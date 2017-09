A foci Mona Lisájának nincs gyenge meccse a PSG-ben

A Paris Saint-Germain Dani Alves, Neymar és Edinson Cavani góljával 3–0-ra győzött a Bayern München ellen a Bajnokok Ligája B csoportjában. A németek felforgatott kezdőcsapattal álltak ki, de Carlo Ancelotti szerint nem ez, hanem a korai gól döntötte el a meccset. Párizsban tökéletes éjszakáról beszélnek. A Barcelona csak egy öngóllal nyert, a Chelsea pedig első angol csapatként győzött az Atlético Madrid otthonában.

Még a Bayern edzőjeként Pep Guardiolának volt egy mondása. „A Bajnokok Ligája olyan, mint egy jó étkezés egy kellemes étteremben. Ezzel szemben a Bundesliga olyan, mintha minden nap pizzát vagy hamburgert ennék." Carlo Ancelotti a gasztronómia kedvelőjeként osztja ezt az állítást. Ezért is volt meglepő, hogy a bajnoki bukdácsolás után komoly rotálásába kezdett volt csapata ellen.

Nem a kezdőn ment el a meccs

A Bayernnél csak Manuel Neuer és Juan Bernat volt sérült, ennek ellenére kimaradt a kezdőből Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels és Jérome Boateng is. Ancelotti szerint viszont nem ez döntött. Kritizálni fognak, de nem számít. Még most is azt mondom, hogy nem volt baj a kezdővel, nem ezen ment el a meccs – értékelt az olasz edző. – Nincs bajom senkivel. A játékosok tudják, hogy néha padozniuk kell."

„A gyors bekapott gól döntött. Onnantól a PSG kontrákra játszott, és ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Az első félidőben még rendben voltunk, kontrolláltuk a meccset, birtokoltuk a labdát és volt néhány helyzetünk is."

Már meg is van Ancelotti utóda

Ancelotti azért került a Bayernhez, mert nyugodt apafiguraként rendet tudott tenni az öltözőben Guardiola után.A fiatalítás és az újjászervezés jegyében viszont idén nyáron lépni kellett.A kulcsemberek közül Philipp Lahm és Xabi Alonso visszavonult, Medhi Benatia és Douglas Costa távozott, a helyükre pedig rutintalan fiatalok érkeztek (Corentin Tolisso, Niklas Süle, Sebastian Rudy), egyedül a Real Madridtól igazolt James Rodríguez nevezhető erősítésnek. Ráadásul a Bayern még mindig ott tart, hogy Robert Lewandowski mellett a 34 éves Ribéry és a 33 éves Robben számít a legjobb támadónak.

A következő években újabb reformok várhatók a Bayernnél, ebbe a képbe pedig már nem passzol bele Ancelotti.Az olasznak ugyan 2019-ig szerződése van, de szinte már tényként kezelhető, hogy a Hoffenheim jelenlegi edzője, Julian Nagelsmann váltja őt. A kérdés csak az, hogy mikor.

Tökéletes párizsi este

„Nyerni akartunk, hogy a csoportunk élére ugorjunk – kezdte az értékelést Unai Emery. – És pontosan ezt tettük. A Bayern labdatartására agresszív védekezéssel válaszoltunk. A három középpályásunk nagyot melózott, az elöl lévők pedig parádés meccset játszottak, kihasználták az üres területeket. Ma este minden tökéletesen működött.

A két gólpasszt adó Kylian Mbappé is elégedetten nyilatkozott a Canal+nak. „Tudtuk, hogy jó teljesítményre lesz szükségünk egy jó csapat ellen. Komplett meccset játszottunk. A lecserélésem? Senki sem örül, ha lecserélik. De ez is az edzői munka része, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget."

A pénz mégis tud gólt lőni

„A PSG sokkal többet költött, mint mi, de a pénz nem tud gólt lőni, csak a minőségi játékosok és a jó csapatok" – mondta a meccs előtt Robben, aki túl későn (vagy túl korán?), a 69. percben állt be. Ha a pénz közvetlenül nem is tud gólt lőni, közvetve azért igen:az összesen 466 millió euróért vásárolt MCN két gólt rúgott és három gólpasszt adott,ráadásul Cavani és Neymar között sem volt feszkó. És, ha már pénz, a Bayern-szurkolók is beszálltak a buliba. A kezdés előtt egy bannert tartottak fel, amely azt írta: „75 euró a jegy? Mi nem Neymar vagyunk. A jegyáraknak ésszerűnek kell lenniük."

Volt feszkó? A statisztika szerint igen

Az Opta adatai szerint a Guingamp elleni első közös meccsen Neymar és Cavani tizenhétszer passzolt egymásnak, majd az ezt követő négy meccsen összesen tizenegyszer. A Lyon ellen pedig már csak egyszer. Sokkal többször a Bayern ellen sem keresték egymást, csakhogy most a PSG kevesebbet birtokolta a labdát (37,6%) és kevesebbet is passzolt (369), mint a bajnoki meccseken.

A német Münchner Abendzeitung újság által Leonardo Da Vinci Mona Lisájához hasonlított Neymar (mindkettő páratlan és mindkettőt milliók csodálják) mérlege továbbra is tökéletes a PSG-ben:hét meccs, hét győzelem, hét gól, hat gólpassz.

A Barca nem sziporkázott, de nyert

A Barcelona csak Sebastián Coates öngóljával tudott nyerni a portugál Sporting ellen. Mostanában sokat kritizálják a csapatot, hogy nem játszik szépen, de Ernesto Valverde nem foglalkozik ezzel. „Mindenki azt mond, amit akar. Én nem unatkozok, pláne nem akkor, amikor nyerünk. Van, hogy úgy nyersz, hogy sziporkázol, lövöd a gólokat, de van, hogy meg kell szenvedned a győzelemért.

Luis Suárez megint nem lőtt gólt, ráadásul Valverde idő előtt le is cserélte őt. „Szombaton gólt lőtt (a Girona ellen – a szerk.). Akkor aggódnék miatta, ha helyzetbe se tudna kerülni, de erről szó sincs. Ma is benne volt a gólban."

Ami miatt viszont aggódhat az az, hogy idén egyelőre Messi mögöttaz ellenfél a Barca legjobb góllövője.

2 - Barcelona top scorers this season (all comps):

Lionel Messi 12

OWN GOALS 4

Bizarre. pic.twitter.com/jeAixNgspE — OptaJose (@OptaJose) 2017. szeptember 27.

A 94. percben győzött a Chelsea

A spanyol bajnokságban az Atlético Madrid kettőből kettőt nyert a Wanda Metropolitanóban, a BL-ben viszont nem hozott szerencsét az új stadion. A hazaiak Antoine Griezmann tizenegyesével vezettek a szünetben, de a végig jobban futballozó Chelsea Álvaro Morata és Michy Batshuayi góljával megfordította a meccset. Az Atlético most először kapott ki angol csapattól hazai pályán a BL-ben. Jobb volt az ellenfél, taktikailag, technikailag és mentálisan is megvert minket – nyilatkozott önkritikusan Diego Simeone.

„Nagyon jól játszottunk, elégedett vagyok a játékosaimmal. Mindig nehéz felállni hátrányból, de a második félidőben nagy akarattal és hittel futballoztunk, lőttünk kettőt és megérdemelten nyertünk" – mondta Antonio Conte a BT Sportnak.

A Manchester United idegenben 4–1-re verte a CSZKA Moszkvát, így a második fordulóban is 5/4 az angolok mérlege, ami a győzelmeket illeti. Most is a Liverpool rondított bele a képbe:

Eredmények

Bajnokok Ligája-csoportkör, 2. forduló, szerda:

Qarabag–Roma 1–2 (1–2)

Anderlecht–Celtic 0–3 (0–1)

Atlético Madrid–Chelsea 1–2 (1–0)

Basel–Benfica 5–0 (2–0)

CSZKA Moszkva–Manchester United 1–4 (0–3)

Juventus–Olimpiakosz 2–0 (0–0)

PSG–Bayern München 3–0 (2–0)

Sporting–Barcelona 0–1 (0–0)