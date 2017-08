Nikolics és a Fire is hullámvölgybe került

A Chicago Fire 3-1-es vereséget szenvedett az MLS szombati játéknapján, ezúttal a Columbus Crew fogott ki Nikolicsékon.

A Nikolics Nemanjával a kezdőben felálló Chicago már a 13. percben vezetést szerzett idegenben Michael de Leeuw révén, de sok öröme nem volt a későbbiekben a Fire játékosainak. Nem sokkal később egyenlített a Crew, a hajrában pedig még két gólt berámoltak a Chicago kapujába.

Nikolics Nemanja, aki pénteken jelentette be, hogy nem jön haza a magyar válogatott következő két világbajnoki selejtezőjére, az ötödik bajnoki meccsén maradt gólképtelen, csapata pedig legutóbbi öt meccséből hármat elveszített és harmadik a keleti főcsoportban.

Ami a góllövőlistát illeti, a New York City játékosa, David Villa 18 gólnál jár, Nikolics a második 16-tal.

Ami a többi magyar játékost illeti, Sallói Dániel végig a pályán volt a Sporting Kansas Cityben, de 1-0-ra kikaptak a Seattle Sounderstől.

Németh Krisztián és Stieber Zoltán sem debütált új csapatában, a New England Revolutionben illetve a D. C. Unitedben.

Eredmények:

Seattle Sounders–Sporting Kansas City 1–0

Toronto FC–Portland Timbers 4–1

D. C. United–Real Salt Lake – a 29. percben 0–0-s állásnál félbeszakadt vihar miatt

Columbus Crew–Chicago Fire 3–1

New York Red Bulls–Orlando City 3–1

FC Dallas–Colorado Rapids 0–0

New England Revolution–Vancouver Whitecaps 1–0

Philadelphia Union–Montreal Impact 0–3

Houston Dynamo–San Jose Earthquakes 3–0

Los Angeles Galaxy–New York City 0–2