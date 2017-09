Tíz emberrel nem volt esélyünk Ronaldóék ellen

A magyar labdarúgó-válogatott a Groupama Arénában 1-0-ra kikapott az Európa-bajnok portugál válogatottól a világbajnoki selejtezősorozat nyolcadik fordulójában. Priskin Tamásé volt a legnagyobb hiba, aki teljesen értelmetlenül állíttatta ki magát, így az Európa-bajnok ellen másfél félidőn át tíz emberrel játszottak, és a gól sem volt éppen elkerülhetetlen. Októberben Svájcban Dzsudzsák Balázs nem játszhat.

A Lettország elleni magabiztos 3-1-es győzelem után kicsit felszabadultabban várhatta a magyar válogatott az Európa-bajnok elleni mérkőzést. Bernd Storck szövetségi kapitány a csütörtöki találkozóhoz képest öt helyen változtatott az összeállításon. Bekerült Fiola Attila, aki Korhut Mihály helyét vette át a védelem jobb oldalán, míg a Hapoel Beer-Sheva védője az eltiltott Bese Barnabás helyére állt a bal oldalon. A középpályán Pátkai Máté mellett Elek Ákos futott ki, míg elől Priskin Tamás és Eppel Márton igyekezett zavart kelteni.

Ez utóbbi volt a legnagyobb meglepetés, hiszen Bernd Storck ritkán szokta 4-4-2-ben játszatni a csapatot, az erősebb ellenfelek ellen inkább a stabilabb 4-2-3-1-es formátumot szokta preferálni a német edző. "Próbálunk meglepetést szerezni, és keményen gólra törően játszani" - mondta a kapitány a találkozó előtt.

A túloldalon viszont ott volt Cristiano Ronaldo, aki a spanyol ligától kapott eltiltása miatt most a válogatottban éli ki magát: a Feröer elleni mesterhármasával már 14 gólnál jár a selejtezősorozatban, amivel beállította Predrag Mijatovics rekordját, a míg csapatszinten 27 gólnál jártak a meccs előtt - azaz inkább a védekezésünk volt, ami kulcsszerepet kapott.

A csurig telt Groupama Aréna húszezer nézője gyönyörű élőképpel tette emlékezetessé a játékosok kivonulását.

Ha nagyvonalúak akarunk lenni, írhatjuk, hogy a miénk volt az első helyzet: Lovrencsics szögletét Guzmics csúsztatta a kapu mellé. Nem volt veszélyes, nem úgy mint Ronaldo lövése másfél perccel később - Gulácsi csak szögletre tudta tolni a léc alá tartó labdát.

A 4-4-2-vel nem sokra mentünk, ugyanis nem volt nálunk a labda. Jó öt perc telt úgy, hogy a tizenhatosunk környékén zajlott játék, amibe belefért három portugál szöglet, négy blokkolt lövés, és egy Pepe-fejes, amitől meghűlt bennünk a vér, ugyanis Gulácsi is csak szemmel verte a kapufa mellett elpattogó labdát.

A 17. percben Dzsudzsák szabadrúgását Elek 17 méterről fejelte kapura, kissé kétsébeesett próbálkozás volt, utána viszont mi is jeleztük, hogy a pályán vagyunk, előbb egy Dzsudzsák-lövéssel, aztán egy elsietett Lovrencsics beadással.

Az első féló óra végén úgy tűnt, hogy Priskin Tamás eldönti a mérkőzést: a Ferencváros csatára egy labdáért vívott harcban annyira nyilvánvalóan könyökölte le Pepét, hogy nehezen lehetett vitatkozni Danny Makkelie játékvezetővel, aki azonnal piros lapot adott a magyar támadónak.

Érdekes módon ezt követően többet volt nálunk a labda, sőt egy Kádár-Dzsudzsák-Lovrencsics akció végén a Fradi szélső kis híján megszerezte a vezetést. És a portugálok is így tettek: a rendes játékidő utolsó másodperceiben Ronaldo találta meg, a halvány lesen ácsorgó, André Silvát, akinek hét méterről leadott lövését fogta Gulácsi. A ráadás harmadik percében Ronaldo előbb a sorfalba lőtt egy veszélyes szabadrúgást, majd 20 méterről leadott lövését kellett magához ölelnie a kapusunknak.

A félidőben a mérkőzés kiegyenlítettségére utaló, 58-42 százalék volt a labdabirtoklás aránya, a kapura tartó lövések tekintetében viszont már 16-4-et mutattak a statisztikát.

A második félidő rémálomszerűen kezdődött: három perc elteltével Ronaldo húzott el a bal oldalon, felnézett, és azt látta, hogy André Silva érkezik a kapunk elé, úgyhogy a fejére is tekerte a labdát, az AC Milan csatára pedig fejjel, mellel, vállal beküzdötte a labdát a kapuba, miközben a fél védelmünk kísérte.

Egy perc elteltével akár egyenlíthettünk volna: Eppelről csorgott a labda Pátkai elé, aki jobb külsővel kapura küldte, és talán egy métert, ha tévedett - de tévedett.

Ezt követően, mondhatni, kicsit leült a meccs, mi keményen harcoltunk, néha próbáltunk támadni, a portugáloknak pedig jó volt az egy gólos előny. Egy óra elteltével Böde Dániel érkezett Eppel helyére, a portugáloknál pedig a Manchester City frissen igazolt szélsője, Bernardo Silva érkezett Gelson Martins helyére.

Állandósult a portugálok meddő mezőnyfölénye, azaz igazi gólhelyzetig ők sem jutottak el, mi viszont még a vendégek tizenhatosa előtt is ritka vendégek voltunk. Bernd Storck is így láthatta, mert nem a 0-1 tartására ment rá, inkább a támadásokba próbált némi életet lehelni, amikor Lovrencsics Gergő helyére a lettek ellen nagyon jól játszó Varga Rolandot küldte be szűk negyedórával a vége előtt. Ettől persze még a portugáloknak volt egy nagy helyzetük, szerencsére Kádárról végül Gulácsi kezébe pattant a labda.

A bajt Dzsudzsák Balázs fokozta tovább, aki egy ellene elkövetett (elkövetni vélt) szabálytalanság után megtapsolta a játékvezetőt, aki már nem emlékezett rá, milyen mosolygósan pacsiztak össze a szélső PSV-ben töltött éveinek emlékére, és szívfájdalom nélkül mutatta fel a sárgát a csapatkapitányunknak - aki így kihagyja majd a Svájc elleni idegenbeli meccset október 7-én.

A harcossággal és a küzdőszellemmel nem volt baj, de egy kicsivel fegyelmezttebben kell játszani egy olyan csapat, mint a portugál ellen. Az utolsó szabadrúgásunkhoz még Gulácsi is felment, és Fiola majdnem ki is egyenlített, ami óriási slusszpoén lett volna, és, csak a bátorságunkért megérdemeltük volna az egy pontot, de valójában azt történt a pályán, amit a portugálok akartak.

Ezzel a vereséggel számunkra véget ért a vb-selejtezők érdemi szakasza, miután biztossá vált, hogy nem érhetünk oda a pótselejtezőt jelentő második helyre sem. A lényegi kérdések - minden valószínűség szerint - október 10-én, Lisszabonban, a Portugália–Svájc mérkőzésen dőlnek majd el.

Eredmény, vb-selejtező, I-csoport, 8. forduló:

Magyarország–Portugália 0-1 (0-0)

Magyarország: Gulácsi - Fiola, Guzmics, Kádár, Korhut - Lovrencsics G. (Varga R., 78,), Elek (Pintér Á., 67.), Pátkai, Dzsudzsák - Eppel (Böde D. 61.), Priskin

Portugáiia: Rui Patrício - Cédric, Bruno Alves, Pepe, F. Coentrao (Eliseu 29.) - Gelson Martins (Bernardo Silva 63.), Danilo, Joao Mário, Joao Moutinho - Cristiano Ronaldo, André Silva (R. Quaresma 86.)

gólszerző: André Silva 49.

sárga lap: Pátkai 20., Elek 45+2., Dzsudzsák 82., Fiola 90., ill. Cédric 25., Ronaldo 90.

piros lap: Priskin 30.

"Harminc perc után emberhátrányban így játszani az Európa-bajnok ellen, az nagyszerű dolog. Egy-két helyzetben lehetett volna több szerencsénk, és akkor a gól is összejött volna – mondta Bernd Storck szövetségi kapitány. – Jól játszottunk, jól zártuk a területeket, kevés lehetőséget hagytunk az ellenfélnek. Megpróbáltunk bátran támadni, a kezünkben tartani a kezdeményezést. A nézők pedig a csapat plusz tagjai voltak. A vb-kijutáshoz szükséges pontokat már korábban elveszítettük, de Svájc és Feröer ellen is jól, győzelemre kell játszanunk."

"Amit elterveztünk, hogy agresszíven, keményen játszunk, azt végre is hajtottuk - mondta a mérkőzés után az M4 Sportnak nyilatkozó Lovrencsics Gergő. - Mindenki csúszott-mászott, a csapattársaim és a szurkolók előtt is megemelem a kalapomat. A piros lap megpecsételte a sorsunkat, de, ha egy kis szerencsénk van, a végén még így is döntetlen lehetett volna. Szomorú vagyok, hogy kikaptunk, de mutattunk sok olyan dolgot, amire építeni lehet a jövőben."

"Azért ez jóval keményebb meccs volt, mint a lettek elleni. A kiállítás után is tudtuk magunkat tartani, megvoltak a helyzeteink, sajnos kimaradtak - mondta Korhut Mihály. – A második félidő elejét megnyomták a portugálok, gólt is szereztek, utána pedig hiába voltak lehetőségeink, nem tudtunk velük élni. Azt hiszem, mindent meg tudtunk csinálni, amit a kapitány kért tőlünk."

"Nehéz meccs volt egy jó csapat ellen, örülünk a három pontnak. Ismertük a magyar csapatot, tudtuk, hogy jó játékosaik vannak, koncentrálnunk kellett, hogy nyerhessünk" – mondta a portugálok középpályása, Joao Mario.

A csoport másik mérkőzésén Svájc egy korai gólt követően könnyedén verte Lettországot, és már csak Portugália veszélyeztetheti az egyenes vb-kijutást jelentő első helyet.