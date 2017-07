Bohus Richárd: Kis s.ggdugó vagyok, de célom a döntőbe jutás

Az úszó vb hatodik versenynapjának délelőttjén Bohus Richárd a kilencedik legjobb idővel jutott a férfi 50 méteres hátúszás középfutamába. Nagyszerűen úszott a 4x100-as magyar vegyes gyorsváltó, amely a negyedik idővel döntős. Összefoglaló.

A délelőtti program a női 50 méteres gyorsúszással indult. Magyar részről Molnár Flóra indult, akitől nagy meglepetés lett volna a középdöntőbe jutás. A 19 éves magyar lány egyéni csúcsa 24.95 volt, ezt 2016-ban úszta. Ezt most nem tudta megközeíteni, 25.61-el a kilencedik helyen végzett az előfutamban, így ő nem jutott a középfutamba. A legjobb időt a svéd Sjöström érte el, ez 24.08. Molnár Flóra összesítésben a 28. helyen végzett.

"Sajnos elég lassú voltam, nem éreztem úgy a vizet, mint ahogyan délután szoktam.

Ezen kell javítanom, ha rontok is reggel, akkor is olyan időm legyen, amivel meglehet a továbbjutás. Fiatal vagyok, úgyhogy bizakodom, hogy sikerülhet. A közönség miatt viszont már megérte, hogy indulhattam, elképesztő érzés volt a családom és a barátaim előtt versenyezni." - mondta az Origónak Molnár Flóra

A férfi 50 méteres hátúszásban Bohus Richárd és Balog Gábor képviselte Magyarországot. Mind a ketten az ötödik előfutamban kaptak besorolást. Bohus 24.93-al, míg Balog 25.56-al érkezett célba, Ez azt jelentette, hogy Bohus kilencedik legjobb idővel bejutott a középdöntőbe, míg Balognak ez nem sikerült, ő a 28. helyen végzett. A legjobb időt a japán Koga úszta.

"Jó időt akartam úszni, nem tudtam, hogy mennyi kell, nyilván 50 méteren nem nagyon lehet taktikázni.

Nem éreztem annyira jónak, a vízfogás egy picit gyenge volt és hát kis se**dugó vagyok a többiekhez képest, mindneki egy fejjel magasabb nálam, de ettől függetlenül mindig itt voltam az ötvenen. Cél a döntő, sokan el szoktak szállni délután, ha a finálé sikerül, akkor bármi lehetséges" - mondta az Origónak Bohus Richárd.

Balog Gábor pedig így vélekedett: "Sajnos az egész vb egy nagy csalódás a számomra, nem így terveztem, de már az első úszásomon, hétfőn a 100 háton éreztem, hogy valami elment. Nem tudom megmondani az okát, január óta mindent megtettem a jó szereplés érdekében, sokkal többet edzettem, mégsem sikerült. Nem tudom egyelőre, hogy mi lesz, eddig Tokióig gondolkoztam előre, de most akkora gödörben vagyok, hogy nem tudom, érdemes-e folytatnom egyáltalán."

Női 50 méteres mellúszásban Sztankovics Anna 31.94-el, hat tizeddel maradt el az egyéni csúcsától. Az már az előfutama után kiderült, hogy ez az időeredmény nem lesz elég a középdöntőbe jutáshoz. Sztankovics összesen a 27. helyen zárta ezt a számot. 27.96-aal az amerikai Lily KIng nyerte ennek a számnak az előfutamait.

"Nagyon jól éreztem magam, sokkal jobban, mint 100 mellen, pedig ott is hasonló idővel kezdtem, de valahogy most elégedettebb vagyok. A holnapi vegyes váltóra szerintem ez jó lehet." - nyilatkozta Sztankovics Anna.

A 4x100 méteres vegyes gyorsváltóban Kozma Dominik az első 100 méteren 48.25-öt repesztett, amely nagyszerű idő és országos csúcs volt. A hollandok kerültek a legjobb idővel a fináléba, de ami ennél fontosabb, hogy a magyarok a negyedik legjobb idővel kerültek a fináléba. Kozma Dominik, Németh Nándor, Jakabos Zsuzsa és Verrasztó Evelyn remekül versenyzett.

Országos csúcs? Tényleg? Hát akkor délután sem adjuk alább. Jól éreztem magam a vízben, de hagyjuk inkább a lányokat értékelni, mert ennek a váltónak a fele nő, úgyhogy ők vannak többségben. (Kozma Dominik)

Jól éreztem magam, örülök, hogy a tagja lehetek ennek a váltónak, annak is, hogy továbbjutottunk, így reggelből szerintem kihoztuk a maximumot. Délután megpróbálunk még jobbak lenni. (Verrasztó Evelyn)

Igyekezni fogunk a döntőben is, tudom, közhely, de szerintem bármi megtörténhet. Nyilván óriási dolog lenne, ha felállhatnánk a dobogóra, minden tőlünk telhetőt megteszünk majd ezért. (Jakabos Zsuzsa)

A délelőtti események zárásaként a férfi 1500 méteres gyorsúszás mezőnye szállt medencébe. Kalmár Ákos és Rasovszky Kristóf indult ezen a távon. Rasovszky 15:23.87-et, míg Kalmár 15:23.96-ot úszott, egyikük sem jutott a döntőbe.

"Nagyon jó volt ilyen hangulatban versenyezni. Igazából az úszás sem volt rossz, de 400 méter után már nem esett túl jól.

Nehéz volt kipihennem magam és az átállás sem egyszerű a nyílt vízről a medencére. Idén ez a legjobb időm, de az egyéni rekordomtól nagyon elmaradtam. Az mindenképpen jó érzés volt, hogy senki nem rugdosott és ütlegelt, enélkül is megvoltak a fájdalmaim" - mondta Rasovszky Kristóf

"Jól éreztem magam a vízben, bár kicsit jobb időre számítottam.

Örülök, hogy ilyen jót versenyeztem Kristóffal, kár, hogy a végén sikerült lehajráznia, de idősebb is nálam és az állóképessége is jobb, úgyhogy nem vagyok elégedetlen. Elég hosszú a hajam és a fejem is nagy, emiatt csúszhatott le a sapkám. Engem nem zavart, szerintem nem befolyásolta az utolsó hosszokat, de az edzőm biztosan más véleményen lesz majd" - nyilatkozta Kalmár Ákos.

Rasovszky Kristóf a 24., Kalmár Ákos a 26. helyen végzett a férfi 1500 gyorson.