A képernyőn a WTA-világbajnokság döntője és Európa legjobb támadói

A hét utolsó napján bőven lesz mit néznie azoknak, akik a szeles időben úgy döntenek, hogy a nagy fal között kapcsolódnak ki. Reggel Babos Tímea sikeréért szoríthatunk, ugyanis Andrea Hlavackovával az oldalán világbajnok lehet a szingapúri WTA-tenisztornán. Már ebédidőben pályára lép a Real Sociedad és a Lazio is, majd késő délután a spanyol bajnoki címvédő Real Madrid, a Napoli és a Leicester City is. A mérkőzéseket akár a livescore-alkalmazásunkon keresztül is követhetik. Az esti órákban végigizgulhatjuk a Forma-1-es mexikói nagydíjat, de akár NFL-mérkőzésekkel is lezárhatjuk a hétvégét.