Östersunds FK: a fociklub, ahol tényleg Potternek hívják a varázslót

Az Európa Liga csoportkörébe kerülésért már csak egy párharcot kell nyerniük az oda vágyó csapatoknak, köztük a svéd Östersunds FK-nak, amelyikről egy éve is kevesen, de öt éve meg aztán a világon senki nem tudta volna elképzelni, hogy valaha is európai kupameccset játszanak. Egy különleges város nem mindennapi csapata, melyet egy korántsem átlagos angol edző irányít, szinte már egy varázsló ügyességével.

Eredmény az Európa Liga selejtezőjének második fordulójából: Östersunds FK (svéd) - Galatasaray (török) 2-0, 1-1, továbbjutott 3-1-es összesítéssel az Östersunds. A svédek a következő körben oda-vissza verték a luxemburgi Fola Escht (1-0, 2-1), és a rájátszásban már senki nem mondja, hogy a görög PAOK a párharcuk egyértelmű esélyese. De mi a fene az az Östersunds FK?

Svédországban a semmi - mások szerint viszont világ - közepén található Östersund városa. Jämtland tartomány máig egyetlen városát a 18. században alapították - egyedüli városként az évszázadban -, hogy kereskedelmi együttműködésre kényszerítsék a svéd korona hatásköre alól minden áron kibújni akaródzó helyieket. A mára mintegy 45 ezer lakost számláló városnál a svéd szárazföldön észak felé tekintgetve nem találunk nagyobbat, Jämtland tartomány gazdasági és kultúrális központja, amely komoly sportélettel is büszkélkedhet.

Egészen a legutóbbi néhány évig megingathatatlan volt az északi sportok uralma, ami nem csoda, elvégre Östersund még svéd léptékkel is nagymenőnek számít ebben a játékban: rendszeres házigazdája az Északi játékoknak (Nordiska Spel), több biatlon-, északi sí- és gyorskorcsolya-vb házigazdája volt, és társrendezőként még az 1994-es téli olimpiát is megpályázta - ezt azonban a szomszédos Norvégiában található Lillemahamer elvitte előle.

Ilyen előzmények után senki nem rezzent össze a hírtől, amikor 1996-ban három helyi futballklub - az Ope IF, az IFK Östersund és az Östersund/Torvalla FF - egyesülésével létre jött az Östersunds FK. A csapat a következő évben máris elindult a tavaszi-őszi rendszerű harmadosztályú bajnokságban (amit akkor éppen Division 2-nek hívtak).

Amilyen nemesek voltak az alapítók által kitűzött célok, olyan elérhetetlennek tűntek. Hiába végeztek olykor dobogós helyen, sehogy sem tudták maguk mögött hagyni a harmadosztályt. Egészen 2010-ig, amikor sikerült, bár ennek nem volt ember, aki örült volna: az Östersunds történetében először lecsúszott a negyedik vonalba. És honnan indult volna a felemelkedés, ha nem a gödör aljáról? Ahogy Cincinnatust az eke szarvától, úgy sikerült visszacsábítani Daniel Kindberget a sportigazgatói székbe, aki rögtön munkához is látott.

Daniel Kindberg (balra) tudja, mi kell a sikerhez:

Helyi vállalkozók segítségével stabilizálta a klub anyagi helyzetét, főállású munkatársakkal vette magát körül az edző székbe pedig leültette a Leeds-i Egyetemen dolgozó Graham Pottert.

Igen, Potter nem a hagyományos értelemben vett edző, és, ha nem is varázsló, de majdnem. A Guardian 2016-os cikke szerint Potter rühell mindent, amit hagyományos edzőködésnek hívnak, és a hétköznapok kulturális sablonjait. Szociológiából diplomázott, miközben aktívan futballozott. A két szakterületet először a Hull Egyetem futballfejlesztési tanszékén kamatoztatta, majd, mint a ghánai női fociválogatott technikai igazgatója a 2007-es női világbajnokságon. Eztán jött a Leeds-ben az egyetem, ahol vezetéselméletből és érzelmi intelligencia-kutatásból szerezte meg a mester fokozatot.

Ha nem lennének ezek a tanulmányaim, nem tudnám ellátni a mostani munkámat. Megtanultam sokkal szélesebb perspektívából nézni a dolgokat, és felkészített a külföldi munkára is, ahol nem egyszer minden addigi kulturális beidegződés a feje tetejére áll" - mondta 2016-ban. Érkezésekor a helyiek kedvesen fogadták, de nem értették, hogy mit akar, "hasztalan próbálkozás" biztatták többen is.

Potter azonban nem rezelt be. Az első évben megnyerte a negyedosztályt, a következő szezonban pedig a harmadosztályt is, így 2013-at már a második vonalban kezdte a csapat. Ahol szép lassan felépítette magát: előbb 10., majd 5. volt a 16 csapatos ligában, hogy 2015-ben a második, automatikus feljutást érő helyen végezzen, és 2016-ban megkezdje első szezonját az élvonalban! Idén pedig hétből hét meccset nyerve, tulajdonképpen simán nyerték meg a Svéd Kupát, indulási jogot szerezve az Európa Ligában.

A szélrózsa minden irányából érkező brigádot - dolgozott már Potter kezei alatt a svédek mellett ghánai, nigériai, koreai, mexikói, angol, amerikai, bosnyák és spanyol játékos is - nem egyszerű egységes csapattá kovácsolni, különösen nem egy olyan közegben, ami a legkevésbé sem hasonlít együk lakhelyére sem. "Volt két ghánai focistám, például, akik otthon harminc egynéhány fokban szálltak fel a repülőre, itt meg mínusz harminc volt, amikor kiszálltak" - mondott egy példát Potter, hogy milyen nehézségekbe ütközött.

De nem csak a kemény telek állítják kihívás elé az Östersunds FK játékosait és edzőjét, hanem a meglehetősen ingerszegény környezet is. Hiába számít 45 ezer lakosával viszonylag nagy városnak, hiába van a mintegy 7000 diákot fogadó egyetemi campus, és Svédország legnagyobb katonai bázisa, azért Östersund nem kényezteti el programokkal az ott élőket. De, amíg Pottert látod, egyet se félj - tartja a helyi mondás (gondoljuk, mi). A szociálisan érzékeny angol rávette a focistáit, hogy írjanak könyvet közösen, vegyenek részt egy kiállítás szervezésében, játsszanak színdarabokban és tanuljanak táncolni. Leginkább nagyra törő tervei között szerepel, hogy játékosaival színre vigye a Hattyúk tava című balettet.

"Nem tudom, hogy Angliában működnének-e ezek a módszerek - ismeri el Potter. - Szeretnénk nem csak focistákat képezni, hanem egyéniségeket, nyitott gondolkodású embereket nevelni. Az, hogy a focistáink tanulnak, és a közösség tagjaivá válnak, nagyon fontos. Próbálom a srácokat kimozdítani a komfortzónájukból, és elérni, hogy valós kapcsolatuk legyen egymással."

Erre most minden korábbinál nagyobb szükség van, a menekültek kérdése ugyanis Östersundban is komoly vitákat gerjeszt (különösen azok után vált feszültté a helyzet, hogy több nőt is támadás ért a városban 2016-ban), a klub azonban, hasonlóan más helyi sportszervezetkehez, igyekszik hidat képezni a helyiek és az újonnan érkezettek között.