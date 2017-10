Pintér, Véber és Détári rohamozza az ukránok kapuját

A Gellei Imre vezette magyar öregfiúk-válogatott október 11-én, szerdán 17.00 órakor az ukránokat fogadja a Margitszigeti Atlétikai Centrumban. A mérkőzés közvetlen előzménye a május végén, Ungváron megrendezett ukrán-magyar jubileumi összecsapás volt, amelyen a jóval fiatalabb átlagéletkorú házigazdák 3-1-re nyerni tudtak.

Azt a meccset az 1992-es ukrán-magyar A-válogatott összecsapás 25. évfordulója alkalmából rendezték meg, a negyed évszázaddal ezelőtti mérkőzés ugyanis történelmi jelentőségű volt az ukránok számára: a mieink ellen játszotta első nemzetközi meccsét a szomszédos ország nemzeti csapata. Negyed évszázaddal ezelőtt a mieink Kiprich József duplájával és Sallói István góljával 3-1-re nyerni tudtak, majd négy hónappal később, Nyíregyházán ismét legyőzték Ukrajnát, akkor 2-1-re.

Az ukránok a jubileumi mérkőzésen, közel 6000 néző előtt visszavágtak ugyan, de akárcsak 25 évvel ezelőtt, most is lesz egy második mérkőzés, miután a két szövetség vezetői még májusban, Ungváron megállapodtak abban, hogy hamarosan megrendezik a magyarországi visszavágót, amit október 11-én, szerdán játszanak le a csapatok a Margitszigeten.

A magyar öregfiúk-válogatott tagjai, köztük Détári Lajos, Véber György, Vincze Ottó, Mészöly Géza, Sallói István, Halmai Gábor vagy Tököli Attila nagy örömmel vállalták az újabb megmérettetést, egyrészt a visszavágás lehetősége miatt, másrészt azért, mert nagyszerű társaság jött össze májusban, mindenki nagyszerűen érezte magát az ungvári túrán. Néhány új játékos is csatlakozik a csapathoz, így Illés Béla, Szélesi Zoltán vagy Lisztes Krisztián is pályára lép szerdán, de részt vesz a mérkőzésen Pintér Attila, Szabics Imre és Bódog Tamás is.

„Nagyon örülök, hogy ismét összeáll az öregfiúk-csapat, és nemcsak én, hanem a játékosok is nagyon várják a margitszigeti visszavágót. Szeretnének revánsot venni az ungvári vereségért, de ennél is fontosabb, hogy két napig ismét együtt lehet a társaság, és tovább ápolhatjuk a régi barátságokat – nyilatkozta a szövetség honlapjának Gellei Imre, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya, az öregfiúk-válogatott szakvezetője.

A szerdai mérkőzést megelőzően kedden találkoznak a játékosok, a közös programban egy délutáni edzés szerepel, majd a csapat este közösen kilátogat a Groupama Arénába, a Magyarország-Feröer-szigetek vb-selejtező mérkőzésre.

A szerdán, 17.00 órakor kezdődő magyar-ukrán öregfiúk-mérkőzésre ingyenes a belépés.

Az öregfiúk-válogatott kerete:

Kapusok: Brockhauser István, Vlaszák Géza

Védők: Fehér Csaba, Szélesi Zoltán, Mészöly Géza, Telek András, Bódog Tamás, Kozma István, Keller József

Középpályások: Pintér Attila, Márton Gábor, Halmai Gábor, Jenei Sándor, Vincze Ottó, Illés Béla, Détári Lajos, Véber György, Lisztes Krisztián

Csatárok: Tököli Attila, Preisinger Sándor, Szabics Imre