Megyeri Balázs lett a Greuther Fürth csapatkapitánya

A magyar labdarúgó-válogatott kapusa, Megyeri Balázs lett a német másodosztályban szereplő Greuther Fürth csapatkapitánya.

A klub honlapjának beszámolója szerint a német-magyar kettős állampolgárságú vezetőedző, Radoki János pénteken jelentette be a csapatnak, hogy a tapasztalt középpályás, Marco Caligiuri helyett idén a magyar játékosra esett a választása.

"Balázs meggyőzött a teljesítményével, fejlődött, és mindent megtesz a közös sikerért. Remek a testbeszéde és a kisugárzása, amivel irányítja a csapatot - nyilatkozta a klub honlapján Radoki.

A szakvezető ezzel együtt azt is elárulta, hogy továbbra is Megyeri lesz a Fürth első számú kapusa, Sascha Burchert pedig a tartalék. Június közepén még úgy tűnt, a magyar játékos szinte biztosan távozik jelenlegi klubjától. Menedzsere, Hrutka János elmondta, hogy több Bundesliga-csapat is érdeklődik iránta.

A Fürth szombaton az SV Darmstadt 98 vendégeként kezdi az új idényt a másodosztályban.