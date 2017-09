Doll: Az akkori tudásommal ma is beférnék a német válogatottba

A Nemzeti Sportnak adott interjújában Thomas Doll, a Fradi edzője a régi idők focijáról, valamint arról is beszélt, mikor távozik a Ferencvárostól.

Az életemben mindent a focinak köszönhetek, mindig szeretni fogom. Ezért sem idegeskedem, hogy elveszíthetem az állásom, mert nem munkaként tekintek rá" - mondta a szakember a Nemzeti Sportnak.

Beszélt arról, hogy edzőként nem befolyásolja a nézőszám, attól függetlenül a legjobb tudása szerint dolgozik, hogy hányan nézik meg a meccset. A játékosoknak azonban - Thomas Doll szerint - nagyon nem mindegy, mennyien vannak a lelátón. "A játékosokon így kisebb a nyomás, hogy Magyarországon kevesebb néző van, mint a Bundesligában, ahol ha hibázol, nem pár ezer, hanem több tízezer ember követeli, hogy cseréljenek le. Az is nagy különbség, hogy itt nincsenek olyan minőségi keretek, hogy súlyos következményei legyenek egy rossz teljesítménynek."

A Fradi edzője elárulta azt is: megítélése szerint a mai német válogatottban is lenne helye. "Úgy gondolom, az akkori tudásommal ma is beférnék a német válogatottba, a 4-3-3-as rendszerben szélen vagy középen, mert az intenzív letámadás és a feltolt védekezés feküdne a stílusomnak." Arról is beszélt, hogy a török és szaúd-arábiai munkája után készült visszatérni a Bundesligába, de éppen nem adódott lehetőség. "Úgy éreztem, a Fradi a megfelelő hely. Azóta lett volna lehetőségem rá, hiszen tavaly is volt élvonalbeli ajánlatom, de maradtam, mert úgy érzem, még nem fejeztem be a munkát a Fradinál. Van úgy, hogy azt érzed, hogy elvesztetted a motivációt vagy a csapatnak új impulzus kell, de egyiket se éreztem még. Meglepett, hogy ilyen hamar elfogy a türelem egy sérülésekkel megtizedelt csapattal szemben, döntetlenek után is élesen kritizáltak egy bajnokság elején, amikor mindenki keresi a formáját."

A kritikák ellenére azonban Thomas Doll továbbra is élvezi a klubvezetés bizalmát, amit igyekszik is meghálálni. "Nem eredményfüggő, hogy mikor érzem azt, hogy már mindent elértem a Fradinál, hanem amikor nyűg lesz felkelni, amikor úgy érzem, hogy nem tudok többet adni a klubnak.

Az elnök úr végig bízott bennem, mihelyst úgy érzem, nem tudok többet adni a klubnak, neki szólok elsőként, akkor is, ha élő szerződésem van. De egyelőre nincs ilyenről szó."