Elképesztő meccsen búcsúzott a Romától Totti, a klublegenda

Francesco Totti lejátszotta utolsó mérkőzését az AS Roma mezében. A klublegenda szépen búcsúzhatott, csapata a Genoa elleni 3-2-es győzelemmel és az ezüstérem megszerzésével zárta a Serie A 2016-2017-es szezonját, így az is eldőlt, hogy a bajnok Juventus mellett a fővárosi csapat lesz ott biztosan a Bajnokok Ligája főtábláján, míg a bronzérmes Napolinak selejteznie kell a BL-indulásért.

Totti Rómában született, az AS Romában nevelkedett és soha nem is hagyta el imádott klubját, ezzel a klubhűség példaképe lett. 1993. március 28-án mutatkozott be a Serie A-ban, azóta 25 szezonon keresztül 786 mérkőzésen 307 gólt szerzett a Roma mezében, ebből 250-et az olasz bajnokságban. Természetesen mindkét adat klubrekord.

A Capitano csütörtökön jelentette be, hogy a Genoa elleni szezonzáró lesz az utolsó mérkőzése a Romával. Azóta a futball legendás alakjai mondtak búcsút a Roma 10-esének, köztük Steven Gerrard, aki a Liverpoolban vált a klubhűség legendájává.

Nem ez volt a terv

Ahogyan a szezonban azt megszokhattuk, Luciano Spalletti ezúttal sem nevezte a kezdőcsapatba Tottit. A Romának hatalmas téttel bírt a Genoa elleni mérkőzés, hiszen az ezüstérem és az automatikus BL-indulás forgott kockán, mivel a harmadik helyen álló Napolinak még volt esélye az előzésre. Ennek ellenére már a kezdő sípszó előtt minden a kispados Tottiról szólt.

A csapattársak feladata volt hát, hogy megnyugtató előnyt harcoljanak ki az első félidőben, így biztosítva Totti mielőbbi pályára lépését.

A terv nem jött össze, hiszen a mindössze 16 éves Pietro Pellegri már a harmadik percben vezetést szerzett a Genoának. Ezzel a Genoa fiatal támadója lett a Serie A első 2001-ben született gólszerzője.

Micsoda egybeesés: Francesco Totti pont ebben az évben (2001) nyerte meg első és egyetlen olasz bajnoki címét a Romával.

Edin Dzeko viszonylag gyorsan, már a 10. percben egyenlített, a bosnyák csatár ezzel nagy lépést tett a gólkirályi cím felé. A játékrész hátralévő perceiben számos helyzetet kidolgozott a Roma, de a vezetést nem sikerült átvennie.

A közönség legnagyobb örömére Spalletti nem várt sokat Totti becserélésével, a búcsúzó legenda az 54. percben lépett pályára utolsó alkalommal a Romában.

Miközben a Napoli magabiztosan vezetett a Sampdoria otthonában és reménykedhetett az előzésben, a Roma meglepően nyugodtan futballozott. A 74. percben úgy tűnt, nincs is ok az idegeskedésre, Daniele De Rossi Dzeko passza után (és Totti elől elrúgva a labdát) megszerezte a vezetést a hazai csapatnak.

De hiába tört ki ünnepi hangulat a Stadio Olimpicban, még nem értek véget az izgalmak. A Napolival híresen baráti kapcsolatot ápoló Genoa tét nélkül is küzdött tovább és egyenlített is, Darko Lazovic használta ki Szczesny nagy hibáját.

Perrotti lett a hős

A Romának tíz perce maradt, a stadionban tapintani lehetett a feszültséget. A 90. percekben aztán ismét kitört az örömünnep, miután az exgenoai Diego Perotti berúgta a győzelmet, ezüstérmet és BL-indulást jelentő harmadik gólt.

Így a Napoli hiába nyert 4-2-re a Sampdoria vendégeként, maradt a harmadik helyen, a Roma szerezte meg a Serie A ezüstérmét a bajnok Juventus mögött és harcolta ki az automatikus Bajnokok Ligája-indulást, mindezt Francesco Totti utolsó mérkőzésén.

Totti összesen 619 mérkőzésen lépett pályára a Serie A-ban, ennél többször csak az AC Mian legendája, Paulo Maldini (647). A Roma 10-ese 47098 percet töltött pályán az olasz élvonalban.

Serie A, 38. forduló

AS Roma-Genoa 3-2 (1-1)

gól: Dzeko (10.), De Rossi (74.), Perrotti (90.), ill. Pellegri (3.), Lazovic (79.)

Sampdoria-Napoli 2-4 (0-2)

gól: Quagliarella (50.), Alvarez (90.), ill. Mertens (36.), Insigne (42.), Hamsík (49.), Callejón (65.)

korábban:

Cagliari-AC Milan 2-1 (1-0)

később:

Crotone-Lazio 20.45

Fiorentina-Pescara 20.45

Internazionale-Udinese 20.45

Palermo-Empoli 20.45

Torino-Sassuolo 20.45

szombaton játszották:

Atalanta-Chievo 1-0 (0-0)

Bologna-Juventus 1-2 (0-0)