Megvan a Barcelona új vezetőedzője

A katalán Mundo Deportivo értesülései szerint az FC Barcelona megtalálta Luis Enrique utódját, aki Ernesto Valverde lesz. A klub várhatóan a spanyol Király Kupa hétvégi döntője után jelenti be hivatalosan az Athletic Bilbaótól érkező tréner kinevezését.

Valverde a hírek szerint kétéves szerződést ír alá a Barcelonával, amely egy újabb évvel meghosszabbítható lesz. Az 53 éves edző 2013 óta irányította az Athletic Bilbaót, pályafutás során másodszor, 2015-ben spanyol Szuperkupát nyert, 31 év után ez volt az első jelentős trófeája a baszk klubnak.

Valverde játékosként is megfordult a Barcelonánál, 1988 és 1990 között egy Király Kupát és egy UEFA-kupát emelhetett a magasba. Most vezetőedzőként tér vissza, segítője Eusebio Sacristan lesz, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi másodedző és másik korábbi jelölt, Juan Carlos Unzué is távozik az első csapattól.

Valverde azt a Luis Enriquét váltja a kispadon, aki 2014-ben került a Barcelona élére, 2015-ben triplázott a klubbal (bajnokság, kupa, BL), de 2016-ban és 2017-ben már a Bajnokok Ligája elődöntőjéig sem sikerült eljutnia, idén tavasszal pedig a bajnokságban is alulmaradt a Zinedine Zidane vezette Real Madriddal szemben. Szombaton trófeával búcsúzhat a csapattól, a Király Kupa döntőjében a Deportivo Alavés lesz az ellenfél.

Enrique még februárban, a PSG-től elszenvedett 4-0-s vereség után jelentette be, hogy nem folytatja a Barcánál.