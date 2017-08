Guardiola Mourinho ellen - de mi van, ha megint elbuknak?

Augusztus 11-én az Arsenal–Leicester City bajnokival rajtol a Premier League 2017/2018-as szezonja. A bajnokság legjobb hat csapata vélhetően idén is kiemelkedik majd a mezőnyből, de a végső győzelemre csak a két manchesteri csapatnak és a Chelsea-nek van reális esélye. Felvezető.

Megérkezésükkor azt mondták, kicsi lesz egy város kettejüknek. A várakozásokkal ellentétben Guardiola és Mourinho is csak a BL-helyekért volt versenyben az első szezonjában, idén viszont már nem lehet alibizni; aki nem teljesít, az bukott edző lesz.

Guardiolával hosszú távon számolnak

Amikor Guardiola átvette a Manchester Cityt, a csapat átlagéletkora 30 év felett volt. „A City fél keretét le fogják cserélni, ami nem egyszerű feladat, még ha meg is van rá az anyagi fedezet" – mondta egy, a klubhoz közel álló forrás. Mint kiderült, a 2016 nyarán elköltött 170 millió euró kidobott pénz volt: a sérülékeny Gündogant mindössze tíz meccsre tudták összedrótozni, Stones és Sané meccsről-meccsre váltogatta formáját, Nolito és Bravo pedig totális mellényúlás volt.

Guardiola idén csak a védelem megerősítésére 178 millió eurót költött; érkezett Mendy (58 millió), Danilo (30), Kyle Walker (50) és a kapuba Ederson (40).

A túlzott költekezés nem vezet eredményre Az 1978 és 1997 közötti periódus negyven angol csapatát vizsgálva megállapították, hogy az átigazolási díjakra fordított kifizetések nettó összegének mértéke csupán 16%-ban hozható kapcsolatba a bajnokságban elért eredménnyel. Ezzel szemben a csapatok fizetésekre fordított kiadásainak mértéke már jóval beszédesebb: ezek átlagosan 92%-ban szolgáltak magyarázattal az elért helyezésre. Ez az összefüggés mindmáig létezik. A Premier League és a Championship csapatait vizsgálva 2003 és 2012 között 90%-nál is nagyobb volt az összefüggés a bérek nagysága és a csapatok bajnokságban mutatott teljesítménye között. Úgy tűnik hát, hogy hosszú távon egy klub előrehaladását messze jobban segítik a magasabb fizetések, mint a szemkápráztató igazolások.

A 2016/2017-es szezonban a City az első hat bajnokiját megnyerte és a 10. fordulóig vezette a tabellát. A spanyol kezdeti 4-1-4-1-es formációja nem ízlett a PL-nek, a pálya közepe felé húzódó szélsőhátvédek pedig újdonságnak számítottak (Guardiola már a Bayernnél is kísérletezett ezzel). Ennek a taktikai húzásnak három fő oka volt:

a szélsők egy az egyben maradhattak az ellenfél szélsőivel

területeket nyitottak meg a pálya közepén

labdavesztéskor azonnal megakadályozták a kontratámadásokat

Az első botlás után azonban Guardiola érthetetlen kísérletezgetésbe kezdett, ami gyermeteg védelmi hibákhoz vezetett. 2016. szeptember 28. és október 26. között a City hat meccsen át volt nyeretlen, ilyen hosszú negatív sorozata korábban még nem volt a spanyol edzőnek. Hét év alatt 21 trófeát nyertem ezzel a focival. Az évenként három. Nem fogok megváltozni. Ha jövőre sem fog működni az, amiben hiszek, inkább hazamegyek. De nem várhatjátok el, hogy három hónap után 4–0-ra győzzek a Camp Nouban, vagy Messi, Suárez és Neymar ne kerüljön helyzetbe, vagy Iniesta ne játsszon jól. Jó vagyok, de nem ennyire" – olvasott be Guardiola az újságíróknak a Barcelona ellen 4–0-ra elveszített BL-csoportmeccs után.

De nem is az első szezonban várták tőle a csodát.Manszur-sejk 2008-as hatalomátvétele óta minden egyes döntés azért született a Citynél, hogy a hosszú távú projekt élére végül kinevezhessék Guardiolát.„Az már önmagában siker, hogy a világ egyik legkeresettebb menedzserét sikerült megszerezni. Ez is mutatja, micsoda fejlődésen ment keresztül a City az utóbbi években. Felértünk az elit szintjére, most az a feladat, hogy állandósítsuk a helyünket. Ehhez nem elég pusztán jó játékosokat venni. Őket stílusos csapattá kell formálni, beépíteni a fiatalokat, menedzselni az egész Etihad-kampuszt, a klub utánpótlásától felépítve az első csapatot. Guardiolának ez nem ismeretlen terep, azt várjuk tőle, hogy a precizitásával és rendszerszintű gondolkodásával forradalmasítsa a klubot – nyilatkozta Aaron Hardman, a Manchester City egyik alkalmazottja.

Mourinhónak muszáj kockázatot vállalnia

2016 nyarán José Mourinho úgy kezdte a bemutatkozó sajtótájékoztatóját, hogy könnyű lenne arról beszélni, milyen nehéz helyzetben veszi át a csapatot. Fél órán keresztül panaszkodott azzal a felütéssel, hogy „könnyű lenne a problémákról beszélni". Ezt a kommunikációt megtartotta az év végéig, a szurkolók pedig tőle elfogadták ugyanazokat a dolgokat, amiket Louis van Gaaltól nem.Mourinhónak elhitték a sirámokat, hogy mennyi meccset kell játszani, és hogy mennyi sérültjük van.

Ettől függetlenül az első szezonjában kudarcot vallott a 469 millió eurós keretével; a megszerzett 69 pont a második legkevesebb volt a Unitedtől a PL-érában. Volt ugyan egy 25 meccses veretlenségi sorozata a csapatnak, de ebből csak 13-at nyert meg, 12-szer döntetlent játszott. Elsősorban azért, mert ahogy az Ajax ellen 2–0-ra megnyert Európa Liga-döntőben, úgy Mourinho ezeken a meccseken sem vállalt semmilyen kockázatot. A kockázatvállalásnak a minimalizálása vezetett oda, hogy igazából még a kiscsapatok ellen sem tudott kulcsmeccseket nyerni, a nagyok ellen pedig kifejezetten rosszul szerepelt idegenben.

A rengeteg döntetlen mellett szintén döntő faktornak bizonyultak a topcsapatok ellen elért eredmények: az Old Traffordon még elfogadható volt a mérleg a liga legjobbjai ellen (két győzelem, két döntetlen, egy vereség és 6–4-es gólkülönbség), idegenben viszont nagyon nem ment: három vereség, két döntetlen, nyolc kapott és egyetlen szerzett gól. A Manchester Unitednek egy ilyen menedzserrel, ilyen játékosokkal és a keretre áldozott pénzösszeggel egyszerűen kínos, hogy idegenben képtelenek gólt szerezni a nagy mérkőzéseken. Ez Mourinho és a stratégia hibája, amivel pályára küldi a játékosokat – kritizálta a portugált Jamie Carragher, a Sky Sports szakértője az Arsenal otthonában elszenvedett 2–0-s vereség után.

Mourinhónak hagyományosan a második éve a legerősebb az adott klubjánál, ez pedig most érkezett el. A nyári igazolásokkal a csapat tengelyét próbálta megerősíteni:Lindelöf, Matics és Lukaku érkezésével leginkább stabilizációt vár a következő szezontól.A portugáltól egy szerkezetváltás sem lenne meglepő: az első évében többször használt 4-3-3 mellett a háromvédős rendszert is próbálgatta az előszezonban.

Minőségi, de rövid a Chelsea kerete

Az ESPN szakértői szerint Antonio Conte elsődleges célja, hogy elkerülje a „José Mourinho-szezont", azaz, hogy a bajnoki cím után ne essen vissza a középmezőnybe. Azt az olasz is elismerte, hogy edzői pályafutásának legnagyobb kihívása előtt áll. Biztos vagyok benne, hogy ez lesz karrierem eddigi legnehezebb szezonja. Angliában nagy a nyomás, mert ez a világ legerősebb bajnoksága. Végig harcban kell lennünk a címvédésért, de nem lesz könnyű dolgunk."

Conte az első angliai évében rekordot jelentő 30 győzelemmel nyerte meg a Premier League-et,most azonban már a Bajnokok Ligájában is teljesíteni kell, és a kétfrontos terheléshez egyelőre rövidnek tűnik a keret.Eddig csak Rüdiger, Bakayoko, Morata és Caballero érkezett, elment viszont Terry, Matics, Aké, Chalobah és minden bizonnyal az sms-ben kirúgott Diego Costa sem marad.

A klub legendája, Frank Lampard is úgy gondolja, hogy ez a következő szezonban kevés lesz. „Conte szólhat a vezetőségnek, hogy szűk a keret. Kell egy középső középpályás és a szélek sincsenek rendben. Ha a két keretet vesszük figyelembe, az Arsenalnak majdnem kétszer annyi játékosa van. Ha a minőségről beszélünk, akkor nincs gond. A csapatkapitány, Gary Cahill szerint „nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy akik érkeznek, minél gyorsabban beilleszkedjenek. Mindenkinek játékban kell lennie, mert fontos a pihenés, hiszen sok mérkőzésünk lesz." Angol sajtóértesülések szerint még legalább három-négy érkezőre számítanak a Chelsea-nél.

Arsenal: mikor ha nem most?

Az Arsenal most először nem szerepel a Bajnokok Ligájában az 1998/1999-es szezon óta, úgyhogy idén valószínűleg mindent feláldoz majd a Premier League-ért (jó esély van rá, hogy Wenger elengedi az Európa Ligát, és csak a fiatalokat játszatja a sorozatban).Követendő példa a Leicester és a Chelsea, mindkét csapat úgy nyerte meg a bajnokságot az elmúlt két évben, hogy nem volt nemzetközi kupakötelezettsége.

Az ESPN szakértői azonban megjegyzik, a londoniak már tíz éve ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, ésWenger Arsenalja már csak Wenger Arsenalja marad.

A tavaszi menetelésre viszont lehet építeni: a háromvédős rendszerben játszva az Arsenal az utolsó tíz meccséből kilencet megnyert, közte a Chelsea elleni FA-kupa döntőt.

Alexandre Lacazette klubrekordot jelentő 53 millió eurós megszerzésével végre van egy gólerős játékosa a csapatnak, az egyetlen kérdés, ami még megválaszolatlan, hogy mi lesz Alexis Sánchezzel.A chilei magasabb fizetésért gürizik, és közben a PSG is csábítja.

Tavaszra ismét elfogy Klopp Liverpoolja?

A Liverpool idei szereplését is az fogja meghatározni, hogy a játékosok hogy bírják majd Jürgen Klopp nyomásgyakorlásra alapuló „gegenpressingjét". Az elmúlt szezonban a karácsonyi hajtásig úgy nézett, hogy versenyben lesznek a bajnoki címért, de a 2017-es naptári évet öt nyeretlen meccsel kezdte a csapat, és ez átírta a célkitűzéseket.

Klopp a nyáron elmondta, hogy szerinte mi kell ahhoz, hogy a Liverpool újra tényező legyen Európában és kielégítse a szurkolók 1990 óta tartó sóvárgását a bajnoki címért. Jobb csapatvédekezés, koncentráltabb játék és nagyobb odafigyelés bizonyos szituációkban – mondta a német edző, hozzátéve, hogy tudják, hogy vannak problémáik. Főleg a sérülésekkel. Tavasszal Mané a legrosszabb pillanatban dőlt ki, Sturridge-nak pedig már évek óta nincs egy egészséges szezonja. A legújabb áldozat Adam Lallana, aki az Atlético Madrid elleni Audi-kupa döntőjében összeszedett combsérülés miatt két hónapig nem játszhat.

A Tottenham talán a liga legstabilabb csapata

Az angol klubok a jelenlegi átigazolási szezonban eddig megközelítőleg egymilliárd eurót költöttek új játékosokra, de a Tottenham egyelőre kimaradt ebből. A klub új, 61 ezer férőhelyes stadionjának építése jelenleg is zajlik, bár Daniel Levy klubelnök szerint ez nincs hatással az átigazolási politikájukra. Meg kell találnunk az egyensúlyt, de őszintén mondhatom, hogy a stadion építése nem befolyásolja az aktivitásunkat a játékospiacon.

Mauricio Pochettino vezetedző szerint labdába sem rúghatnak, ha új játékos megszerzéséről van szó: „Mi nem tudunk versenyezni a Uniteddel és a Cityvel az átigazolási piacon."

Guardiola 50 millió euróért fizetett Walkerért, de rajta kívül a Tottenhamnek egyelőre sikerült megtartania a legjobbjait:Kane, Eriksen és Dele Alli is a csapatnál van, habár utóbbiért a United hajlandó lenne a brit rekordot is kifizetni.

A Spurs tavaly a legkevesebb gólt kapta a bajnokságban (29-et), és +60-as gólkülönbséggel zárt, ami még a bajnok Chelsea mutatójánál is jobb. Pochettino keze alatt a PL egyik legstabilabb csapata állt össze, amely ha az átigazolási piacon nem is versenyezhet a riválisaival, komoly esélyesnek számít.

A feljutók Az 1996/1997-es szezonban úgy tűnt, hogy a Brighton akár örökre eltűnhet a süllyesztőben. A felhalmozott adósság miatt csőd fenyegette, a vezetés úgy gondolta, hogy ebből az áldatlan állapotból csak a stadion eladása jelentheti a megoldást. A szurkolók tiltakozása ellenére a Goldstone Groundot eladták, így a klub megmenekült. A legújabb korszak nagy sikereit már Chris Hughtonnak köszönhetik, aki 2014 szilveszterén vette át az irányítást. Ő volt az, aki évről-évre közelebb hozta a feljutást, majd 2017. április 17-én a Wigan 2–1-es legyőzésével végleg eldőlt, hogy a klub feljut a Premier League-be. Tony Bloom klubelnök jelezte, hogy szeretnének erősíteni, de bíznak Hughtonban, és inkább a lassú, de biztos építkezést választják (a Brighton mindössze 16 millió eurót költött a nyáron).

Rafa Benítez irányításával a Newcastle egy év száműzetés után bajnokként jutott vissza az élvonalba, a Huddersfield pedig a futball legdrágább meccsét megnyerve került fel a PL-be 1972 után.

A top6 már tavaly is kiemelkedett a mezőnyből, valószínűleg így lesz ez idén is. Azt viszont merész dolog lenne kijelenteni, hogy hat csapat harcol majd a bajnoki címért. A Liverpool 1990-ben, az Arsenal 2004-ben nyerte meg utoljára a Premier League-et, a Tottenham pedig most már évek óta „majdnem, de mégsem" kategória.Marad tehát a két manchesteri csapat és a Chelsea.