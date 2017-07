Mourinho mindenkit megnyugtatott

A portugál edző szerint "100 százalék", hogy David De Gea a Manchester United játékosa marad.

A spanyol kapust már három éve szeretné leigazolni a Real Madrid, és 2015-ben közel is volt hozzá, de adminisztrációs hiba miatt mégsem jött össze az üzlet. Florentino Perez elnök idén már 75 millió eurót sem sajnált volna De Geáért, de végül Zinédine Zidane úgy döntött, hogy továbbra is Keylor Navas lesz a Real első számú kapusa.Most Mourinho is megerősítette, hogy De Gea nem megy sehova.

"Ő egy őszinte, egyenes srác - kezdte Mourinho. - Sokáig kapcsolatban állt a Reallal, amely közel volt a megszerzéséhez. Nyitott voltam a dologra, nem szeretem akadályozni a játékosokat, mert ha végül mégsem igazolnak el, abból később bonyodalom lehet.

De Gea jelenleg a Bajnokcsapatok Nemzetközi Kupája felkészülési tornán vesz részt a Manchester Uniteddel, amely vasárnap este épp a Real Madriddal játszik.