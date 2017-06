Storck továbbképezte magát

A FIFA a múlt héten Isztambulban rendezte meg egyhetes továbbképzését európai tagszövetségei technikai igazgatói, sportigazgatói számára, a Magyar Labdarúgó-szövetséget Bernd Storck képviselte az eseményen.

A szemináriumot a török szövetség nevében Fatih Terim nyitotta meg, a kurzus négy napja alatt a résztvevők előadásokon, gyakorlati bemutatókon fejleszthették ismereteiket, és szerezhettek információkat más szövetségek munkájáról, tapasztalatairól. A FIFA vezetői ismertették a résztvevőkkel a szervezet hosszabb távú terveit, törekvéseit, ahogyan a szakemberek is vázolták saját szövetségük stratégiai elképzeléseit saját területük fejlesztéseiről.

