Masszőr lett az egykori nagy futballtehetségből

Bejelentette visszavonulását az ETO FC Győr támadója, Dudás Ádám. A 28 éves játékost tíz évvel ezelőtt a magyar futball egyik legnagyobb ígéretének tartották, azonban sorozatos sérülései meggátolták abban, hogy igazán ki tudjon teljesedni.

Dudás Ádám 2009-ben tagja volt az egyiptomi U20-as vb-n bronzérmet nyerő magyar válogatottnak, a 2012-2013-as szezonban bajnoki címet nyert a Pintér Attila vezette Győri ETO-val. 2015 telén a Szombathelyi Haladáshoz igazolt, de sorozatos sérülései miatt másfél év alatt egyszer sem lépett pályára. Tavaly novemberben tért vissza nevelőegyesületéhez, de az NB II-as feljutás kiharcolásában nem tudott tevékeny részt vállalni.

Mi járt a fejében, amikor pályára lépett a Sárvár ellen?

Felemás gondolataim voltak, de megpróbáltam úgy készülni mintha az első meccsen lenne. Izgultam rendesen, még a gyomorideg is elkapott. Nem volt egyszerű.

Gólt is szerzett, ez mennyire érintette meg?

Igazából nem emlékszem rá, mert olyan extázis lett úrrá rajtam, hogy csak örültem neki, mint régen, amikor tettem a dolgomat.

Mikor hozta meg a döntést, hogy felhagy az aktív játékkal?

Pár héttel ezelőtt, amikor a feljutást küszöbén álltunk, elkezdtem mérlegelni, hogy az NB II-ben, vagy felsőbb osztályban tudnék-e segíteni a csapatnak. Az első tavaszi bajnoki előtt a jobb térdemben beszakadt a külső oldalszalag, amely újabb két-három hónapos kihagyást jelentett. Hatszor műtötték a bal térdemet, egyszer a combközelítő-izmomat. Úgy döntöttem, az egészségem fontosabb, az áll az első helyen.

A mérkőzés után a társai elbúcsúztatták?

Persze, de nem kell semmi nagydologra gondolni. Mindenki megölelt és mondott egy kedves szót. Ennél többre nincs is szükség.

2013-ban bajnoki címet nyerl az ETO-val. Mit jelent a klub az életében?

Mindent. Itt nőttem fel. Itt játszottam az első meccsemet. Ennél a klubnál értem el mindent. Kétezer egy óta itt vagyok Győrben, az egész időszakra büszke vagyok.

Pályafutásának legjobb időszakát a 2011-2012-es szezonba futotta, amikor a Csertői Aurél vezette csapat kulcsjátékosa volt.

Akkor éreztem magam a legjobban, és első osztályú pályafutásom alatt akkor nyújtottam a legjobb teljesítményt az ETO-nál.

Melyik edzőjével szeretett a legjobban együtt dolgozni?

Minden edzőtől tanultam valamit, amivel kiegészültem, és amit tovább tudtam vinni. Szabó Ottóval és Csertői Auréllal volt a legszorosabb kapcsolatom. Utóbbi roppant felkészült szakember, és ami ennél is fontosabb, hogy remek ember. Nem veszi egy kalap alá a játékosokat. Meg tudja különböztetni azt, hogy kivel hogyan kell bánni. Szerintem ettől is olyan sikeres, akármelyik csapatnál edzősködik.

Tagja volt az U20-as vb-n bronzérmet nyerő magyar válogatottnak. Erre hogyan emlékezik vissza?

Akkor tértem vissza egy hosszú sérülésből, több mint egy évet hagytam ki. Ajándéknak tekintettem, hogy kivittek a világbajnokságra, hiszen csak két hónapja kezdtem el az edzéseket. Nem játszottam túl sokat, de ettől függetlenül büszke vagyok rá, hogy tagja voltam annak a csapatnak.

Az ETO magabiztos teljesítménnyel nyerte a harmadosztály nyugati csoportját. Tavaly a Nyíregyháza is simán feljutott, majd a klubnál kijelentették, hogy fel kell jutni az NB I-be, de ez nem jött össze. A győri vezetők is tesznek majd ilyen kijelentéseket?

Az ETO-nak az NB I-ben a helye, de szerintem ezt senki sem fogja sürgetni. Nem lesz könnyű menet, mert nagyon sok jó csapat van az NB II-ben. Idő kell hozzá, hogy felvegyük a ritmust. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy sikerülhet elsőre is, de lehet, hogy csak másodikra. Szerintem a klubvezetők nem fognak olyan terhet rakni a játékosok vállára, hogy kötelező legyen a feljutás.

Hogyan tovább?

A jövőben masszőrként fogok dolgozni az ETO-nál és terveim között szerepel az edzőképzés is. Mindenképpen szeretnék a futball mellett maradni, lehetőleg itt az ETO-nál. Ez az első napom civilként, úgyhogy most lesz időm gondolkodni.

Tehát a Sárvár elleni volt az utolsó meccse? Csepelen már nem lép pályára az NB III záró fordulójában?

Nem. Oda már csak stábtagként fogok menni, és masszírozni fogok.