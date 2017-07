Wenger elmondta, miért cikkeznek Neymar Párizsba igazolásáról

A nyári átigazolási időszak egyik legnagyobb durranása lehet, ha a Barca támadója, Neymar, vagy az Arsenal játékosa, Alexis Sánchez Párizsba költözik. Az Ágyúsok menedzsere azonban úgy gondolja, nincs realitása az üzletnek, csak az újságíróknak van szüksége a témára.

Az utóbbi napokban arról lehetett olvasni, hogy a Paris Saint-Germain letette Neymar 222 millió eurós kivásárlási árát, de olyan hírek is felröppentek, hogy Alexis Sánchezt is a Ligue 1-be csábítanák.

Az Arsenal menedzsere, Arséne Wenger azonban határozottan cáfolta Alexis távozását, pedig a L'Equipe szerint a chilei támadó Párizsban tartózkodik és a PSG vezetőivel tárgyal.

„Nem tudok róla, hogy Párizsban lenne. Három-négy napja én is olvastam ezt a hírt, de azóta Alexis helyett már áttértek Neymarra. A PSG-nek megvannak a célpontjai, akárcsak önöknek, újságíróknak" – mondta az Ágyúsok menedzsere, aki hozzátette, hogy a francia lapok azért kezdtek Neymar szerződtetéséről cikkezni, mert biztossá vált, hogy Alexis Sánchez nem szerződik Párizsba.

A chilei támadónak jövő nyáron jár le a szerződése az észak-londoni csapatnál, és egyelőre nem hosszabbított. Ha az Arsenal keresni szeretne rajta, akkor most kéne eladnia, de Wenger kijelentette, hogy Sánchez nem megy sehová.