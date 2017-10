Indiát is az angol és a spanyol futballtinik hódítják meg

Indiában rendezik az U17-es korosztály labdarúgó-világbajnokságát. A tornára kis híján a magyar válogatott is kvalifikálta magát a májusi Európa-bajnokságról, de a törökök és a franciák elleni vereség akkor végzetesnek bizonyult. Lássuk, hogy szerepelnek a tornán többek között a magyar csapat akkori riválisai.

A magyar válogatott remekül kezdett májusban Nagygoricán, hiszen 3-2-re nyerni tudott az utánpótlásszinten is hatalmas játékerőt képviselő Franciaország ellen. A most ideiglenes szövetségi kapitány, Szélesi Zoltán vezette csapat később döntetlent játszott Skócia ellen és magabiztosan nyert a Feröer-szigetek csapata ellen, így megnyerte a B-csoportot.

A folytatásban igen peches körülmények között, Csonka András öngóljával kaptunk ki a török csapattól a negyeddöntőben, de még így is lett volna esély az indiai világbajnokságon való részvétel kiharcolására, ehhez egy playoff-meccset kellett volna nyerni. A negyeddöntők veszteseinek rangsorából a két legjobb játszhatott a világbajnokságért, mi legjobbként a második franciákat kaptuk, így megismétlődött a nyitómeccsünk. Másodszorra sajnos nem sikerült a bravúr, 1-0-ra nyert Franciaország, mi pedig lemaradtunk az indiai tornáról.

Az U17-es világbajnokság október elején kezdődött és a magyar csapat mellett lemaradt többek között a címvédő Nigéria is.

A küzdelmek hat négyes csoportban kezdődtek meg, a mezőny pedig a felnőtt tornákhoz szokott szemnek igen érdekes lehet, már csak azért is, mert itt jóval egyenlőbbek a terület alapú kvalifikációk. A hat csoportból a négy legjobb csoportharmadik is továbbjutott.

Az első csoportban Ghána, Kolumbia és az Egyesült Államok mellől a házigazda India szerzett pont nélkül hullott ki. A B-csoportban Paraguay hibátlanul lépett tovább Mali előtt, Új-Zéland és a mi orrunk alá Horvátországban borsot törő törökök egyetlen szerzett ponttal térhettek haza.

A C-csoportban hatalmas meglepetésre Irán az utánpótlás nagyhatalomnak számító Németországot 4-0-ra verte. Végül mindkét csapat továbbjutott, innen Guinea és Costa Rica esett ki.

A D-csoportba került az Európa-bajnok spanyol válogatott, amely ugyan 2-1-re kikapott Brazíliától, mégis mindkét csapat továbbjutott, ahogyan Niger is. Innen csak az egypontos Észak-Korea esett ki.

A mieinkkel az Eb-n egy csoportban szereplő, végül a vb-kijutástól minket elütő francia csapat százszázalékos mérleggel jutott a legjobb 16 közé, de továbblépett az újonc Új-Kaledóniával döntetlenező Japán és Honduras is. Az F-csoportban az Eb-döntős angolok mindenkit vertek, mögöttük Irak és Mexikó jutott még tovább, Chile egy ponttal utazhatott haza.

Szerdán az utánpótlástornán már az elődöntőket rendezték. A Hondurast és Németországot kiejtő Brazília a japánokat tizenegyesekkel felülmúló, majd az Egyesült Államokat simán kiejtő Angliával mérkőzött. A másik ágon Mali-Spanyolország meccset rendeztek. Az afrikai csapat ismerős ellenfeleket búcsúztathatott, hiszen Niger és Ghána került az útjába, míg a spanyolok előbb Franciaországot, majd Iránt ütötték ki.

Időrendben az angolok kezdtek hamarabb és magabiztos játékkal, 3-1-re verték Brazíliát, majd a torna meglepetéscsapata, Mali nem bírt a spanyolokkal, ők szintén 3-1-re nyertek, így megismétlődik a nyári kontinenstorna szereposztása. Akkor a spanyolok nyertek, 2-2 után tizenegyesekkel bizonyultak jobbnak az angoloknál.

A fiatalok közül mindenképp érdemes megjegyezni az angol Rhian Brewster nevét. A Liverpool játékosa úgy vezeti a góllövőlistát hét találattal, hogy a negyeddöntőben és az elődöntőben is mesterhármast ért el. Az U17-es csapatban eddig 17 meccsen 15 gólt szerzett, de nagy jövőt jósolnak a Manchester Citytől a Dortmundhoz szerződő Jadon Sanchónak és a City-játékos Phil Fodennek, valamint a United felnőtt csapatában eddig egy meccshez jutó Angel Gomesnek.

Szintén sokra viheti Abel Ruiz, aki a Barcelona támadója. A spanyol csatár 2012 óta a katalánok játékosa és gólrekorer az U17-es csapatban. Már Horvátországban is ezüstcipős volt, Indiában eddig hat gólnál jár, ő duplázni tudott a Mali elleni elődöntőben.

A braziloknál elsőre Paulo Henrique Sampaio Filho neve emelkedik ki, aki Paulinho művésznéven szerepel a válogatottban. A 17 éves támadó már 11 meccsen szerepelt a Vasco da Gama csapatában, a vb-n eddig három gólt szerzett, de remekül teljesít Lincoln is.

Jó ismerősünk lehet a nyári Eb-ről a francia Amine Gouiri, aki 9 góllal lett gólkirály Horvátországban, Indiában pedig négy meccsen öt góllal végzett.

A torna körülményeiről csak annyit jegyeznénk meg, hogy az angolok elődöntőjét 63 ezer néző látta Kolkatában, míg a spanyolok meccsére 37 ezren voltak kiváncsiak.

A döntőt október 28-án rendezik, magyar idő szerint 16.00 órakor.