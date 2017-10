Panama megőrült, egy névtelen csapat megy a foci vb-re

A világbajnoki selejtező CONCACAF-zónájában óriási meglepetésre a harmadik helyen zárt Panama, így története során először jutott ki a világbajnokságra. A nem mindennapi körülmények között kiharcolt oroszországi vb-szereplést pedig sztárjátékosok nélkül érte el a közép-amerikai ország. A panamai keret összértékét mindössze 8 millió euróra becsülik.

Mielőtt megnéznénk, kik is érték el el a történelmi sikert, érdemes kicsit visszatekinteni a múltba. Ha a panamai labdarúgás kerül szóba, akkor az átlag európai fociszurkolónak Julio Dely Valdés juthat az eszébe. Az 1967-ben született támadó 88 válogatott mérkőzésén 45 gólig jutott, ráadásul Európában is letette a névjegyét. Játszott az olasz Cagliariban, a spanyol Málagában, illetve a francia PSG-ben is. A legnagyobb sikereit a La Ligában érte el, ahol 183 találkozón 71-szer talált be.

A jelenlegi panamai keretben nagyítóval sem találunk hasonló képességű futballistát. Európában is mindössze hárman játszanak: Éric Davis a szlovákiai Dunaszerdahelyben, Gabriel Torres a svájci FC Lausanne-Sportban, míg a 36 éves kapus, Jaime Penedo a román Dinamo Bucurestiben focizik.

A magyar futballszurkolók számára mégsem az előbb említett három játékos neve leve ismerős, sokkal inkább Aníbal Godoyé, a középpályás a Budapest Honvédban 24 NB I-es mérkőzést játszott és egy gólpasszig jutott. A 27 éves játékos jelenleg az MLS-ben szereplő San Jose Earthquakesben bizonyít.

Nem Godoy az egyetlen, aki az Egyesült Államokban keresi a pénzét. Rajta kívül négy védő, Román Torres a Seattle Sounders FC-ben, Adolfo Machado a Houston Dynamóban, Fidel Escobar és Michael Murillo a New York Redbullsban, míg a középpályás Armando Cooper a Toronto FC-ben játszik.

Ami a keret többi tagját illeti, igencsak vegyes a kép. A perui, az uruguayi, a guatemalai, a kolumbiai és a hondurasi bajnokságban, illetve a mexikói másodosztályban is megtalálható panamai válogatott. A hazai élvonalban mindössze ketten futballoznak, Jan Carlos Vargas a Tauro FC, míg José González a CD Árabe Unido labdarúgója.

A 8 millió euróra becsült keret legértékesebb játékosa jelenleg a 33 éves Roberto Nurse a maga 800 ezer eurójával. A támadó egyébként a mexikói másodosztályban vitézkedő Mineros de Zacatecas játékosa. Összehasonlításképpen talán annyit érdemes leírni, hogy a magyar válogatott keretét több, mint háromszorosára értékelik, Dzsudzsák Balázs a maga 4,25 millió eurójával kiteszi a panamai válogatott értékének a felét.

A kolumbiai szövetségi kapitány, Hernán Gómez hatalmas bravúrt hajtott végre a csapatával, amely biztosan üde színfoltja lesz a 2018-as oroszországi világbajnokságnak. Hogy ott képes lesz-e hasonló bravúrt elérni Panama, az már a jövő kérdése, mindenesetre a világ figyelmét már kiérdemelték.