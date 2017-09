Mennyből a pokolba, avagy mi lesz veled Nagy Ádám?

Hat forduló elteltével, 2 győzelemmel 2 döntetlennel és 2 vereséggel a Seria A tabellájának 11. helyén tanyázik a Nagy Ádámot is foglalkoztató Bologna. Sajnos a magyar középpályásnak eddig nem sok babér termett az olasz bajnokság idei kiírásában, az előző szezonban alapembernek számító labdarúgó egyelőre nem kapott bizalmat Roberto Donadonitól. A Nagy Ádám menedzselését végző CMG menedzseriroda társtulajdonosával, Kövesdi Viktorral próbáltunk okokat találni a mellőzésre.

Nagy Ádámot egyértelműen a magyar labdarúgás egyik legnagyobb reménységeként tartották és tartják számon mind a mai napig, ezért is érinti talán különösen érzékenyen a futballszerető társadalmat, hogy a 22 éves játékos a Seria A első hat fordulójában csupán a kispadról nézhette végig csapata mérkőzéseit. Némi kutatómunka után kiderül, az előző szezon hasonló szakaszában már 392 percet játszott, ötször kezdőként, egyszer pedig csereként szerepelt a csapatban, ráadásul újoncként.

Hatalmas a kontraszt a mostani helyzethez képest, pedig létszámban ugyanannyi riválissal kell megküzdenie Nagynak a csapatba kerülésért, mint tavaly; Dzemaili ugyan távozott, de jött helyette Andrea Poli a Milanból, rajta kívül Erick Pulgar, Saphir Taider, Godfred Donsah és Lorenzo Crisetig jelentik a konkurenciát a középpályán. A taktikától és a felállástól függően egyszerre általában ketten, maximum hárman vannak közülük a pályán, Ádámon kívül pedig legrosszabb esetben csereként már valamennyien szerepeltek idén a Bolognában.

Kövesdi Viktor, a játékos menedzselését végző CMG társtulajdonosa szerint azonban korai lenne még kongatni a vészharangokat.

„Nyilván ez egy új helyzet Ádám számára, hiszen felnőtt karrierje során hasonló akadállyal még nem találta szemben magát, nincs azonban semmi olyan mögöttes dolog, ami indokolná a mellőzését – mondta a menedzser, majd így folytatta. – Abszolút nem egyedi helyzetről beszélünk, a topbajnokságokban hétről hétre meg kell küzdeni a csapatba kerülésért, mivel hatalmas az edzők merítési lehetősége. Elég, ha csak Szalai Ádám és a Hoffenheim helyzetét említem, de Angliában Gera Zoltán, Spanyolországban pedig Vadócz Krisztián is megvívta a maga harcait.”

Igaz, ami igaz, Nagy Ádám felnőtt karrierje tündérmesébe illő fordulatot vett két évvel ezelőtt. 2015 májusában ugyanis élete első felnőtt mérkőzésén, melyen kezdőként szerepelt a Ferencváros 4–0-ra kiütötte a Videotont a Magyar Kupa döntőjében, Nagy pedig az ismeretlenségből egyből berobbant a köztudatba. A következő szezonban alapemberként vette ki a részét a Ferencváros bajnoki címéből, majd a 2016-os Európa-bajnokságon remeklő magyar válogatottnak is nélkülözhetetlen motorja volt a középpályán. A kontinesviadal után vetett szemet rá a Bologna, és bár sokan féltették az olasz bajnokságtól, Nagy minden várakozást felülmúlt első légiós szezonjában.

A mostani idény első tétmeccsén, az Olasz Kupa első fordulójában a Citadella ellen is kezdőként lépett pályára, más kérdés, hogy a másodosztályú alakulat alaposan megtréfálta a Bolognát, hiszen idegenben nyert simán, 3–0-ra. Arról azonban aligha lehet szó, hogy a 78. percig pályán lévő Nagy Ádám lett volna a bűnbak, azt a szerepet az 5. percben piros lapot kapó Verdi vállalta magára. A kupameccset megelőző felkészülési találkozók alkalmával is rendre szerephez jutott, a Virtus ellen például első gólját is megszerezte a Bologna mezében, amely ráadásul elég emlékezetesre sikeredett.

„Úgy tudjuk, több játékosnál is felmerült, hogy esetleg elhagyja a Bolognát a nyáron, Ádámmal kapcsolatban viszont szó sem volt ilyesmiről, ahogyan most sincs. Kapcsolatban vagyunk a klubbal, továbbra is remek véleménnyel vannak róla, számítanak rá, úgyhogy el kell fogadni ezt a helyzetet, és meg kell próbálni változtatni rajta. Várakozáson felül teljesít a csapat, vélhetően ez az oka annak, hogy egyelőre nem jutott szerep Ádám számára, de 32 forduló hátravan még a bajnokságból, így biztos vagyok benne, hogy újra eljön majd az ő ideje” – mondta Kövesdi.

Na persze, mi mást is mondhatna ilyen helyzetben? - tehetjük fel a kérdést, és éppen ezért felkerestünk néhány olasz szakportált, hogy alkossanak véleményt a kialakult helyzetről. Roberto Brambilla, a MundoFutbol.com főszerkesztője viszont a menedzserrel azonos véleményen van:

Roberto Donadoni az idény elején kipróbált néhány új felállást és taktikát, ezekbe az elképzelésekbe egyelőre Nagy Ádám nem fért bele. Ettől függetlenül hosszú a Seria A szezonja, így minden esélye megvan arra, hogy visszaverekedje magát a kezdőbe, pláne, ha azt a fajta hozzáállást tanúsítja az edzéseken, amelyről már a szakember is sokszor beszélt elismerően.”

A Corriere di Bologna munkatársa, Daniele Labanti kissé árnyaltabban fogalmazott: „A Bologna és Donadoni a jelenlegi legerősebb összeállítását keresi, a klubhoz közeli forrásaink szerint pedig Nagy Ádám most nincs olyan formában, hogy esélye legyen bekerülni a kezdők közé. A csapat továbbra is elismeri a képességeit, de sajnos nem elég kemény és nem elég erős, hogy a mostani középpályára beférjen”

Hasonló véleményen van Alessandro Mossini szakíró is: Donadoni mostani Bolognája egyértelműen a védekezésen alapszik, így a középpályán is masszív emberekre van szüksége, Nagy Ádámnak pedig fizikálisan lemaradása van a riválisaival szemben.”

A mellőzés egyik oka tehát Nagy Ádám fizikuma lehet. Ezen kívül a játékost legtöbben még amiatt bírálják, hogy a védekező feladatain kívül a támadásokhoz szinte semmit nem tesz hozzá, aki azonban ismeri Donadonit, az tisztában van vele, hogy a korábbi Milan legenda nem a tiki-taka és az attraktív futball híve. Kőkemény, fegyelmezett védekezés a kulcs, sokszor az az ember érzése a Bologna meccseit figyelve, hogy nem is a győzelem, hanem a vereség elkerülése a legnagyobb cél.

Ebbe a felfogásba tökéletesen illik, illett Nagy Ádám stílusa, aki bár felesleges kockázatot valóban nem, vagy csak nagyon ritkán vállal, a rá bízott feladatokat azonban remek helyezkedéssel és iszonyatos futómennyiséggel eddig maradéktalanul ellátta. Ráadásul elég megnézni a Bologna idei tétmeccsen elért eredményeit: Citadella 0–3; Benevento 1–0; Napoli 0–3; Fiorentina 1–2; Inter 1–1; Sassuolo 1–0. Szembetűnő, hogy egyetlen mérkőzésen sem lőtt egynél többször az aktuális ellenfél hálójába az együttes, így az edzőnek elsősorban aligha a védekező középpályásaitól kellene várnia a váratlant a támadószekcióban.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a Bologna nem topcsapat, így az európai kupaporondon nincsenek meccsei. Olaszországban pedig kevesebb találkozót játszanak a csapatok, mint például Angliában - Ligakupa nincs, a Coppa Italia idei küzdelmeitől pedig ahogyan már írtuk, idejekorán búcsúzott a gárda. Donadoni tehát a heti egy tétmérkőzéssel nincs rákényszerítve a rotálásra, Nagy Ádám ennek az állapotnak is áldozatává válhatott.

Érdekes kérdés viszont, hogy a kialakult helyzet hogyan érinti magát a játékost. Kövesdi Viktornak természetesen erre is volt válasza.

„A futballista azért futballista, hogy focizzon. Ádám sem boldog, amiért mostanában nem jut szerep neki a mérkőzéseken, de tudja a dolgát, azt is, hogy mit kell tennie, és hogy csak rajta múlik, hogy visszaverekszi-e magát a csapatba. Aki ismeri őt, de talán aki nem, az is tudja, mekkora alázat van benne, és hajlandóság a munkára. Néhány évvel ezelőtt rajta és egy-két emberen kívül már senki nem hitt abban, hogy profi lehet, most pedig arról beszélgetünk, hogy a világ egyik legerősebb bajnokságában hat meccs óta nem lépett pályára és hogy ez micsoda csalódás. Ezért nem féltjük most sem. Fontos, hogy ebben a szituációban hogyan reagál, és hogy a stáb is azt lássa, hogy ez a helyzet nem frusztrálja, sokkal inkább motiválja, hogy bizonyítson.”

A válogatottról már esett szó, Berd Storck éppen a minap hirdette ki a Svájc és a Feröer-szigetek elleni keretet, melyben Nagy Ádám is helyet kapott, a szövetségi kapitány részéről tehát egyelőre töretlen a bizalom. Mint azt a játékos menedzserétől megtudtuk, korábban volt kommunikáció a kapitány és a játékos között, ez azonban csak kettejükre tartozik. A nemzeti csapat következő megmérettetése október 7-én esedékes, a Bolognára viszont szeptember 30-án még vár egy genovai kirándulás.

Remélhetőleg a találkozót követően Nagy Ádám idei debütálásáról is beszámolhatunk majd.