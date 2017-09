Kedd este elkezdődik a Bajnokok Ligája 2017-18-as idénye, a csoportkörben már pályára lépnek az igazi nagycsapatok is.

Készül mindenki. A klubok, a játékosok, a sportsajtó és persze a sportszergyártók is. Az adidas-családba tartozó Barcelona-sztárt, Lionel Messit gyorsan be is ültették egy zongora mögé. Természetesen a BL-himnusszal hangol az esti rangadókra.

