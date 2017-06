A kínaiak nem viccelnek: minőségi áruval építik újjá a Milant

Az éveken át tartó rémálomból felébredve a legszebb tündérmesébe csöppenhetnek az AC Milan szurkolói. A Berlusconi-éra után érkezett kínai befektetőcsoport nem tűnik kókler bandának, a klub két hét alatt kb. 100 millió eurót áldozott nemzetközi szinten is jegyzett játékosokra. A Milanban folytatja például a portugál André Silva is, akit maga Cristiano Ronaldo az örökösének nevezett meg. Az új vezetés még az egyik legdörzsöltebb játékosügynököt is megpróbálja zsebre tenni, miközben újra a világelitbe próbálja juttatni a nagymúltú klubot.

Az elmúlt években finoman fogalmazva sem voltak irigylésre méltó helyzetben a Milan-szurkolók. A nemzetközi kupákat tekintve a világ egyik legeredményesebb klubja (BEK/BL-t csak a Real Madrid nyert többet) minden szinten csak kereste régi önmagát. Kis túlzással bárki lehetett Milan-játékos, aki két egyeneset tudott a labdába rúgni, az eredmények odáig fajultak, hogy már nemzetközi kupában sem tudott indulni a csapat, a nézők lézengtek a hatalmas San Siróban. Amit Silvio Berlusconi és Adriano Galliani szisztematikus munkával felépített több évtizeden keresztül, azt néhány év alatt sikerült szinte teljesen lerombolni.

Amikor Berlusconi belátta, hogy azzal tesz a legjobbat szeretett Milanjával, ha eladja, akkor is bohózatba illő tárgyalássorozat következett a különböző vevőjelöltekkel. Berlusconi becsületére legyen mondva, utólag úgy tűnik, valóban fontos volt neki az, amit akkor is hangoztatott, hogy csak olyan befektetőnek adja el a klubot, amely néhány éven belül ismét a világ élvonalába emeli. A mostani kínai tulajdonosról persze így is jelentek meg különböző rosszindulatú hírek, miszerint fiktív, hamis banki igazolásokkal próbálták átverni Berlusconit, hogy valójában nincs komoly tőkéjük, ám az elmúlt hetek költekezései nem azt mutatják, hogy a Li Jung-hung vezette Rossoneri Sport Investment Luxembourg elnevezésű cégnek ne lenne pénze, és ne akarná ismét naggyá tenni a Milant.

A kínai tulajdonos azzal kezdte szerepvállalását, hogy szerződtette sportigazgatónak azt a Massimiliano Mirabellit, aki az Internél játékosmegfigyelő volt, valamint Adriano Galliani helyére érkezett a korábban a Juventusnál, az Internél és a Napolinál is dolgozó Marco Fassone.

Az új vezetőség következő lépése az volt, hogy meghosszabbította Vincenzo Montella szerződését, ezzel is mutatva, hogy bíznak a vezetőedzőben, aki így nyugodtan készülhet a szezonra. A csapat végre kijutott Európába (igaz, csak az Európa Ligába), és mivel júliusban már kezdődnek a selejtezők, így Montella azt mondta, hogy addigra szeretné, ha összeállna az új keret.

A közelmúltat alapul véve ez hiú ábránd lett volna. Az elmúlt években hozzászokhattak a Milan-szurkolók, hogy a Galliani féle "kölcsön plusz opcióval" próbált a klub (főleg idősebb) játékosokat kukázni, ritkán adott ki szemmel látható összeget valakiért (Bertolacciért azért fizettek kb. 20 millió eurót, látva a teljesítményét, ez komoly pénzkidobás volt, Baccáért adtak még 30, Romagnoliért pedig 25 milliót az elmúlt négy-öt évben).

Hetekig, hónapokig tárgyalt a pénztelenség miatt Galliani, általában sikertelenül, az új korszakban azonban a Fassone, Mirabelli páros már duzzadó pénztárcával érkezik a partnerekhez - ez meg is látszik a tárgyalások sikerességén.

Május 30-án szerződtették az első játékost, azóta (tehát két hét alatt) újabb három focista érkezett, mindannyian a kezdőcsapatba, mindannyiukat élő szerződésükből vásárolták ki, és az előzetes várakozások szerint mindannyian komoly erősítések lehetnek.

A védelemmel kezdték

A szisztematikus építkezés, amely az utóbbi időben ismeretlen fogalom volt a klubnál, a vezetőedző szerződésének meghosszabbítása után Mateo Musacchio leigazolásával folytatódott. Alessio Romagnoli minden kétséget kizáróan az egyik legtehetségesebb olasz középhátvéd, világklasszis válhat belőle (nem véletlenül vinné Antonio Conte 50 millió euróért a Chelsea-hez), de csak akkor, ha 22 évesen még nem neki kell minden terhet a vállán cipelnie.

Egy Franco Baresi, egy Alessandro Nesta vagy egy Thiago Silva mellett egy-két éven belül a világ egyik legjobbja lehetne, és bár Musacchio más kategória, de 26 évesen, argentin válogatottként, hét spanyol bajnoki szezonnal a háta mögött tökéletes párja lehet Romagnolinak. Csak egy adat: a Musacchio vezette Villarreal-védelem tavaly az Atlético Madrid után a legkevesebb gólt kapva végzett az ötödik helyen a Primera Divisiónban.

Körülbelül 18 millió eurót csengetett ki érte a Milan.

A védelem megerősítése itt még messze nem ért véget, érkezett ugyanis Ricardo Rodriguez a Wolfsburgból a Milannál hiányposztnak tekinthető balhátvéd posztjára. A 45-szörös svájci válogatott játékos tagja volt a 2009-ben U17-es világbajnokságot nyert csapatnak, amely mind a hét meccsét megnyerve lett világbajnok, akkor három gólt is lőtt a tornán. De persze nem a nyolc évvel ezelőtti tiniévei miatt igazolták le a piros-feketék, 2014-ben Svájcban az év játékosának választották meg a brazíliai vébén mutatott ragyogó játéka miatt, abban a szezonjában meccsenkénti 2,6 sikeres cselével felülmúlta Cristiano Ronaldót is ebben a statisztikai mutatóban, ami egy védőtől nem rossz. Korábban Serginhók, Cafúk szaladgáltak a Milanban a két szélen, ám évek óta szélsővédő-problémákkal küzd a csapat, Rodriguezzel a tavalyi Bundesliga-statisztikákat nézve két góllal és három gólpasszal, valamint számtalan jó beadással gazdagodik a Milan a bal oldalon.

A jobb oldalra még csak kiszemelt van, de látva a mostani vezetés tökösségét, napokon belül "done deal" lehet ebből is. Andrea Conti, az Atalanta védője világosan kijelentette, hogy a Milanba szeretne igazolni, így már csak a két klubnak kell megegyeznie, első körben egy 24 millió eurós ajánlat landolt az eladó asztalán, néhány millió eurón megy a vita, mi mindenesetre megelőlegezzük, hogy rövidesen ez a szerződés is hivatalos lesz. Az olasz válogatott Conti zseniális szezont futott a Serie A-ban, jobbhátvédként 33 bajnokin nyolc gólt lőtt (!) és kiosztott négy gólpasszt, Rodriguezzel együtt tehát tíz gól és hét gólpassz érkezik a Milanhoz a két szélsővédő posztra.

Continak parádés szezonja volt:

A Milannak talán a középpálya volt az egyik legnagyobb problémája az elmúlt években, hiába volt egy Montolivója, egy tehetséges Locatellije, egy erős Kuckája, valahogy senki nem tudott igazi vezéregyéniség lenni. Ezt a szerepkört töltheti be vagy a már szerződtetett Franck Kessié vagy a szinte biztosan érkező Lucas Biglia.

Kessié ugyan kölcsönbe kerül a csapathoz, de egy 28 millió eurós kötelező vételi opcióval. Az idén remekül teljesített Atalanta egy másik kulcsembere volt a 20 éves, elnyűhetetlen középpályás, aki a kiváló védekezése mellett hat gólt és négy gólpasszt is jegyzett az elmúlt szezonban. Ő lesz az első elefántcsontparti játékos a klub történetében.

Az igazi vezérszerep azonban Lucas Bigliára hárulhat. Ugyan a 48-szoros argentin válogatott játékos már 31 éves, mégis évek óta a Lazio egyik legjobbja, és látva, ahogyan játszik a rómaiak csapatkapitányaként, egészen biztosan van még benne néhány év a legmagasabb szinten.

Ő egy csomagban érkezhet a Lazio másik kulcsemberével, Keita Baldéval. A Lazio már el is fogadta a két focistáért tett 50 millió euró plusz bónuszok ajánlatot, Biglia néhány napon belül áteshet az orvosin, a szenegáli szélső egyelőre kivár, de nagyon tetszik neki az új Milan-projekt.

Keita 16 gólt lőtt és öt gólpasszt osztott ki az elmúlt szezonban, ennyi számadat talán elég is, hogy az olasz bajnokság egyik legjobb szélsőjét erősítésnek lehet-e nevezni, ha aláír a Milanhoz. Az új vezetőség egyébként rendkívül okosan az ellenfelek legjobbjait igyekszik elszipkázni, ezzel is gyengítve őket, és nem mellékesen a megvett/kiszemelt játékosok - Bigliát kivéve - mind fiatalok vagy a legjobb korban vannak, így még hosszú évekig számíthat rájuk a Milan.

Keita komoly erősítés lenne:

A jó hírekhez nem igazán szokott Milan-szurkolók hétfőn ébredés után törölgethették a szemüket, hogy vajon álmodnak-e, amikor kora reggel azt olvasták, hogy orvosi vizsgálatra érkezett a klubhoz André Silva. Akinek nem mondana így elsőre semmit a név, ő az, akiről Cristiano Ronaldo így nyilatkozott: Ha visszavonulok, Portugália akkor is jó kezekben lesz, mert van egy André Silvánk."

Az elismerő szavak a megelőlegezett bizalom mellett akár jogosnak is tűnhetnek, hiszen a középcsatárként és szélsőként is bevethető támadó fantasztikus szezonon van túl, 32 bajnokin 16 gólt lőtt a Portóban és adott hat gólpasszt is. Persze lehet kétkedve fogadni az ő szerződtetését, mondván, a mindössze 21 éves támadónak lett most egy kifutott szezonja, és egyébként is a portugál bajnokság azért nem egy Serie A, már ha a védelmeket nézzük. Mindenesetre André Silva az idén a Bajnokok Ligájában hat meccsen négy gólt szerzett és adott két gólpasszt, márpedig egy BL nem nevezhető a nyeretlen kétévesek játszóterének.

André Silva orvosija a Milannál:

Ráadásul ő a legfiatalabb csatár, aki hatnál több gólt lőtt az idei európai vb-selejtezősorozatban, és a portugál bajnokság történetében is ő a legfiatalabb játékos, aki tíz gólnál többet szerzett egy szezonon belül. A magyarok ellen 3-0-ra megnyert idei selejtezőn is a portugálok egyik legjobbja volt, a duplázó Ronaldo mellett ő lőtte a harmadik gólt. Amikor pedig a 2014-es U19-es Eb-n Portugália 6-1-re győzte le a rendezőként induló Magyarországot, André Silva azon a meccsen négy gólt szerzett.

Hétfő délután a hivatalos bejelentés és aláírás is megtörtént:

A hírek szerint 40 millió eurót fizetnek az olaszok a Portónak André Silváért, aki várhatóan a 10-es mezben fog játszani. Egyetlen játékosért utaltak több pénzt a Milan történetében: 42 millió eurót egy portugálért, aki ugyancsak tízesben játszott, őt Rui Costának hívták.

A középpályára érkezhet még Emil Forsberg is Gulácsi Péter csapatától, a Bundesliga második helyén végzett RB Leipzig 25 éves svéd támadója oroszlánrészt vállalt a kiváló szezonból, 30 bajnokin nyolc gólt lőtt és adott 22 gólpasszt.

A két legnagyobb dobás azonban Andrea Belotti és James Rodriguez lehet, de értük csillagászati összegeket kérnek. Belottinál már 70-80 millió eurós vételárak is repkedtek a sajtóban, ennyit nem biztos, hogy kienged magából a kínai pénzcsap, noha a Torino fantasztikus szezont zárt olasz válogatott támadója kijelentette, hogy hatalmas Milan-szurkoló, és szívesen igazolna kedvenc csapatába. Itt még várható alkudozás, bár André Silva érkezésével, lehet, hogy erre a szezonra kimaxolták az "igazoljunk sztárcsatár projektet" a Milannál.

James Rodriguez érkezésének hírére az elmúlt években csak legyintettek volna, ám az új Milan korszakban nem feltétlenül kell pletykaként kezelni az értesülést. Olyannyira nem, hogy Jorge Mendes szuperügynök Milánóban járt tárgyalni a kolumbiai világklasszis ügyében. Amit tudunk: James Rodriguez elvágyódik a Real Madridból, hiszen hiába nyert BL-t és spanyol bajnokságot, keveset játszik, a Milanban pedig megkapná a karmesteri pálcát. Más kérdés, hogy a Real kispadjáról még így is csak 50-60 milliókért lehet igazolni.

Az egyik legfontosabbat a végére hagytuk, nem véletlenül, hiszen Gianluigi Donnarumma helyzete talán a legbonyolultabb mind közül. A 19 éves kapus minden kétséget kizáróan a Milannak köszönhet mindent, amit eddig elért, szeretne is maradni, ám ügynöke, a futballtársadalom által lassan kirekesztett hiéna, Mino Raiola másképp gondolja.

A helyzet egyébként alapvetően egyszerű: Donnarummának élő szerződése van, a Milan ezt szeretné meghosszabbítani, 4-5 milliós fizetéssel, ezzel még nagyjából egyet is ért a két oldal. Raiola azonban szeretné, ha belekerülne egy 100 millió eurós kivásárlási záradék is az új szerződésbe, amely azzal járna, hogy ha jön a Manchester City, a PSG, a Real Madrid vagy bármelyik dúsgazdag klub, és leteszi az asztalra ezt az összeget, akkor a Milannak nem lesz beleszólása, és elveszítheti egyik legnagyobb értékét. Raiola pedig zsebre teszi az átigazolási összegért kapott 15-20, vagy ki tudja, hány százalékot.

Ezért a klub most szerdáig adott határidőt a kapusnak és ügynökének, hogy elfogadják-e az ajánlatot. Ha nem, akkor elkezdik a kapuskeresést - az új vezetőségnél nincs tökölés semmilyen szinten. A Curva Sud, a Milan elsőszámú szurkolói csoportja is közleményt adott ki, amelynek lényege, hogy el a kezekkel Dunnarummától, akiben már a klub egyik komoly ikonját látják. Egy drapériát is kifeszítettek a Casa Milanhoz, a klub főhadiszállásához: Nem fogadjuk el a zsarolást, ami a Milannal történik."

Hogy milyen lesz a jövő Milanja? Ezt egyelőre nehéz megjósolni, bár néhány héten belül véleges lehet a keret. A védelem késznek tűnik, ha érkezik Conti, ha nem, akkor lehet, hogy a klub megtartja a Juventus által csábított De Scigliót. A középpályán és a támadósorban az elmúlt szezonban mutatott teljesítménye alapján Susónak, Bonaventurának és Baccának mindenképp helye lenne, ám utóbbi jövője erősen kérdéses, főleg André Silva érkezésével.

Nálunk Suso mindenképp kezdő lenne, várhatóan Montellánál is az lesz, már csak azért is, mert tavaly felerősödtek azok a hangok, hogy a ballábas játékos világklasszis teljesítményre képes, a mostani keret pedig ezt is ki is hozhatja belőle.

Kérdés, hogy a másik szélső, Gerard Deulofeu marad-e a Milanban, a Barcelona kölcsönjátékosa sem a katalánokhoz, sem az Evertonhoz nem szeretne visszatérni, a Milanba vágyik, de lehet, hogy ezúttal kevés lesz az, hogy ő mit szeretne.

Ha Keita Balde érkezik a szélső támadó posztjára a Lazióból, akkor Bonaventurának valószínűleg a középpálya marad, de az olasz válogatott játékos ott is kiemelkedőt tud nyújtani. Ha marad a 4-3-3-as felállás, akkor a középpályán lehet a legnagyobb rivalizálás, de Kessiét egészen biztosan nem a cserepadra szerződtették, és ha Biglia is jön, akkor kizárt, hogy ő is a padot koptatná.

Hogy a sokat bírált, mégis az egyik legtechnikásabb Milan-játékosnak, Montolivónak talál-e helyet Montella a csapatban? Ha nem, akkor az olasz focista megelégszik a csereember szerepével, vagy elhagyja a Milant? Ha James Rodriguez és/vagy Forsberg is érkezne, akkor szinte biztosan át kell alakítani a játékrendszert.

Kellemes gondok Montella számára, aki most egy igazán nagyot léphet a karrierjében, hiszen ennek a csapatnak az idén már nem az EL-, hanem a BL-helyekért kell csatáznia. Ráférne már egy jó Milan mind az olasz focira, mind a Bajnokok Ligájára.