Nemzetek Ligája: sokba került a válogatottnak az andorrai kudarc

A 2018-ban induló Nemzetek Ligája versenysorozatban nehéz helyzetbe került a magyar labdarúgó-válogatott. A kedden lezárult vb-selejtezők után kiderült, hogy Magyarország kicsúszott a B divízióból, így bár papíron könnyebb ellenfelek ellen mérkőzhet, az új sorozat lebonyolítása miatt sokkal nehezebb lesz innen kijutnia a 2020-as Európa-bajnokságra.

Az UEFA a legutóbbi tíz vb-selejtező mérkőzést figyelembe véve alakította ki a divíziókat. Csak az érdekesség kedvéért, a győzelem 1620 pontot, a döntetlen 800-at, míg a vereség 380-at ért, így alakult ki a végső sorrend. Annyival érdemes kiegészíteni, hogy három rúgott gól felett, illetve három kapott gól alatt lehetett plusz, illetve mínusz pontokat gyűjteni. Ez azért is érdekes, mert ha kedden Bernd Storck csapata 4-0-ra veri Feröert, akkor nem esett volna ki a B divízióból.

A magyar válogatott a svájci és a Feröer elleni mérkőzést megelőzően még a B divízió tagja volt, ám végül lecsúszott a C-be, Romániával, Skóciával, Szlovéniával, Görögországgal, Szerbiával, Albániával, Norvégiával, Montenegróval, Izraellel, Bulgáriával, Finnországgal, Ciprussal, Észtországgal és Litvániával karöltve. Divíziókon belül is van négy blokk, így annyi biztos, hogy a Románia, Skócia, Szlovénia hármast megússza Bernd Storck csapata a sorsolásnál. Persze ez még nem könnyíti meg a helyzetet, mert a többi csapat sem gyenge, és ahhoz, hogy esély legyen az Eb-kijutásra a Nemzetek Ligájából, ahhoz meg kell nyerni a majdani csoportot. Ennek pedig egyszerű a magyarázata: nehezen elképzelhető, hogy a C divíziós válogatottak többsége kijusson az Eb-selejtezőn – az első kettő kvalifikálja magát automatikusan –, így a magyar válogatott elől nagy valószínűséggel nem sokan fognak „kiesni".

A B divízióból ennek sokkal nagyobb a valószínűsége. Annyin múlt a magasabban jegyzett divízióban való szereplés a magyar nemzeti tizenegynek, hogy például Andorrában még egy pontot sem sikerült elcsípni. Ha ott nem kapnak ki Dzsudzsák Balázsék, akkor most a B divízióból, a 23 helyről várnák a sorsolást. Utólag azt kell mondani, nagyobb árat fizettünk érte, mint előre gondoltuk.

Fontos kiemelni, hogy a Nemzetek Ligájában a divízió megnyerése nem jelent automatikus kijutást.

Minden divízióból kijut egy csapat az Eb-re, de ehhez előbb a saját csoportját, majd a playoffot is sikerrel kell vennie. Abban az esetben, ha az Eb-selejtezőn kiharcolja egy adott válogatott az Európa-bajnoki szereplést, akkor a saját divíziójában a mögötte lévő lép előre. Adott esetben az is megeshet, hogy az A divízióból mindenki kijut az Eb-selejtezőn, akkor a B divízió két legjobb együttese jár jól. Így előfordulhat, hogy a B divízióban eredetileg valaki nem kvalifikálta volna magát a Nemzetek Ligájában, mégis mivel mindenki „kiesett" előle, így mégis bejut a NL-rájátszásba. Ebből is látszik, hogy mekkora esélyt szalasztott el a magyar válogatott, még akkor is, ha papíron gyengébb csapatokkal mérkőzik így. Arról nem is beszélve, hogy a B-dívzió mérkőzései sokkal közönségszórakoztatóbbak lettek volna, mint amilyen a C lesz.

A Nemzetek Ligája csoportjainak a sorsolását – három négyes és egy hármas csoport lesz – január 24-én tartják. A találkozókat 2018 őszén fogják lepörgetni, míg az Eb-selejtezőkre csak 2019 márciusától kerül sor.

A játék kedvéért érdemes megnézni, hogy mi lehet a legerősebb és leggyengébb csoport a magyar válogatott számára.

A legerősebb csoport: Magyarország, Szerbia, Montenegró, Ciprus

A leggyengébb csoport: Magyarország, Albánia, Finnország, Észtország

Az biztos, alakuljon bárhogy is a sorsolás, nem lesz könnyű.

A Nemzetek Ligája divízió-beosztása: