét viselheti a díj, ami egyúttal garancia a díj presztízsére" – lelkendezett Howard Wilkinson a szervezet elnöke.

A PL-indulása, azaz az 1992-93 szezon óta csupán négy nem élvonalbeli edző - Peter Reid, Danny Wilson, Steve Coppell és Eddie Howe - részesült az elismerésben, az újsütető névadó pedig négy Év edzője trófeával vezeti a ranglistát. Érdekesség, hogy mögötte egy másik skót a PL-éra legszebben kidekorált edzője: a MU-nál Ferguson utódaként megbukó, majd idén a Sunderlanddel a PL-ből kiső David Moyes háromszor nyert az Everton élén.