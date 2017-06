A profi labdarúgás világában szokatlan okok miatt veszítheti el a Juventus egyik legnagyobb tehetségét, a 17 éves Moise Keant. A futballista édesapja állítja, a klub nem tartotta be ígéretét és a mai napig nem kapta meg a játékos hűségéért felajánlott traktorokat.

A 2000 februárjában született, korosztályos olasz válogatott Moise Keane több rekordot is megdöntött a 2016-2017-es szezonban. Novemberben ő lett az első 2000 után született futballista, aki pályára lépett a Serie A-ban.

Májusban az első gólját is megszerezte a Bologna elleni zárófordulóban, így ő az öt európai topliga történetének első 2000 után született gólszerzője is. A srác tehetséges, ez nem vitás, de mivel még nem töltötte be a 18-at, egy új szerződés aláírásához szülei beleegyezésére van szüksége.

Az édesapa, Biorou Kean a Tuttosportnak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy a Juventus a 17 éves játékos hűségéért cserébe mezőgazdasági munkagépeket ajánlott fel neki, de azóta sem kapta meg azokat.

„A Juventus tett egy 700 ezer eurós évi fizetésről szóló ajánlatot, ami rendben is lenne. Én mindent megtettem, hogy Raiola ne vigy el a fiamat Angliába, amiért cserébe ígértek nekem néhány traktort a mezőgazdasági vállalkozásomhoz, most mégis azt mondják, nincs rá keret."

„Több hektárnyi mezőgazdasági földem van Elefántcsontparton, ahol szeretnék rizst és kukoricát termelni. Ezért kértem a munkagépeket, és megígérték, hogy nem lesz probléma. A dolgok azonban megváltoztak" – tette hozzá a mérges apuka, aki cáfolta, hogy a hírhedt Mino Raiola, – többek között – Paul Pogba vagy Gianluigi Donnarumma ügynöke egyengetné fia karrierjét.

„Raiola azt állítja, hogy ő a fiam ügynöke, de az igazság az, hogy nem írtunk alá vele semmit. Ha rajtam múlna, nem őt választanám a fiam menedzserének" – jelentette ki Biorou Kean.

Moise Kean iránt a pletykák szerint több angol klub, az Arsenal, a Manchester City és a Chelsea is érdeklődik.